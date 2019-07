Soldes Amazon Cdiscount : les offres à saisir pour ce vendredi 🔥

Encore une grande et gĂ©nĂ©reuse journĂ©e de soldes sur Amazon et Cdiscount : ce vendredi matin, les 2 gĂ©ants du e-commerce ont annoncĂ© une nouvelle vague de bonnes affaires. Et comme tous les jours depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration, il s’agit dans la plupart des cas de ventes flash qui sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Il faut donc ĂŞtre rapide et efficace, et nous vous avons concoctĂ© une liste des meilleures offres Ă saisir au plus vite avant la rupture de stock.

Comme Ă chaque fois pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et tous les autres grands acteurs du marchĂ© font face Ă des ruptures de stock. Cette annĂ©e encore, pour ces soldes d’Ă©tĂ©, les marchands ont Ă©tĂ© dĂ©passĂ© par la demande des français. En raison de la canicule, beaucoup ont dĂ©portĂ© leurs achats depuis les boutiques physiques vers les sites internet. D’oĂą les ruptures de stock qui ont très vite inondĂ© les plateformes marchandes comme Amazon ou Cdiscount.

Les deals Ă ne pas manquer vendredi des soldes

Comme tous les matins pendant ces soldes, Amazon et Cdiscount dévoile une série de ventes flash qui viennent se rajouter aux promotions en continu sur ces sites marchands. Il faut donc aller rapidement les découvrir pour ne pas regretter : il ne faut parfois que quelques heures pour que les meilleurs deals flash des soldes disparaissent.

Soldes d'été 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 12 juillet, 9h51

Pour vous aider Ă trouver les pĂ©pites de ces soldes sur Amazon ou Cdiscount, nous avons exprès mis en place une liste qui est mise Ă jour plusieurs fois par jour et qui vous donne un bel aperçu des meilleures offres en cours pour ces soldes – chez les principaux marchands actifs dans l’Hexagone. Les grandes marques comme Apple, Samsung ou Huawei ne restent jamais très longtemps, il faut donc vite les saisir au plus tard ce vendredi matin.

Dans ces soldes d’Ă©tĂ©, Amazon et Cdiscount distinguent deux versions d’offres spĂ©ciales : les offres flash qui sont très courtes dans la durĂ©e et dont le stock est très limitĂ©e, et les offres en continu. Chacun des deux marchands possède deux sections diffĂ©rentes sur leur site, qui sĂ©parent les deux types de promotions. Les offres en continu sont Ă©ligibles aux dĂ©marques, et certaines d’entre elles voient des rĂ©duction aller jusqu’Ă -85% sur Cdiscount par exemple.

Amazon et Cdiscount au top des soldes

Si les soldes ont acquis un statut assez particulier en France, c’est parce qu’il s’agit d’une opĂ©ration plus gĂ©nĂ©reuse que d’habitude oĂą les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre une partie de leur inventaire Ă perte. Cela se matĂ©rialise notamment par des remises plus Ă©levĂ©es que la normale – ce que l’on ne retrouve pas pendant des opĂ©rations comme les French Days ou le Black Friday. Ainsi, les -85% de rĂ©duction que l’on peut voir pendant les soldes sur Cdiscount ou Amazon sont totalement justifiĂ©s et lĂ©gitimes, et il ne s’agit pas d’un argument mensonger.

Amazon va lancer une promotions supplĂ©mentaire avec le Prime Day lundi prochain, et pendant ce temps c’est Cdiscount qui profite pleinement des soldes avec son opĂ©ration « Les JournĂ©es Ă VolontĂ© ». C’est le mĂŞme principe que le Prime Day puisqu’un certain nombre des offres sont destinĂ©es uniquement aux clients membres de son programme de fidĂ©litĂ©, Cdiscount Ă VolontĂ©. En ce moment, il est possible d’y souscrire pour 30 jours gratuits, et de bĂ©nĂ©ficier ainsi de la livraison gratuite et en un jour.

Si Amazon et Cdiscount font la course aux soldes en tĂŞte, c’est probablement parce que les deux marchands sont gĂ©nĂ©ralistes – contrairement Ă un Fnac, Darty ou encore Rue du Commerce qui sont spĂ©cialisĂ©s sur certains produits et certaines catĂ©gories. Amazon et Cdiscount recouvrent toutes les thĂ©matiques avec leurs offres, et cela implique que tout le monde est susceptible de s’y intĂ©resser. A titre d’exemple, le gĂ©ant du e-commerce Amazon aurait gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 6,6 milliards d’euros de dĂ©penses en France sur l’annĂ©e 2018.

Droit de rétractation pendant les soldes

Pendant les soldes, Amazon et Cdiscount rĂ©pondent aux mĂŞmes obligations envers leurs clients que d’habitude. Ils doivent ainsi accepter de rĂ©cupĂ©rer les achats que ces derniers regrettent avoir fait sous une pĂ©riode de 14 jours minimum. Amazon va mĂŞme plus loin puisqu’il propose Ă ses clients de renvoyer leur colis jusqu’Ă 30 jours après leur achat, sous condition que celui-ci soit encore neuf.

Cela permet d’avoir un minimum de flexibilitĂ©, surtout quand on sait Ă quelle vitesse partent les meilleures offres pendant les soldes sur Amazon et Cdiscount. Avec cette assurance, il est donc possible d’acheter un peu dans la pression, tout en ayant le droit de changer d’avis – sans frais – par la suite. Pour ceux qui veulent une expĂ©dition rapide, le programme Prime de Amazon, ou le Cdiscount Ă VolontĂ© permettent d’assurer la livraison express et gratuite.

Encore une fois, nous avons constituĂ© une liste avec les bons plans Ă saisir pour ces soldes, ce qui vous permettra d’avoir un bon aperçu de ce qui est disponible au fur et Ă mesure de cette journĂ©e de vendredi. Cela vous permet de voir quel marchand Ă la meilleure offre en ligne du moment, et quel est le meilleur prix pour un produit donnĂ©. Si vous avez un peu de temps ce vendredi des soldes, Amazon et Cdiscount ont des milliers de promotions très gĂ©nĂ©reuses et spĂ©ciales et nous ne pouvons que vous inciter Ă y faire un tour.

