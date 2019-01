Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount ainsi que Fnac ont voulu sortir le grand jeu dès les premières heures de l’opération. Ce jeudi encore, soit 24 heures après le commencement des soldes, ce sont toujours des milliers de réductions qui sont affichées sur les grands sites marchands – avec un rythme extrêmement soutenu.

Ci-dessous, voici la liste des marchands en ligne qui participent activement aux soldes 2019 : Amazon et Cdiscount se distinguent à cet exercice, au même titre que les spécialistes de la distribution français comme Fnac ou Boulanger. Attention, les promotions sont limitées par les stocks, et dans certains cas par le temps : c’est le principe des ventes flash.

Certains produits affichés en promotion ci-dessous pour les soldes 2019 sont des ventes flash – et c’est particulièrement le cas chez Amazon et Cdiscount. Autrement dit, les remises sont limitées par le temps mais aussi par le stock. Si vous trouverez un article en réduction qui vous plait, dépêchez-vous de saisir l’opportunité. Les produits les plus populaires partent très rapidement, et il n’est pas dit que les marchands en ligne referont des remises sur ces derniers par la suite. En général, les démarques qui se succèdent après plusieurs jours de soldes se contentent de produits moins populaires qui ont du mal à partir.

Soldes : Top des meilleures promos sur Amazon et Cdiscount

Dernier update : 16h48, 10 janvier 2019

Soldes : qui entre Amazon ou Cdiscount ?

Les soldes d’hiver se sont imposés comme la plus grande opération promotionnelle que l’on retrouve en France, aussi bien chez les marchands en ligne que dans les boutiques physiques traditionnelles. Pendant quelques semaines, les marchands comme Amazon offrent des remises exceptionnelles sur tous types de produits. Certains affichent parfois jusqu’à -75% de réduction comme c’est le cas chez Cdiscount. C’est le moment de bénéficier de ces offres pour faire ses achats tout en économisant sur ces produits.

Cette année, les soldes auront lieu du 9 janvier au 19 février 2019. Pendant ces 3 semaines, les marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou Fnac affichent de très belles affaires. Il faut cependant souligner que la majorité d’entre elles sont dévoilées dès le premier jour, et qu’il n’y a donc plus vraiment de surprise après quelques jours de soldes.

Pour réaliser des bonnes affaires pendant les soldes sur Amazon et Cdiscount, nous vous conseillons d’aller directement voir les bons plans dès le premier jour (qui est un mercredi) et jusqu’au dimanche qui suit. Pendant ces 5 jours, c’est là qu’on retrouve les meilleures promotions. Les marchands essaient d’impressionner en mettant les produits les plus populaires et les plus grandes marques en avant – pour rester dans la mémoire des clients. Très clairement, Cdiscount a pris le dessus pendant les soldes, devant Amazon. Les produits mis en avant sont vraiment convaincants, tant au niveau de l’électronique que de l’électroménager. Pour les offres bricolages et habillement, il vaudra en revanche plutôt se tourner vers Amazon pour les soldes.

Trouver les meilleures offres au plus vite

Comme nous l’expliquions un peu plus haut, les stocks sont toujours limités, et il ne faut pas hésiter dès lors qu’on voit une promotion intéressante. Les ventes flash qui sont présentées pendant les soldes chez certains marchands comme Amazon et Cdiscount sont encore plus exigeantes car elles impliquent aussi une limite de temps. Il faut donc arriver au bon moment pour bénéficier des remises. Ce sont généralement celles-ci qui sont les plus généreuses – encore plus que celles que l’on retrouve dans les boutiques traditionnelles.

Si les soldes ont tellement de succès en France, c’est parce que c’est à cette période que les promotions sont les plus élevées. Et il y a une raison pour cela : le gouvernement autorise les marchands à vendre à perte leurs produits pendant les soldes. C’est aussi pour cette raison que c’est délimité dans le temps sur deux moments phares : les soldes d’hiver et ceux d’été. Amazon participe aux deux, et il couvre toutes les catégories.

Si des marchands comme Cdiscount ou Fnac se concentrent sur des produits électroniques ainsi que de l’électroménager, Amazon couvre davantage de catégories pour les soldes d’hiver. Cela permet ainsi d’avoir sur une seule et même plateforme toutes les remises intéressantes. Evidemment, l’électroménager et l’électronique restent quand même des catégories incontournables pendant les soldes (notamment parce que ça implique des budgets parfois élevés), ce qui permet à Amazon comme Fnac ou Cdiscount de très bien s’en sortir. Ce dernier a d’ailleurs annoncé qu’il allait proposer sur toutes les 6 semaines de soldes d’hiver 2019 pas moins de 3 millions d’articles en réduction.

Jusqu’à -75% de réduction pendant les soldes

Que ce soit chez Amazon, Cdiscount ou ailleurs, la période des soldes est donc une opportunité unique pour bénéficier de belles remises. Après, il faudra attendre les soldes d’été pour avoir une nouvelle fenêtre de tir. S’enchaînent ensuite le Prime Day Amazon en juillet, et le Black Friday à la fin du mois de novembre. Si vous avez l’intention de faire des achats importants au premier semestre 2019, c’est donc pendant les soldes qu’il faut en profiter.

Et ce n’est pas parce que vous achetez des produits soldés qu’ils ne bénéficient pas de la même garantie qu’hors période de soldes. A cela, vous bénéficiez toujours d’une période de 14 jours pendant laquelle vous pouvez vous rétracter si vous n’êtes pas convaincu par votre achat. Il faudra cependant ramener le produit neuf chez le marchand.

Pour bénéficier des meilleurs plans pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac ou Boulanger, n’hésitez pas à mettre cette page en favori. Les ventes flash et promotions intéressantes sont mises à jour en temps réel sur cette page, ce qui vous facilite la détection de bons plans. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur les différents sites marchands pour trouver les meilleures offres en cours.

