Soldes Amazon et Cdiscount : les 7 meilleures offres ce dimanche 🔥

Cela fait un peu plus de deux semaines que les soldes Amazon et Cdiscount ont dĂ©butĂ©, et les deux marchands n’en finissent pas de nous surprendre. En ce dimanche matin, les deux colosses ont publiĂ© de nouvelles remises Ă couper le souffle – dont une très bonne partie sous forme d’offres flash. Attention aux ruptures de stock, et c’est toujours le premier arrivĂ© qui sera le premier servi.

Voici les marchands actifs aux soldes aux côtés de Amazon et Cdiscount :

Soldes d'été 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 14 juillet, 12h50

Alors que les premiers jours des soldes sont passĂ©s, Amazon et Cdiscount prouvent qu’il savent tenir la distance et ils renouvèlent une partie de leurs offres flash. En revanche, il faut quand mĂŞme reconnaĂ®tre que les ruptures de stock se font toujours plus nombreuses, et qu’il ne faut maintenant plus hĂ©siter pour sĂ©curiser ses achats. La troisième dĂ©marque Ă dĂ©marrĂ©, les rĂ©ductions des soldes grimpent jusqu’Ă -85%. C’est la dernière occasion pour bĂ©nĂ©ficier de ces belles opportunitĂ©s Ă un prix rĂ©duit.

OĂą trouver les bons plans des soldes ?

En allant sur les sites comme Amazon ou Cdiscount pendant les soldes, vous remarquerez qu’il y a vraiment des milliers de promotions en cours et qu’il est très difficile de s’en sortir. Pour vous aider Ă trouver les bonnes, nous avons rĂ©alisĂ© une première petite sĂ©lection sur les deals flash les plus populaires qui concernent de grandes marques. Au fil de la journĂ©e, cette liste de bons plans pour les soldes est updatĂ©e selon les ruptures d’inventaire.

Comme vous l’aurez compris, la liste de ces soldes Amazon et Cdiscount est amenĂ©e Ă Ă©voluer au fil des heures selon l’Ă©volution des inventaires chez ces deux marchands. C’est d’autant plus vrai que bon nombre de deals sont des offres flash et qu’elles expirent au bout de quelques heures seulement – que le stock soit Ă©coulĂ© ou non. Il faut donc ĂŞtre rĂ©actif pour profiter des meilleures promotions pour cette opĂ©ration des soldes.

En dehors des offres Ă©clair, il y a aussi des promotions plus classiques pour ces soldes sur Amazon et Cdiscount, et ce sont elles qui sont soumises aux diffĂ©rentes dĂ©marques. La troisième semaine des soldes a dĂ©butĂ© il y a quelques jours, c’est donc une couche supplĂ©mentaire de remise que l’on peut voir en ce moment. En ce moment, Amazon offre plus de 60% de rĂ©duction sur certaines rĂ©fĂ©rences, tandis que le site Cdiscount grimpe mĂŞme Ă -85%. Ces offres ne vont pas durer très longtemps, mieux vaut se dĂ©pĂŞcher avant qu’elles n’expirent.

Pour les curieux des soldes Amazon, c’est ici :

Voir les promotions

Amazon et Cdiscount devant lors des soldes

Pendant l’annĂ©e, il n’y a que deux pĂ©riodes oĂą les commerçants sont autorisĂ©s Ă vendre une partie de leur stock Ă perte : les soldes d’hiver et les soldes d’Ă©tĂ©. En dehors de ces deux pĂ©riodes, ils n’ont tout simplement pas le droit de revendre un produit en dessous de leur prix d’achat. Le gouvernement supervise cela, ce qui permet d’Ă©viter une guerre des prix sans fin. Que ce soit les boutiques physiques ou un Amazon et Cdiscount, les soldes sont donc parfaites pour dĂ©stocker.

Cela signifie aussi que les rĂ©ductions sont supĂ©rieures pendant les soldes si on les compare Ă toute autre pĂ©riode de l’annĂ©e, y compris un Black Friday ou encore lors des French Days. Au delĂ des pourcentages de remise très gĂ©nĂ©reux sur certaines produits, Amazon et Cdiscount font Ă©galement la part belle aux plus grandes marques Ă travers toutes les thĂ©matiques.

Si Fnac, Rue du Commerce ou Boulanger se concentrent principalement sur de l’Ă©lectronique et de l’Ă©lectromĂ©nager, Amazon et Cdiscount sont vraiment gĂ©nĂ©ralistes et ils couvrent toutes les thĂ©matiques que vous pouvez imaginer. Cela couvre aussi bien le bricolage que la mode ou encore la cuisine. Toutes les plus grandes marques de ces thĂ©matiques sont en soldes sur Amazon et Cdiscount, ce qui fait que l’on retrouve des milliers d’offres pendant ces quelques jours.

Les meilleures offres pour ce dimanche

Encore une fois, les stocks sont très limitĂ©s, et si vous avez un peu de temps aujourd’hui pour voir les meilleures offres et les saisir au plus vite, c’est l’idĂ©al. Il faut savoir que les soldes sont très populaires Ă tel point que cette pĂ©riode peut reprĂ©senter plus de 20% des revenus annuels de groupes comme Amazon ou Cdiscount. A cela Cdiscount a mis en place une opĂ©ration JournĂ©e Ă VolontĂ© qui permet aux membres de son programme de bĂ©nĂ©ficier de rĂ©ductions supplĂ©mentaires toujours plus gĂ©nĂ©reuses pendant quelques heures encore – jusqu’Ă dimanche soir.

Qui dit soldes – sur Amazon ou Cdiscount ou ailleurs – dit aussi prĂ©cipitations. Pour autant, il y a toujours la possibilitĂ© d’avoir de la flexibilitĂ© grâce aux lois qui obligent les marchands Ă se montrer flexibles envers leurs clients. Par exemple, Amazon offre pas moins de 30 jours pour changer d’avis sur un achat, tandis qu’un Cdiscount propose 14 jours. C’est encore un bon moyen de se rattraper si l’on n’est finalement plus convaincu par son achat en soldes.

Cela arrive Ă©videmment puisque les soldes sont toujours une pĂ©riode avec des rĂ©ductions et ventes flash qui peuvent disparaĂ®tre très vite. En utilisant cette technique, les gĂ©ants comme Amazon ou Cdiscount peuvent ainsi attirer les clients pour qu’ils reviennent plusieurs fois sur leur site marchand pendant les soldes pour trouver les dernières affaires. Notre sĂ©lection de bons plans devrait vous aider Ă cela.

Afin de voir les offres Amazon, c’est ici en direct :

Voir les promotions