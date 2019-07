Soldes Amazon Cdiscount : les offres à ne pas manquer samedi 🔥

Depuis le début de ces soldes, Amazon, Cdiscount, mais aussi Fnac et Boulanger enchaîne les promotions à un rythme d’enfer, et ce samedi illustre encore parfaitement la dynamique qui règne sur le e-commerce français. Depuis ce matin, on a le droit à de nouvelles bonnes affaires à saisir pour ces soldes, alors même que les ruptures de stock sont de plus en plus nombreuses. Voici notre sélection des offres du jour ci-dessous.

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 26 juillet, 10h20

Alors que nous sommes à plus d’un mois du début des soldes, Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Boulanger continuent de mettre en ligne de généreuses promotions. La quatrième démarque a permis aux marchands d’augmenter une nouvelle fois les, puisque Cdiscount monte maintenant au-dessus des -90% sur toute une sélection de produits. Mais Amazon, Fnac et Boulanger ne comptent pas se laisser faire et proposent chacune des centaines d’offres sur une large gamme de produits.

Quelques produits ont droit à -90% de promotion

C’est un fait, plus les soldes progressent, plus les marchands comme Amazon, Fnac et surtout Cdiscount proposent des réductions toujours plus importantes sur les produits de leurs boutiques. La conséquence est simple, les stocks se vident de jour en jour. Pour vous guider dans vos choix ce samedi, nous vous avons concocté cette sélection de bons plans pour le week-end. Elle est mise à jour dans le week-end, en fonction des nouvelles offres et de celles qui expirent.

Les soldes, comme toutes les opérations de réductions chez les marchands contiennent deux sortes d’offres. La première, très présente chez Fnac et Boulanger, ce sont les promotions en continu, qui durent longtemps, et sous soumises aux différentes démarques pendant la durée, pouvant faire baisser leurs prix. Le second, et c’est la spécialité d’Amazon et Cdiscount, ce sont les offres flash qui sont limitées à la fois par le temps et par les stocks.

La force d’Amazon et Cdiscount pendant les soldes, et qu’ils vendent absolument de tout, leur catalogue est infini. La cible visée est donc bien plus large que Fnac et Boulanger, qui sont spécialisés dans les produits tech et électroménagers. C’est pour cela qu’on retrouve un nombre bien plus important de réductions chez Amazon et Cdiscount que chez leurs concurrents.

Amazon et Cdiscount s’activent

Comme à l’accoutumée, ce matin Amazon et Cdiscount multiplient les promotions pour les soldes avec des taux de réductions très importants dans certains cas. La raison est simple, les soldes sont la période idéale pour les marchands, à la fois pour faire du chiffre d’affaires, mais aussi pour vider leurs stocks. C’est la seule période de l’année où les marchands ont le droit de vendre leurs stocks à perte, et ils comptent tous en profiter, Fnac et Boulanger en tête.

Ne vous attendez cependant pas à trouver un iPhone XS à -50% pendant ses soldes, car les marges sont basses pour tous les marchands. Cependant trouver des promotions de plus de 30% sur des produits très populaires du marché comme les Samsung, Dyson, Apple et consorts est possible, comme sur le Samsung Galaxy S10e.

Chaque marchand propose également son programme de fidélité : CDAV pour Cdiscount, la Carte pour Fnac, Prime pour Amazon et B+ pour Boulanger. Les soldes permettent aux marchands de capter de nouveaux utilisateurs en jouant sur des réductions plus importantes, mais surtout la livraison très rapide, ce qui peut être un vrai plus sur l’achat de certains produits, comme les ventilateurs et climatiseurs.

Les soldes, c’est bientôt fini

C’est l’un des derniers samedis de soldes comme l’opération se termine le 8 août. Les bonnes affaires sont bientôt terminées, et une bonne partie est déjà en rupture de stock. Si vous trouvez le produit de vos rêves, mais que vous hésitez n’ayez pas peur, vous avez le droit de le renvoyer sous 14 jours, et Amazon monte même ce délai à 30 jours, c’est un vrai plus face à Cdiscount, Fnac ou Darty. Cette règle fonctionne évidemment pendant les soldes.

Même si les références ont peu changé, de nouveaux produits sont en stock pour ce samedi de soldes. La quatrième démarque vous permettra d’économiser 5% supplémentaires sur quelques références, notamment chez Cdiscount.

Dernier point, la sélection que nous avons mis en place ci-dessus vous permet d’avoir un bon aperçu des produits les plus en vogue en promotion en ce moment. Elle sera mise à jour en temps réel selon les disponibilités de ces produits. Sachez par ailleurs qu’il y a des dizaines de milliers d’autres références en soldes sur Amazon et Cdiscount pendant cette période, cela vaut le coup de se renseigner.

