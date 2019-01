Soldes Amazon Cdiscount : 9 offres flash à ne pas rater samedi 🔥

La pĂ©riode de soldes vient tout juste de commencer : Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger participent pleinement Ă l’opĂ©ration avec des milliers de rĂ©ductions sur des produits de qualitĂ©. Après deux jours de promotions intenses, les bons plans sont toujours Ă la hauteur mais les premières ruptures de stock se font sentir. Si vous voulez bĂ©nĂ©ficier de tarifs avantageux sur les produits, c’est le moment ou jamais pour en profiter.

Les marchands ci-dessus comme Cdiscount ou Amazon sont très actifs sur les soldes, et les promotions dans le détail ci-dessous vous permettront de voir ce qui se vend le mieux en ce moment. Evidemment, les produits populaires partent très vite, et il faut être rapide pour bénéficier des meilleurs plans. Au fil de la journée, nous mettrons à jour les ventes flash en cours selon le stock disponible et la qualité des offres.

Soldes Amazon, Cdiscount : ventes flash en direct

Dernière mise à jour : 05h30, 12 janvier 2019

Électroménager :

Audio :

TV et PC :

Téléphones :

Divers :

La folie des soldes sur Amazon et Cdiscount

D’une pĂ©riode de promotions Ă une autre, ce ne sont pas forcĂ©ment les mĂŞmes acteurs qui se positionnent. En ce moment, on voit que Cdiscount est le meilleur marchand en ligne sur l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager. Evidemment, pendant les soldes, des marchands comme Amazon, Fnac, Darty ou Boulanger laissent aussi parler leur expĂ©rience et ils offrent de très belles remises, y compris ce samedi.

Cdiscount reste un niveau au dessus et il a annoncĂ© pas moins de 3 millions d’articles pour les soldes cette annĂ©e, avec parfois jusqu’Ă 75% de rĂ©duction. Ce sont des chiffres que l’on ne voit que très rarement. A titre de comparaison, Amazon qui mise beaucoup sur le Black Friday avait annoncĂ© 1 million de produits en promo pour cette pĂ©riode de remises. Pour ces soldes d’hiver, Cdiscount se place donc très loin devant ses rivaux – et il ne reste plus qu’Ă voir s’il parviendra Ă tenir sur la distance. Pour ce premier week-end des soldes, et ce samedi, il est clairement Ă la hauteur.

En effet, les soldes durent bien plus longtemps que n’importe quelle autre pĂ©riode de promotions. Cette annĂ©e, cette opĂ©ration se dĂ©roule du 9 janvier au 19 fĂ©vrier 2019, selon les directives fixĂ©es par le gouvernement. C’est lui qui dĂ©cide comment sont gĂ©rĂ©es les soldes, et il influence directement la stratĂ©gie d’un Amazon, Cdiscount ou Fnac. Cette pĂ©riode est très particulière puisque c’est le seul moment oĂą les e-commerçants et les commerçants traditionnels sont autorisĂ©s Ă vendre leurs produits Ă perte. C’est donc logiquement Ă cette pĂ©riode que l’on retrouve les plus forts pourcentages de rĂ©duction.

Voir toutes les promotions

Quid des démarques pendant ces soldes ?

Les dĂ©marques interviennent au fil du temps et permettent d’Ă©conomiser encore un peu plus sur ses achats. Sur les stocks qui n’ont pas Ă©tĂ© vendus, les marchands se laissent alors de droit d’appliquer un pourcentage de rĂ©duction encore supĂ©rieur d’une semaine Ă l’autre pendant les soldes. Evidemment, si les produits sont invendus, c’est qu’ils n’ont pas forcĂ©ment la cote auprès des clients. Ce n’est donc certainement pas les produits Ă la mode qui seront dans ce cas. Ces derniers qui sont en soldes chez les Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty disparaissent gĂ©nĂ©ralement au bout de quelques jours.

Nous sommes aujourd’hui le premier vendredi des soldes, et c’est encore un moment oĂą l’on trouve de très belles promotions sur des produits Ă la mode. D’un marchand Ă un autre, les promotions pendant les soldes ne concernent pas forcĂ©ment les mĂŞmes catĂ©gories de produits. Par exemple, l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager sont vraiment mis en avant sur Cdiscount. Chez Amazon, on retrouve tous types de catĂ©gories – le marchand couvrant la grande majoritĂ© des produits disponibles.

Chez Cdiscount et Fnac, on retrouve le principe de ventes flash pendant les soldes. Autrement dit, ce sont des promotions qui sont ponctuelles et qui permettent d’avoir un pourcentage de rĂ©duction encore supplĂ©mentaire sur des produits. Mais comme leur nom l’indique, elles sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Il faut donc ĂŞtre très rapide et saisir sa chance pour obtenir la meilleure remise possible Ă ce moment lĂ .

Comment trouver les promos Amazon et Cdiscount ?

Hormis ces ventes flash, les marchands ont pour la plupart dĂ©voilĂ© l’intĂ©gralitĂ© des produits en promotion le premier jour des soldes, le 9 janvier 2019. Autrement dit, plus on s’Ă©loignera de cette date, moins le stock sera Ă©levĂ©. Aujourd’hui, pour ce samedi des soldes, les stocks se sont largement affaiblis. On est donc proche de la rupture de stock sur de nombreux produits, en sachant que beaucoup ont dĂ©jĂ expirĂ© depuis. Aujourd’hui, vendredi du premier jour de soldes, Cdiscount et Amazon ont encore beaucoup de promotions disponibles. Mais après ce week-end, il ne faut plus compter avoir autant de remises. Tout se joue dans les premiers jours, et aujourd’hui est encore un moment fort pour les soldes.

Quand un site comme Cdiscount annonce 3 millions de produits en promotion, vous imaginerez donc qu’il est très difficile de s’en sortir sans aide. Il faudra fouiller dans les profondeurs du site marchand pour trouver les meilleures offres en cours pour les soldes. Pour vous simplifier l’affaire, nous avons donc dĂ©cidĂ© de tenir Ă jour une liste des produits les plus populaires pendant les soldes en promotion chez des marchands comme Amazon ou Cdiscount. Au fur et Ă mesure de la journĂ©e, et des jours, nous la mettons Ă jour afin de faciliter les recherches sur les produits Ă la mode.

Au niveau des retours, les soldes ne changent pas la donne : les clients Amazon, Cdiscount et consorts ont le droit de retourner leurs produits dans une durĂ©e de 14 jours suivant l’achat, sous condition qu’ils soient encore en parfait Ă©tat. Ce n’est pas parce qu’un client acquiert un produit en solde qu’il n’a pas le droit de le retourner par manque de satisfaction. C’est encore une fois une obligation lĂ©gale de la part des marchands, ils n’ont pas le choix. Mais encore une fois, les promos partent très vite, et les soldes Amazon et Cdiscount ne dureront pas Ă ce niveau de qualitĂ©.

Pour voir toutes les soldes de Cdiscount ce samedi, c’est ici :

Voir toutes les promotions