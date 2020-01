Soldes Amazon : le TOP 7 des promos pour ce mercredi 🔥

Une nouvelle dĂ©marque a dĂ©butĂ© pour ces soldes sur Amazon et Cdiscount. Depuis ce mercredi matin, les acteurs du e-commerce sortent de nouvelles belles promotions pour la deuxième dĂ©marque. On retrouve les plus grandes marques avec des pourcentages de rĂ©ductions toujours plus Ă©levĂ©s. Pour vous aider Ă trouver les bons plans de cette dĂ©marque, nous vous avons fait plus bas notre liste de nos bons plans prĂ©fĂ©rĂ©s pour ces soldes d’hiver.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : mercredi 15 janvier, 8h30

Pendant les soldes, Amazon et Cdiscount se battent Ă qui aura les meilleures offres. Pour cette deuxième dĂ©marque, les deux marchands continuent leur match Ă coups de promotions toujours plus gĂ©nĂ©reuses. Les 2 ogres sont de grands spĂ©cialistes des promos flash, qui sont limitĂ©es par le stock et par le temps. Depuis ce matin, on en voit une nouvelle sĂ©rie – et elles concernent les plus belles marques en ce moment.

Les soldes continuent chez Amazon et Cdiscount

Ces dernières annĂ©es, le français Cdiscount a pris l’ascendant sur son grand rival pour les soldes : Amazon n’a toutefois pas dit son dernier mot, et la roue semble avoir tournĂ© pour cette Ă©dition hivernale 2020. Les marchands sont lĂ©galement autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte, conformĂ©ment aux directives publiĂ©es par le gouvernement. C’est le seul moment de l’annĂ©e oĂą c’est autorisĂ©, et c’est pourquoi les soldes (hiver et Ă©tĂ©) sont aussi populaires.

Aujourd’hui, force est donc de constater que les soldes Amazon et Cdiscount offrent des prix plus faibles que ceux qu’on a pu voir pendant le Black Friday. Avec la nouvelle loi Pacte, le format des soldes a Ă©tĂ© repensĂ©. L’opĂ©ration spĂ©ciale est plus courte et elle s’arrĂŞtera au dĂ©but du mois de fĂ©vrier. Les marchands et e-marchands doivent donc sortir plus d’offres plus rapidement pour ne pas se retrouver avec le stock sur les bras.

Pour ces soldes d’hiver, Amazon a d’abord commencĂ© en trombe avec des promotions sur des marques Ă l’instar de Bose, Apple ou encore Microsoft. Il a rapidement Ă©tĂ© suivi par Cdiscount qui a offert un coupon de 10% sur tous les produits de la marque Apple – iPhone 11 et autres AirPods Pro compris. Si les premiers jours ont Ă©tĂ© calmes, on a une rĂ©elle animation depuis vendredi. Ce mercredi est encore un jour très sĂ©duisant, prenez le temps de regarder tous les deals affichĂ©s chez eux.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Si vous avez un peu de temps devant vous ce mercredi matin, nous ne pouvons que vous inciter Ă aller vous-mĂŞme regarder les quelques plateformes marchandes. C’est un bon moyen d’avoir un bon aperçu de ce qui se fait pour les soldes Amazon et Cdiscount, sans avoir Ă y passer trop de temps. En une dizaine de minutes, vous avez ainsi fait le tour de ces deux sites e-commerce.

Où saisir les pépites ce mercredi ?

Dans notre sĂ©lection des bons plans pour ce mercredi, 2ème dĂ©marque des soldes, il y a principalement de l’Ă©lectronique. Il ne faut toutefois pas s’arrĂŞter lĂ car les promotions concernent toutes les catĂ©gories : Amazon et Cdiscount sont les e-commerçants avec le plus grand choix de rĂ©fĂ©rences. Et par chance, toutes sont concernĂ©es par les soldes. Historiquement, les soldes ont d’abord dĂ©butĂ© sur la mode – qui reste aujourd’hui une thĂ©matique très prisĂ©e en janvier.

Que ce soit Cdiscount ou Amazon, les soldes permettent d’obtenir des remises très Ă©levĂ©es. On voit dĂ©jĂ des produits tombent Ă -75% ou -80% chez ces acteurs. Pour cette deuxième dĂ©marque, Cdiscount a augmentĂ© les rĂ©ductions de 5% sur une grande partie de son inventaire. Attention tout de mĂŞme car tous ces stocks ne sont pas infinis et les ruptures peuvent arriver Ă tout moment.

Les grandes marques comme Apple, Samsung, LG ou Sony sont toujours les plus populaires. Il faut donc ĂŞtre très rapide si vous voyez ce mercredi des deals flash sur ces dernières. Très clairement, une large majoritĂ© des bons plans ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s depuis le dĂ©but des soldes : Cdiscount et Amazon n’auront plus la mĂŞme qualitĂ© de remise dans les jours Ă venir.

Les produits les plus premium et les plus en vogue en ce moment ne bĂ©nĂ©ficient Ă©videmment pas de 80% de remise lors de ces soldes. Amazon et Cdiscount tentent toutefois d’offrir des promotions entre -10% et -40% sur ces rĂ©fĂ©rences-lĂ , ce qui est dĂ©jĂ pertinent. Pour ceux qui veulent Ă©conomiser quelques centaines d’euros facilement, c’est le moment de sauter sur les diffĂ©rentes occasions qui se prĂ©sentent.

Les stocks ne sont pas illimités

Du fait que les stocks ne soient pas infinis, il faut savoir ĂŞtre vif quand on voit une promotion. Pour ces soldes sur Amazon et aussi chez Cdiscount, il faut ĂŞtre malin. MĂŞme si vous achetez un produit un peu trop vite, vous avez un droit de rĂ©tractation. Les deux marchands offrent respectivement 30 et 15 jours pendant lesquels vous pouvez retourner votre produit. C’est un bon filet de sĂ©curitĂ© pour vous et votre argent, avec la garantie d’obtenir un remboursement rapide.

Selon nous, le plus difficile pendant les soldes Amazon et Cdiscount est d’obtenir le bon produit Ă un prix intĂ©ressant. Qu’il soit 5% plus (ou moins) cher, cela ne change pas grand chose. Dès lors que vous voyez une rĂ©duction qui vous paraĂ®t convaincante, il faut vraiment foncer. Dans notre sĂ©lection de bonnes affaires ci-dessus, nous avons mis le meilleur prix Ă travers les diffĂ©rentes plateformes e-commerce que nous avons scrutĂ©.

Comme toujours, notre Ă©quipe se tiendra Ă votre disposition tout au long de la journĂ©e de ce mercredi pour vous relayer les bons plans. Les deals spĂ©ciaux pour ces soldes sur Amazon et Cdiscount peuvent partir Ă vitesse grand V, nous faisons au maximum pour les mettre Ă jour. En enregistrant cette page dans vos favoris sur le navigateur, vous ĂŞtes donc garantis d’en voir le maximum.

