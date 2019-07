Soldes : Amazon et Cdiscount débutent très fort ce samedi matin 🔥

Ce nouveau samedi des soldes sur Amazon et Cdiscount apporte une nouvelle fois son lot de belles surprises. Les marchands en ligne leaders sur le marché français viennent d’officialiser une série de bonnes affaires à saisir dès ce samedi matin, jusqu’à rupture de stock. Pour ceux qui n’ont pas suivi les derniers jours de l’opération, il faut se dépêcher car les ruptures de stock arrivent en quelques heures. Pour vous aider à y voir plus clair parmi tant de promotions, nous avons une sélection en temps réel des meilleures promotions de ces soldes.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : samedi 6 juillet, 8h35

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et tous les autres grands marchands en ligne actifs en France ont le même problème : assurer un maximum de disponibilité. Malheureusement, face à l’engouement des français qui augmente d’année en année, et du fait de la forte canicule qui a dissuadé les achats en boutiques physiques, les e-commerçants sont un peu pris de court pendant ces soldes : Amazon et Cdiscount ont déjà enregistré nombre important de ruptures d’inventaire.

Les meilleures affaires à saisir samedi matin

Entre les différentes plateformes marchandes comme Amazon ou Cdiscount et les différents types de promotions, difficile de s’y retrouver lors de ces soldes d’été. Pour vous faciliter un minimum le travail, nous avons pris le temps ce samedi matin (comme chaque jour depuis le début de ces soldes) de vous faire une liste non exhaustive des offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard.

Bien évidemment, ces offres ne restent pas toujours très longtemps, et il faut savoir être vif pour en profiter : lors des soldes, Amazon et Cdiscount ont déjà vu bon nombre de promotions disparaitre – à l’instar de celles sur les iPhone XR, iPhone XS, MacBook, casque Bose et Sony ou encore aspirateurs Dyson. Heureusement, ces marchands sont aussi des spécialistes des offres flash pendant les soldes.

Ces dernières ont un fonctionnement un peu particulier, et permettent ainsi lors des soldes sur Amazon ou Cdiscount de retrouver de bonnes affaires jusqu’au dernier jour. Contrairement aux promotions classiques – qui sont d’ailleurs soumises à des démarques supplémentaires – les offres flash sont très limitées dans le temps (une question d’heures) et par le stock. Elles sont affichées dans une section spécifique sur les sites e-commerce. Comme vous pourrez le voir par vous-même, les plus belles offres flash concernent surtout de marques mondiales à la mode.

Une nouvelle démarque sur Amazon ou Cdiscount

Si les offres flash concernent pendant les soldes surtout des grandes marques comme Apple, Samsung ou Huawei dans l’électronique, les offres promotionnelles plus classiques couvrent des marques un peu moins connues – mais les remises sont beaucoup plus généreuses. C’est ainsi que l’on retrouve en ce samedi des soldes sur Amazon et Cdiscount des réductions qui grimpent jusqu’à -80% par rapport au prix d’origine des produits en promotion.

Ce n’est aucunement un pourcentage de réduction mensonger puisque les soldes sont aussi la seule période où les marchands comme Amazon ou Cdiscount ont le droit de vendre à perte. Cela signifie qu’ils peuvent offrir des pourcentages de réduction toujours plus grands, quitte à perdre un peu d’argent par rapport au prix auquel ils ont payé un produit chez un fournisseur. Cela leur permet de faire de la place dans les entrepôts, et commander de nouveaux produits.

En dehors des soldes, Amazon ou Cdiscount ne peuvent en revanche pas faire de remise aussi élevée. C’est donc logiquement que les pourcentages de remise lors d’événements comme Black Friday, French Days ou Cyber Monday sont beaucoup plus limités. C’est aussi pour cette raison que les soldes sont aussi populaires historiquement auprès des français. C’est un moment où l’on en profite pour acheter des produits plus onéreux que l’on aurait pu décaler de plusieurs mois dans une année.

Les soldes et les conditions

Pendant les soldes, Amazon et Cdiscount sont toutefois toujours soumis aux conditions habituelles de protection des clients. Ces derniers ont donc d’abord toujours le droit de renvoyer leurs colis sous 14 jours s’ils ne sont pas satisfaits de leur achat en soldes. Une fois renvoyé, et sous condition que le produit renvoyé soit neuf, ils bénéficient alors d’un remboursement intégral. Sur le site Amazon, les clients ont même un délai de 30 jours pour faire cette demande.

En plus d’avoir cette flexibilité là, Amazon et Cdiscount ont tous deux un programme de fidélité qui permet de cumuler un certain nombre d’avantages lors de ces soldes d’été. Par exemple, tous deux offrent à leurs clients membres une livraison en 24 heures et elle est gratuite. A cela, ils bénéficient aussi de certains deals flash en avant première, ou encore de réductions supplémentaires. Il faut donc bien surveiller toutes les promotions en temps réel pour obtenir la meilleure réduction possible en cumulant les différents avantages.

Encore une fois, le réel atout pour vous lors de ces soldes sur Amazon ou Cdiscount est la rapidité. Il faut vraiment arriver parmi les premiers sur les offres flash pour espérer obtenir la remise. Pour cela, nous avons mis au point cette liste plus haut sur cette page avec de très bonnes affaires de ces soldes à ne pas rater. Tout au long de la journée, elle est mise à jour avec les nouvelles offres flash – mais surtout avec les deals épuisés en raison de ruptures de stock.

