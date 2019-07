Soldes : Amazon et Cdiscount cassent les prix ce samedi matin 🔥

Depuis le début de ces soldes, Amazon et Cdiscount enchainent les promotions à un rythme toujours plus rapide, et ce samedi illustre encore parfaitement la dynamique de ces deux leaders sur le marché français du e-commerce. Depuis tôt ce matin, on découvre une nouvelle salve de bonnes affaires à saisir pour ces soldes, bien que les ruptures se fassent de plus en plus sentir. Ci-dessous, nous avons fait une petite sélection pour vous guider dans vos recherches.

Soldes d'été 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : samedi 13 juillet, 10h15

Alors qu’on a dĂ©sormais entamĂ© la troisième semaines des soldes, Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty continuent de maintenir de gĂ©nĂ©reuses promotions. La troisième dĂ©marque a permis aux marchands de passer un nouveau cap au niveau des remises, puisqu’un Cdiscount est dĂ©sormais au delĂ des -85% sur toute une sĂ©lection de produits. Amazon fait la course en tĂŞte au niveau des offres spĂ©ciales qui se comptent dĂ©jĂ par dizaines de milliers pour ces soldes.

Les bonnes affaires des soldes montent Ă -85%

Plus on avance dans les soldes, plus les Amazon, Cdiscount et consorts font des rĂ©ductions toujours plus gĂ©nĂ©reuses sur leur inventaire. Cela au dĂ©triment des stocks qui continuent de s’amenuiser. Il faut donc trouver le meilleur compromis pour obtenir la meilleure remise tout en ayant le produit que l’on souhaite. Pour vous aider Ă chercher les bons plans de ce samedi, notre sĂ©lection pour ce samedi vous donnera probablement quelques idĂ©es. Elle est mise Ă jour en temps rĂ©el selon les nouvelles offres et les expirations.

Les marchands comme Amazon et Cdiscount utilisent pendant les soldes deux mĂ©canismes diffĂ©rents pour attirer et faire plaisir Ă leurs clients. D’une part, il y a un grand nombre de promotions en continu qui sont Ă©ligibles aux dĂ©marques successives et qui constituent la base des offres en cours. Sur Amazon, il y a des milliers de rĂ©fĂ©rences en soldes, et c’est pareil chez Cdiscount. De l’autre cĂ´tĂ©, il y a les offres Ă©clair qui sont très limitĂ©es dans le temps et par le stock : ce sont les plus intĂ©ressantes.

Les spĂ©cificitĂ©s de ces deux marchands – que ce soit pendant les soldes ou en dehors – est qu’ils offrent une large gamme de produits diffĂ©rents, Ă travers des catĂ©gories très variĂ©es. Cela leur permet de toucher une cible bien plus large que des acteurs comme Fnac ou Darty qui se spĂ©cialisent dans des thĂ©matiques de niche comme l’Ă©lectromĂ©nager ou l’Ă©lectronique. C’est pour cette raison aussi que Amazon et Cdiscount ont pendant les soldes bien plus de rĂ©fĂ©rences en rĂ©duction que chez n’importe quel autre marchand en ligne.

Pourquoi Amazon et Cdiscount sont hyperactifs

Ce matin encore, Amazon et Cdiscount enchainent les promotions pour ces soldes avec des remises toujours plus convaincantes. Il faut savoir que les soldes sont une pĂ©riode très privilĂ©giĂ©e par les marchands qui peuvent vendre une partie de leur stock Ă perte pour vider leurs entrepĂ´ts, et redĂ©marrer sur de meilleures bases. En dehors de cette pĂ©riode, ils n’ont pas le droit de procĂ©der de la sorte – ce qui fait que des opĂ©rations comme le Black Friday sont donc moins intĂ©ressantes au niveau des prix que les soldes.

Sur des produits de grande marque comme Apple, Samsung, Bose ou Dyson, il ne faut toutefois pas s’attendre Ă des remises plus Ă©levĂ©es lors des soldes : ce sont des marques oĂą il y a très peu de marge chez Amazon ou Cdiscount, et ce sont des produits qui se vendent très bien. Les marchands vont donc tout au mieux rĂ©duire leur marge Ă zĂ©ro, mais ils ne feront probablement pas de perte dessus. Cela permet tout de mĂŞme de faire de sĂ©rieuses Ă©conomies, parfois 20 Ă 30% sur certains produits très Ă la mode.

Que ce soit Amazon ou Cdiscount, les soldes permettent aux clients de ces plateformes d’obtenir un certain nombre d’avantages s’ils sont membres du programme de fidĂ©litĂ© de ces sites marchands. Par exemple, Cdiscount met en avant actuellement (et jusqu’Ă demain) son offre JournĂ©e Ă VolontĂ© qui permet aux clients du programme Cdiscount Ă VolontĂ© de bĂ©nĂ©ficier de remises supplĂ©mentaires sur les soldes. Quant Ă Amazon, les clients Prime peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une livraison gratuite en un jour, mĂŞme pendant les soldes.

RĂ©aliser ses courses pendant les soldes

Qui dit soldes, dit stock limitĂ© : il faut donc pouvoir ĂŞtre assez rĂ©actif, y compris le samedi, pour saisir les bonnes affaires au moment opportun – avant la rupture de stock. Pour cela, nous vous conseillons de rapidement saisir les affaires que vous pouvez dĂ©tecter, quitte Ă profiter ensuite de la pĂ©riode de 30 jours pour renvoyer son colis et obtenir un remboursement. Amazon offre un mois pour se rĂ©tracter de sa dĂ©cision, tandis que Cdiscount se contente lui de 14 jours – y compris pendant les soldes.

Ce samedi matin, on voit de nouvelles thĂ©matiques et des nouveaux produits en soldes. Depuis qu’on est rentrĂ© dans la troisième dĂ©marque, les marchands comme Amazon et Cdiscount stagnent un peu au niveau des pourcentages de remise qui sont dĂ©jĂ très gĂ©nĂ©reux, il ne faut donc pas s’attendre Ă ce qu’ils aillent beaucoup plus loin. Si vous avez un peu de temps devant vous aujourd’hui, nous vous invitons vraiment Ă consulter ces plateformes marchandes.

Dernier point, la sĂ©lection que nous avons mis en place ci-dessus vous permet d’avoir un bon aperçu des produits les plus en vogue en promotion en ce moment. Elle sera mise Ă jour en temps rĂ©el selon les disponibilitĂ©s de ces produits. Sachez par ailleurs qu’il y a des dizaines de milliers d’autres rĂ©fĂ©rences en soldes sur Amazon et Cdiscount pendant cette pĂ©riode, cela vaut le coup de se renseigner.

