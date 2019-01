Soldes Amazon Cdiscount : 7 offres à ne pas rater mercredi 🔥

Au bout de quelques jours de soldes, les marchands comme Cdiscount ou Amazon sont déjà passé à une deuxième démarque. Les remises sont encore plus généreuses que jamais, et c’est le moment de profiter des plus grandes marques en promotion. Attention, les produits sont pris d’assaut, et de plus en plus de produits sont en rupture de stock. Ci-dessous, la liste des marchands qui prennent part aux soldes d’hiver 2019.

Si vous vous êtes déjà allé sur les sites des marchands ci-dessus pendant les soldes, vous comprendrez qu’il est parfois très difficile de s’en sortir tellement il y a de promotions. Pour ne prendre que le cas de Cdiscount, les soldes d’hiver 2019 devraient voir plus de 3 millions de références en réduction. Dès lors, difficile de s’en sortir sur le site internet du e-commerçant français. Pour vous accompagner dans la recherche des meilleurs plans en solde, voici une liste mise à jour en temps réel selon les remises et les stocks disponibles.

Soldes 2019 : promotions en temps réel

Dernière mise à jour : 05h45, 17 janvier 2019

Soldes 2019 : Cdiscount devant Amazon

Les e-commerçants offrent plus ou moins de promotions pendant les soldes. Si Amazon se concentre aujourd’hui plutôt sur des opérations telles que le Black Friday ou le Prime Day en juillet, d’autres comme Cdiscount, Fnac ou Darty participent pleinement aux soldes d’hiver et d’été. Cette année, on peut dire que c’est le marchand Cdiscount qui s’est le plus distingué puisqu’il annonce pas moins de 3 millions de produits en réduction pendant cette période, avec des remises qui montent jusqu’à -80% sur certains produits pour la deuxième démarque. Pour rappel, la première démarque avait permis à de très grandes marques de partir avec des remises jusqu’à -75% déjà .

Evidemment, comme vous pouvez l’imaginer, les produits les plus en vogue qui sont en promotion pendant les soldes partent très vite sur Amazon et sur Cdiscount – et chez tous les autres marchands. Autrement dit, il faut savoir être rapide sur les bons plans, y compris sur les ventes flash qui ne durent que quelques heures et qui sont très limitées par le stock. Bien souvent, certaines personnes sont tentées par attendre le plus longtemps possible pour bénéficier d’une démarque supplémentaire – mais derrière les produits sont en rupture de stock.

Parfois, il faut savoir céder sur 5% de remise supplémentaire pour avoir l’opportunité d’acquérir un produit. C’est un choix stratégique qu’il faut faire et qu’il ne faut surtout pas regretter. Les promotions qui sont déjà mises en avant pendant les soldes chez Cdiscount ou Amazon sont déjà très généreuses, il vaut mieux parfois être sage et choisir ces dernières plutôt que de jouer avec le feu et potentiellement ne plus les avoir en solde.

La deuxième démarque a commencé

En général, la deuxième démarque des soldes commence la deuxième semaine des soldes. Cette année, les soldes ont commencé le mercredi 9 janvier et ils s’étaleront jusqu’au 19 février 2019. Evidemment, si l’engouement est le plus fort au début, il s’estompe avec le temps puisque les promotions les plus convaincantes arrivent au bout de leur stock. Aujourd’hui, mercredi, c’est donc le premier jour de la deuxième semaine, et c’est là que les affaires sont encore très intéressantes.

Il faut savoir que les soldes qui ont lieu en janvier et en juin sont très contrôlées par le gouvernement, et les marchands n’ont pas libre champs de manière générale dans leurs promotions. En effet, ces deux périodes sont les seuls moments pendant l’année où les commerçants peuvent vendre leurs produits à perte (pour écouler leurs stocks d’invendus). C’est donc aussi pendant les soldes que l’on retrouve les meilleures promotions – et bien au delà de ce qu’on pourrait trouver pendant un Black Friday par exemple. Si vous avez donc des achats importants à faire dans les 6 prochains mois, c’est maintenant qu’il faut le faire pour bénéficier d’une remise supplémentaire.

Historiquement, c’est le secteur de la mode qui a été le plus en soldes. Mais depuis quelques années, les distributeurs généralistes sur internet comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac participent aux soldes et offrent tous types de produits en réduction. C’est avant tout l’électronique, et le grand et petit électroménager qui sont en très forte promotion. Cette année, Cdiscount nous impressionne à tous les niveaux, et toutes catégories de produits confondues – y compris sur des billets de spectacle par exemple. De son côté, Amazon est légèrement plus sage, mais le géant américain propose quand même des dizaines de milliers de références en promotion sur des marques aussi connues que OnePlus, Philips, Bose ou encore Dyson.

Comment trouver les bons plans des soldes ?

Quand on voit les centaines de milliers, voire millions, de promotions partout pendant les soldes chez des Amazon, Cdiscount ou Fnac, il est difficile de trouver la motivation et le courage d’éplucher toutes les pages de tous ces sites internet. C’est pour cette raison que nous faisons une couverture au quotidien des meilleures offres disponibles chez les différents marchands en ligne. Ces derniers sont également reconnus pour avoir le meilleur pourcentage de promotion au global – par rapport à des commerçants plus traditionnels qui sont limités par les stocks et par les promotions.

