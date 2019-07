Soldes : Amazon et Cdiscount frappent très fort ce dimanche matin 🔥

Cela fait maintenant une dizaine de jours que les soldes sur Amazon, Cdiscount et consorts ont commencĂ©. Ce dimanche matin encore, les deux e-commerçants ont surpris tout le monde en dĂ©voilant de nombreuses promotions et ventes flash uniquement pour aujourd’hui sur leur site. Pour cette deuxième dĂ©marque, les rĂ©ductions montent jusqu’Ă -80%, et certaines grandes marques en font partie. Ci-dessous, notre sĂ©lection des bons plans soldes sur Amazon et Cdiscount.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 7 juillet, 9h35

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce sont vraiment pris d’assaut par le grand public – et c’est d’autant plus vrai les week-ends comme ce dimanche oĂą les français ont le temps de faire leurs courses Ă prix rĂ©duits pendant les soldes. Pour crĂ©er de l’engouement et faire revenir les clients, Amazon et Cdiscount plĂ©biscitent les ventes flash, qui chaque jour apportent de un nouveau lot de surprises.

Les ventes flash pour les soldes Amazon et Cdiscount

Faire les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty peut ĂŞtre très chronophage, surtout quand on ne sait pas vraiment ce que l’on cherche. Sur Amazon, ce sont des centaines de pages de promotions que l’on peut voir encore ce dimanche. Cdiscount, un autre marchand gĂ©nĂ©raliste, propose lui aussi des milliers d’offres flash. Sur cette page, voici notre sĂ©lection du dimanche des bonnes affaires des soldes Ă saisir chez Amazon, Cdiscount et tous les grands e-commerçants.

Comme nous l’avons dit plus haut, Amazon et Cdiscount aiment faire appel aux ventes flash pendant les soldes. Comme l’indique le nom, ce sont des ventes qui sont très limitĂ©es dans le temps (une question de quelques heures) et par les stocks. Chaque jour, y compris ce dimanche, les deux marchands en mettent de nouvelles en avant. Cela force ainsi les français Ă revenir de temps en temps sur ces plateformes pour dĂ©couvrir les bonnes affaires.

En dehors de ces ventes flash des soldes, Amazon et Cdiscount ont Ă©galement un stock de milliers de promotions qui sont soumises Ă des remises gĂ©nĂ©reuses. Elles ne concernent pas forcĂ©ment les derniers produits Ă la mode ni les grandes marques, mais ce sont les remises les plus intĂ©ressantes. C’est d’autant plus gĂ©nĂ©reux que ces promotions bĂ©nĂ©ficient des dĂ©marques successives. En ce moment pour les soldes, Amazon et Cdiscount grimpent mĂŞme jusqu’Ă -80% de rĂ©duction sur certaines rĂ©fĂ©rences.

Pour voir les offres sur Amazon, c’est ici :

OĂą trouver son bonheur lors des soldes ?

Pendant les soldes, la première chose Ă savoir est que les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte. Cela leur permet ainsi d’Ă©couler un maximum leurs stocks (surtout pour les produits qui ont un peu de mal Ă se vendre) pour ensuite vider leurs entrepĂ´ts et les faire de nouveaux stocks de produits qui marchent mieux. En dehors de ces soldes, Amazon, Cdiscount et consorts n’ont pas le droit de vendre sous leur prix d’achat au fournisseur.

Cette spĂ©cificitĂ© des soldes fait qu’ils sont beaucoup plus gĂ©nĂ©reux que toute autre opĂ©ration commerciale pendant l’annĂ©e.Et c’est pour cela que les soldes ont historiquement Ă©tĂ© un moment très fort pour les français. Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger ou Rue du Commerce font de gros efforts depuis quelques annĂ©es pour offrir les remises les plus gĂ©nĂ©reuses sur tous types de produits, et Ă travers tous types de catĂ©gories.

Si Fnac ou Darty sont des marchands spĂ©cialisĂ©s sur l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager, Amazon ou Cdiscount font des soldes sur absolument tout ce que vous pouvez imaginer : cela va de l’Ă©lectronique en passant par le bricolage, le vin ou encore la mode. Il y a vraiment tous les produits en promotion pendant cette pĂ©riode, mĂŞme si les ruptures de stock se font toujours plus pressantes.

Obtenir les meilleurs deals flash en soldes

Comme vous pouvez le voir dans la sĂ©lection des bons plans de dimanche en soldes ci-dessus, Amazon et Cdiscount font beaucoup appel aux offres flash qui sont donc très limitĂ©es. Il faut ĂŞtre vraiment rapide pour en profiter, et cela force parfois Ă acheter trop rapidement certains produits. Heureusement, pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et consorts ont toujours l’obligation d’accepter les retours.

Dans le cas d’Amazon par exemple, il est possible de renvoyer son produit achetĂ© en soldes pendant une pĂ©riode de 30 jours. Chez Cdiscount ou Fnac, vous disposez d’une pĂ©riode de 14 jours pendant laquelle vous pouvez demander un remboursement. C’est donc une solution de secours qui jamais vous n’ĂŞtes plus convaincu, et que vous n’avez pas utilisĂ© le produit.

Hormis ces avantages pendant les soldes, Amazon et Cdiscount ont aussi deux programmes de fidĂ©litĂ© qui s’avèrent vraiment très gĂ©nĂ©reux pour les clients. Ainsi, il est possible d’obtenir la livraison en une seule journĂ©e – et elle est gratuite. Ils bĂ©nĂ©ficient aussi de codes promos parfois exclusifs, ou d’accès Ă des ventes privĂ©es que le grand public ne peut pas voir.

Bref, un très beau programme pour ces soldes, même si Amazon et Cdiscount sont victimes de ruptures de stock massives depuis quelques jours. Après 10 jours de soldes, il ne reste déjà plus grand chose. Si vous voulez vraiment profiter des meilleures affaires, nous ne pouvons que vous conseiller de vous activer au maximum ce dimanche pour dénicher les bons deals sur les plateformes marchandes.

Pour accĂ©der Ă l’intĂ©gralitĂ© les soldes sur Amazon, c’est ici :

