Soldes Amazon Cdiscount : 7 promos à ne pas manquer mardi 🔥

Plus d’un mois après le tout dĂ©but des soldes, Amazon, Cdiscount, mais aussi Darty et Rakuten multiplient les promotions chaque jour, et ce mardi montre bien que le e-commerce français est en action. Comme depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement, on a le droit aujourd’hui Ă de nouvelles promotions pour les soldes, mĂŞme si les stocks se font de plus en plus rares. DĂ©couvrez notre sĂ©lection des bons plans du jour ci-dessous.

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 27 juillet, 10h20

Alors que nous attaquons la dernière ligne droite des soldes, Amazon, Darty, Rakuten et Cdiscount proposent encore de très belles promotions. La dernière démarque a permis aux e-commerçants de baisser encore leurs prix, et Cdiscount propose certaines références avec pas moins de -90% de remises ! Mais Amazon, Darty et Rakuten ne comptent pas se laisser faire et proposent tous des centaines de ventes promos sur de multiples produits.

90% de réduction pour les soldes ?

Compte tenu de l’avancĂ©e des soldes, les commerçants que sont Amazon, Darty, Rakuten et Cdiscount ne cessent de proposer des promotions de plus en plus consĂ©quentes. De fait, les stocks de produits continuent de se vider peu Ă peu. Ainsi, nous vous avons prĂ©parĂ© une petite sĂ©lection non exhaustive de bons plans pour ce mardi. Celle-ci sera rĂ©gulièrement mise Ă jour dans la semaine selon les nouvelles offres.

Mais pendant les soldes, on a surtout droit Ă deux types d’opĂ©rations chez les magasins en ligne et les boutiques physiques. En premier on retrouve les promotions classiques, qui restent longtemps en ligne et qui se voient appliquer des rĂ©ductions supplĂ©mentaires grâce aux dĂ©marques. Cdiscount, Fnac et Darty en proposent une grande partie. L’autre sont les ventes flash, que l’ont retrouvent beaucoup chez Amazon et Rakuten. Leur spĂ©cificitĂ©s sont qu’elles sont limitĂ©es par le temps, mais aussi les quantitĂ©s.

Le catalogue diffère aussi. Amazon, Cdiscount et Rakuten proposent pendant ces soldes des rĂ©ductions sur des rĂ©fĂ©rences de toutes les catĂ©gories, alors que Darty est spĂ©cialisĂ© dans l’Ă©lectromĂ©nager et les produits high-tech. C’est pour cela que les trois premiers proposent des offres bien plus agressives.

Plus qu’une semaine, les marchands s’activent

Comme depuis plus d’un mois, Amazon, Cdiscount et Rakuten multiplient les promotions pour les soldes ce matin avec de très très fortes remises dans certains cas. S’ils le peuvent, c’est que la loi française autorise, uniquement pendant les soldes, Ă pratiquer ce que l’on appelle la vente Ă perte. C’est donc une pĂ©riode idĂ©ale pour les marchands, qui leur permet d’Ă©couler les stocks, et Cdiscount Darty, Amazon et Rakuten veulent en profiter.

Ne vous attendez cependant pas à trouver un iPhone XS à -50% pendant ces soldes, car les marges sont basses pour tous les marchands. Cependant, trouver des promotions de plus de 30% sur des produits très populaires du marché comme les Samsung, Dyson, Apple et consorts est possible, comme sur le Samsung Galaxy S10e.

En plus de cela, c’est la pĂ©riode idĂ©ale pour les e-commerçants de mettre en avant leurs programmes de fidĂ©litĂ©s, que sont la carte Fnac, l’abonnement Prime pour Amazon, Cdiscount Ă VolontĂ© et le Club Rakuten. Les soldes sont une belle occasion pour eux de proposer des avantages supplĂ©mentaires Ă leurs adhĂ©rents comme des ventes flash en avant-première ou des rĂ©ductions supplĂ©mentaires.

Plus qu’une semaine avant la fin des soldes

C’est l’avant-dernier mardi de soldes avec une fin d’opĂ©ration fixĂ©e au 6 aoĂ»t. Alors qu’une bonne partie des produits est dĂ©jĂ Ă©coulĂ©e (comme les Adidas Hu bleu), de bonnes affaires restent disponibles chez les marchands. Si vous ĂŞtes soumis aux achats impulsifs, sachez que vous ĂŞtes protĂ©gĂ©s pendant les soldes comme pendant toute l’annĂ©e. Un dĂ©lai lĂ©gal de 14 jours est proposĂ© par Cdiscount, Rakuten et Darty pour renvoyer les articles, Amazon va plus loin avec 30 jours. C’est parfait pour voir si le produit soldĂ© vous convient.

Vous pouvez consulter ci-dessus notre sĂ©lection de produits en stock pour ce mardi de soldes, la nouvelle dĂ©marque permet d’Ă©conomiser 5% supplĂ©mentaires sur certaines rĂ©fĂ©rences, et Cdiscount est de loin le plus agressif.

Notre sĂ©lection (non exhaustive) vous permet d’avoir un coup d’oeil sur les promotions que nous trouvons intĂ©ressantes pour cette fin de soldes, et elle est mise Ă jour durant toute la journĂ©e. Mais les offres soldes sont très nombreuses chez tous les marchands, on vous conseille vivement de visiter leurs pages dĂ©diĂ©es (visibles en haut de cet article) pour ne rien manquer.

