Soldes d’hiver 2019 : 9 offres choc qui expirent ce mardi 🔥

Nous en sommes désormais au deuxième mardi des soldes d’hiver 2019. Après une dizaine de jours, les bons plans continuent de fleurir partout sur la toile. Certains e-commerçants se distinguent davantage, à l’instar de Cdiscount, Amazon ou encore Fnac qui ont dévoilé des milliers de promotions sur leurs plateformes marchandes. Avant de rentrer dans le détail des meilleures offres du jour, voici dans un premier temps une petite liste des principaux marchands présents en France qui participent à cette nouvelle édition des soldes.

En allant sur les sites marchands de Cdiscount, Fnac Darty et dans une moindre mesure Amazon, vous remarquerez vite qu’il y a des promotions de partout. Dès lors, il n’est pas facile d’identifier rapidement quelles sont les meilleures offres en cours. C’est d’autant plus délicat qu’il faut distinguer les promotions en continu des ventes flash qui sont éphémères et qui apparaissent et disparaissent très rapidement. Ci-dessous, voici notre sélection de bonnes affaires pour ce mardi. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour découvrir les derniers bons plans en cours.

Soldes d’hiver 2019 : bons plans du jour !

Dernier update : 22 janvier 2019, 5h50

Comme nous l’avons dit plus haut, une bonne partie des bons plans pour les soldes que nous avons sélectionné chez Amazon ou Cdiscount sont des ventes flash. Ces dernières sont devenues très populaires chez les marchands parce qu’elles obligent les clients à revenir régulièrement sur la plateforme marchande pour voir quels sont les derniers produits en réduction. Les ventes flash sont limitées dans le temps, et un système de chronomètre crée une tension supplémentaire. A noter que ces offres sont également limitées par le stock. Les soldes sont une période très propice aux achats, il est donc fort probable que les produits en vente flash, avec des pourcentages de remise supérieurs, disparaissent très rapidement.

Amazon et Cdiscount prennent l’ascendant sur les soldes

Les soldes d’hiver sont le plus grand événement commercial de l’année en France, et c’est pourquoi tous les marchands prennent cette période très au sérieux. En 2019, alors que la fin d’année a été particulièrement difficile en raison des manifestations, les marchands ont a coeur d’attirer le grand public dans leurs boutiques. En parallèle, les e-commerçants en profitent pour proposer des promotions exceptionnelles sur des milliers de références. Dans un grand nombre de thématiques, les remises sont plus intéressantes en ligne que dans les boutiques traditionnelles. Amazon et Cdiscount n’hésitent pas à casser les prix pour ces soldes avec des réductions qui montent jusqu’à -80% sur certains articles.

Aujourd’hui, une période de promotion comme les soldes d’hiver représentent environ 20% du chiffre d’affaires des commerçants – qu’ils soient physiques ou sur internet. C’est donc un moment crucial qui permet d’indiquer la tendance pendant l’année – et aucun n’a envie de mal commencer. C’est pour cette raison que de nombreux marchands n’hésitent pas à offrir des pourcentages de promotion encore plus élevés que d’habitude, et toujours plus de références en réduction. C’est le cas par exemple de Cdiscount qui offre 3 millions de produits en promotion pendant cet épisode 2019 des soldes d’hiver. Amazon est quant à lui un peu plus sage, même si le géant américain du e-commerce a fait quelques promotions remarquées depuis le début. Hier, il n’a pas hésité à offrir une belle réduction sur le dernier iPhone XR de la marque à la pomme. Pour voir les promotions sur Cdiscount, c’est ici :

Les soldes, période où l’on vend à perte

Le gouvernement supervise de manière générale les promotions en France. Et il a explicitement dit que les seuls moments où les ventes à perte étaient autorisées sont les soldes. C’est donc pendant les soldes d’hiver et d’été que l’on retrouve les meilleurs pourcentages de réduction sur les produits chez Amazon ou Cdiscount. Mais attention, les plus fortes remises sont souvent sur des produits sans marque. Les produits populaires et les marques en vogue ont généralement des marges plus faibles, ce qui fait que les pourcentages de réduction sont moins élevés. Néanmoins, pendant les soldes, on a pu voir le casque Bose QuietComfort 25 être à -55% chez Amazon par exemple, ce qui n’arrive pas tous les jours. De même, Cdiscount profite des soldes pour offrir des remises jusqu’à -60% sur des marques d’électroménager très connues.

Cela signifie également que les promotions pendant les soldes sont plus intéressantes que pendant tout autre événement de l’année : Black Friday ou les nouveaux French Days ne sont pas aussi compétitifs, bien qu’ils ne le paraissent de prime abord. Si vous cherchez donc un produit à acheter dans les mois à venir, profitez des soldes d’hiver. Après, il faudra attendre une petite période de French Days fin avril, ou encore les soldes d’été en juin pour réaliser des économies significatives sur ses achats.

Comme vous le savez très probablement, les démarques se succèdent pendant les soldes – et les pourcentages de réduction sont toujours plus élevés. En parallèle de ça, les stocks diminuent de manière considérable, il faut donc trouver le juste milieu pour ne pas payer trop cher – mais être sûr d’avoir son produit en soldes. Chez Cdiscount par exemple, le passage de la première à la deuxième démarque n’a permis que d’économiser entre 5 et 10% sur les produits en promotion en continu. Ce n’est pas gigantesque quand on sait aussi le nombre de références qui sont depuis en rupture de stock.

Heureusement, ces soldes sont ponctuées de nouvelles arrivées et de ventes flash qui permettent tous les jours de faire de nouvelles affaires. C’est le cas chez Amazon ou Cdiscount qui mettent vraiment l’accent sur ce type de promotions éphémères qui permettent d’économiser encore davantage. La contrepartie est qu’il faut être particulièrement réactif, et qu’il faut régulièrement revenir sur les différents sites marchands.

