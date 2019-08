Soldes Amazon Cdiscount Fnac : les offres à ne pas rater du dernier weekend 🔥

Dernier samedi de cette nouvelle Ă©dition des soldes, et Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts proposent quelques nouvelles promotions, Ă moins d’une semaine de la fin de l’Ă©vĂ©nement pour les marchands français. Ce samedi prouve une nouvelle fois que chaque jour propose de nouvelles promotions pour ces soldes, mĂŞme si les rĂ©ductions sont aujourd’hui très rĂ©duits. DĂ©couvrez notre sĂ©lection du jour pour de ventes flash, rĂ©ductions et promotions ci-dessous.

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 02 août, 17h10

Les soldes sont finis dans 4 jours pour Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres, et c’est le dernier moment pour proposer les dernières promotions et remises sur les produits. Finis les dĂ©marques, les tarifs affichĂ©s aujourd’hui sont les plus bas que vous pourrez trouver pour cette pĂ©riode. Comme depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement, Cdiscount est le plus agressif, avec des promotions montant jusqu’Ă -90%. Mais ses concurrents que sont Fnac et Amazon proposent aussi de très belles remises.

Dernier samedi des soldes

La fin des soldes se rapprochant à grands pas, les sites que sont Cdiscount, Amazon, Fnac ou encore Darty en profitent pour mettre en lignes leurs ultimes promotions. Alors que la majeure partie des produits ne sont plus en stocks, vous pouvez encore profiter de quelques perles rares. Notre sélection de deals de ce samedi est actualisée dans la journée pour mettre à jour (ajouter ou supprimer) les offres qui changent.

Les soldes sont le théâtre de plusieurs types de bons plans chez les commerçants (en ligne ou en magasin). On retrouve d’un cĂ´tĂ© les offres qui durent pendant tout l’Ă©vĂ©nement, et qui gagnent des rĂ©ductions Ă chaque dĂ©marque. C’est le cas sur les produits peu populaires, ou pour lesquels les stocks sont très nombreux. Fnac et Cdiscount proposent de nombreuses offres de ce type. La seconde, spĂ©cialitĂ© d’Amazon et Cdiscount, ce sont les ventes Ă©clairs, qui restent peu en ligne puisqu’elles sont limitĂ©es par le temps, et le stock.

Le catalogue de produits est diffĂ©rent chez chacun des marchands pour ces Soldes. D’un cĂ´tĂ©, les gĂ©nĂ©ralistes que sont Amazon et Cdiscount proposent des milliers de rĂ©fĂ©rences en promotions sur tous les univers, alors que Fnac, Darty ou Boulanger sont concentrĂ©s sur les produits technologiques et l’Ă©lectromĂ©nager.

Les dernières offres soldes sur Amazon :

Les marchands en Ă©bullitions Ă quelques jours de la fin

Tous les jours depuis plus d’un mois les marchands proposent des rĂ©ductions et bons plans diffĂ©rents pour les soldes, et c’est encore le cas en ce samedi, avec de très belles rĂ©ductions. Si les sites peuvent vendre les produits avec des rĂ©ductions si agressives, c’est tout simplement parce que la loi française permet, uniquement pendant les pĂ©riodes de soldes, de vendre les produits Ă perte. C’est pour cela que la pĂ©riode est importante pour les commerçants, elle permet Ă la fois de faire du chiffre, mais aussi de vider les stocks des produits moins populaires.

Ne vous attendez pas Ă payer un iPhone XR Ă -60%, mais certains produits très rĂ©cents ont eu le droit Ă de très fortes rĂ©ductions pour ces soldes d’Ă©tĂ©, et notamment le Galaxy S10e chez Samsung, le sèche-cheveux Dyson, voir certains modèles de MacBook qui ont eu droit Ă plus de 30% de rĂ©duction.

La pĂ©riode est aussi idĂ©ale pour les marchands pour faire dĂ©couvrir leurs programmes de fidĂ©litĂ©. CDAV pour Cdiscount, la Carte Fnac ou l’abonnement Amazon Prime sont donc bien mis en avant et donne droit Ă des avantages comme des ventes flash en exclusivitĂ©, des prix plus bas sur quelques rĂ©fĂ©rences, et surtout la livraison gratuite.

Le coup de sifflet final des soldes d’Ă©tĂ© approche

Les soldes d’Ă©tĂ© seront terminĂ©s le mardi 6 aoĂ»t. Ce samedi marque le dĂ©but du dernier week-end pour dĂ©nicher les dernières promotions et bonnes affaires chez tous les marchands. Si vous hĂ©sitez sur un produit, sachez que vous ĂŞtes protĂ©gĂ©s par la loi française. En effet, vous bĂ©nĂ©ficiez du droit de rĂ©tractation et de 14 jours pour renvoyer le produit. Chez Amazon, ce dĂ©lai monte Ă 30 jours, ce qui est un vĂ©ritable plus vis-Ă -vis de la concurrence.

Au début de cet article, vous pouvez retrouver une sélection Presse-citron des offres à ne pas manquer pour ce dernier samedi de soldes, certains produits sont encore en réduction, et Amazon / Cdiscount restent fidèles à leurs habitudes.

Grâce Ă elle vous pouvez trouver les dernières promotions sur les produits high-tech pour cette fin de soldes. MĂŞme si nous l'updatons rĂ©gulièrement toute la journĂ©e, certaines rĂ©ductions peuvent expirer.

