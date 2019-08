Soldes Amazon Cdiscount Fnac : les offres à ne pas rater avant la fin ce soir ⏰

Ce 6 août 2019 marque la dernière journée de soldes chez Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les marchands en ligne. C’est donc la dernière ligne droite pour profiter des dernières réductions et ventes flash pour cet événement. Ce mardi est le théâtre de nouvelles (et dernières) promotions pour ces soldes, et les stocks sont bientôt tous épuisés. Voici la sélection Presse-citron des offres immanquables du jour, que ce soient les ventes flash, ou les réductions grâce aux démarques.

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 05 août, 17h10

Les soldes sont donc finies dans moins de 24 heures sur Amazon, Fnacou encore Cdiscount, et c’est leur dernière occasion pour proposer leurs promotions et réductions sur des milliers de produits. Qui dit dernier jour dit, dit plus grosses réductions possibles pour la période, toutes les démarques étant déjà passées. En ligne, le marchand le plus agressif est Cdiscount, qui fait monter les réductions jusqu’à -90%, mais ses concurrents que sont Amazon, Boulanger ou Fnac ne sont pas en reste, avec de très belles promotions.

Dernier jour des soldes d’été

Lorsque les douze coups de minuit auront retenti, les soldes seront terminés, et Amazon, Cdiscount Fnac et Boulanger nous proposent leurs ultimes promotions pour ce dernier rush. Il reste en stock quelques pépites, fouillez bien les sites pour ne pas les manquer. Notre sélection de bons plans pour ce mardi est mise à jour dans la journée, pour ajouter les nouvelles offres, ou supprimer les offres expirées.

Lors des soldes, vous avez le droit à plusieurs styles de réductions chez les commerçants, que ce soit en magasin ou en ligne. D’un côté on a les offres classiques qui durent 6 semaines, et gagnent des pourcentages de réduction grâce aux différentes démarques. On les retrouve sur les produits pour lesquels les stocks doivent se vider, ou qui sont moins populaires. C’est la spécialité de Fnac et Cdiscount, quand Amazon préfère utiliser son système de vente flash. Ces dernières sont souvent très intéressantes, et sont limitées par le temps, mais aussi les quantités.

Chaque marchand propose un catalogue de produits assez différent pour ces soldes. Alors qu’Amazon et Cdiscount vendent absolument de tout, les références font partie des univers tech et électroménager chez Fnac ou Boulanger par exemple.

Les dernières offres soldes sur Amazon :

Plus que quelques heures, les marchands s’activent

Les soldes durent depuis 6 semaines maintenant et les marchands proposent toujours des offres et bons plans différents, ce qui est encore le cas en ce mardi. Si les sites et les commerçants se permettent de proposer des tarifs aussi agressifs, c’est que la loi le permet en France et ce, uniquement pendant les périodes de soldes. Ils ont le droit de vendre leurs produits à perte, c’est pour cela que c’est une période capitale pour les vendeurs, car ils développent à la fois leur CA, tout en vendant les stocks de produits obsolètes.

Cependant, trouver un iPhone à moitié prix n’est pas possible, même si quelques références ont le droit à de très fortes remises pour ces soldes. Ce fut le cas pour le Samsung S10e, le sèche-cheveux Dyson ainsi que les laptops et accessoires informatiques.

Cette période est aussi clé, car elle permet aux e-commerçants de faire connaître leurs programmes de fidélité. Cdiscount a son CDAV, Fnac sa carte et Amazon l’abonnement Prime. Ils permettent aux membres de bénéficier d’avantages intéressants, comme des ventes éclair en avant-première, des prix encore plus bas sur certaines références, et la livraison gratuite.

Ce soir, les soldes d’été ferment leurs portes

La date de fin des soldes d’été est pour ce soir, le mardi 6 août. Dans certaines régions ils sont prolongés (Corse, Alpes Maritimes, Midi-Pyrénées), mais en ligne c’est le coup de sifflet final. Si vous avez peur de vous tromper sur l’achat d’un produit, sachez que vous avez le droit de le renvoyer sous 14 jours, et même jusqu’à 30 jours sur Amazon.

Amazon et Cdiscount restent fidèles à leurs habitudes et vous pouvez retrouver dans notre sélection plus haute, les meilleures offres pour cette dernière journée de soldes. Incroyable mais vrai, certains produits très intéressants sont encore en promotion. Grâce à elle vous pouvez trouver les dernières promotions sur les produits high-tech pour cette fin de soldes. Même si nous la mettons à jour régulièrement toute la journée, certaines réductions peuvent expirer. Pour voir les dernières offres soldes Cdiscount :

