Soldes Amazon : 10 deals au TOP pour ce jeudi soir 🔥

Nous sommes au second jour des soldes sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les marchands ont pris cette annĂ©e très au sĂ©rieux cette opĂ©ration. Alors que les soldes d’Ă©tĂ© sont souvent moins convaincants que ceux d’hiver, ils sont passĂ©s bien au-dessus cette annĂ©e. Les plus belles marques sont au rendez-vous, nous les avons listĂ© pour vous ci-dessous.

Dernière mise à jour : jeudi 16 juillet, 19h06

La sélection ci-dessus est dynamique et reflète les meilleurs deals des soldes sur Amazon & Cie. Nous la mettons à jour très régulièrement pour vous indiquer les meilleurs prix sur les produits les plus populaires. Il faut savoir être réactifs sur ces offres car elles ne restent pas longtemps en ligne. Il ne faut pas compter sur la durée pour espérer les voir moins chers, et profiter des démarques successives.

Souvent, les marchands comme Amazon utilisent les soldes avec deux nouveaux formats de promotions. Il y a les ventes flash qui sont doublement limitĂ©es : d’un cĂ´tĂ© par le stock disponible, et de l’autre par une durĂ©e – en gĂ©nĂ©ral quelques heures. Ce sont elles qui concernent les marques les plus premium. De l’autre cĂ´tĂ©, il y a les offres en continu. On peut voir ces dernières aussi longtemps que le stock n’est pas terminĂ© – avec pour seule limite la fin des soldes.

Les meilleurs deals des soldes chez Amazon

Cette annĂ©e, les soldes s’Ă©talent sur une pĂ©riode raccourcie. Elles durent du 15 juillet au 11 aoĂ»t 2020, pas plus. Pour l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente, les soldes ont non seulement commencĂ© plus tĂ´t, mais ils ont aussi fini plus tard. C’est le gouvernement qui a dĂ©cidĂ© de diviser la pĂ©riode par deux pour amĂ©liorer la qualitĂ© des offres. C’est chose rĂ©ussie, puisque les acteurs comme Amazon ont annoncĂ© dès le dĂ©but de ces soldes de grandes manoeuvres.

Deuxièmement, il faut savoir que les soldes sur Amazon, Cdiscount ou Fnac ont failli ne jamais voir le jour cette annĂ©e. En effet, la crise sanitaire a obligĂ© l’État Ă revoir totalement le calendrier. Ils ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s de 3 semaines mais ils ont surtout longtemps failli ĂŞtre abandonnĂ©s. En effet, cette pĂ©riode de promotion ne profite pas vraiment aux marchands qui doivent Ă©couler leur stock au rabais.

Cela dit, les marchands ont quand mĂŞme un intĂ©rĂŞt dans cette opĂ©ration spĂ©ciale : Ă©couler leur stock pour le remplir avant la fin d’annĂ©e. Pour ces soldes, Amazon a une stratĂ©gie qui est un peu diffĂ©rente. La plateforme est connue pour n’avoir que très peu de stock, pour garder le modèle le plus efficace possible. Elle fait donc des rĂ©ductions sur des produits premium pour rĂ©-hausser le niveau de qualitĂ© de cet Ă©vĂ©nement.

Outre Amazon, les soldes ont Ă©galement Ă©tĂ© suivi de la sorte par Cdiscount, Fnac et Darty. Ces derniers proposent d’un cĂ´tĂ© des « fins de stock » et de l’autre des produits très premium. Parmi eux, on retrouve dans la technologie des marques telles que Apple, Samsung, Sony ou Microsoft. C’est la mĂŞme chose dans bon nombre d’autres catĂ©gories disponibles sur ces plateformes.

L’intĂ©gralitĂ© des catĂ©gories bĂ©nĂ©ficient de soldes

A l’origine, les soldes ont Ă©tĂ© imaginĂ©s pour Ă©couler des vĂŞtements invendus. Depuis, toutes les thĂ©matiques ont Ă©tĂ© envahies par cette frĂ©nĂ©sie des promotions. C’est ainsi que vous pouvez retrouver pendant les soldes sur Amazon des milliers de rĂ©fĂ©rences en forte promotion, Ă travers toutes les catĂ©gories. Cela va du jardinage Ă la dĂ©coration en passant par la culture ou les jeux vidĂ©os. L’Ă©lectronique est très populaire aussi, internet oblige.

Parmi les deals qui nous ont impressionnĂ© depuis le dĂ©but des soldes sur Amazon, il y en a plusieurs. On peut citer par exemple tous les nouveaux iPhone 11 Pro, les AirPods Pro ou encore les nouveaux MacBook Pro 16″ du gĂ©ant amĂ©ricain Apple. A cela, le marchand mise aussi sur Huawei et Xiaomi, deux marques chinoises qui font des tĂ©lĂ©phones d’excellente qualitĂ©. Les rĂ©ductions sont plus folles que jamais, mieux vaut en profiter rapidement.

Si la rentrĂ©e est toujours une pĂ©riode forte pour la consommation, pourquoi ne pas faire ses achats pendant les soldes ? Amazon offre des prix bien plus avantageux que si vous achetiez vos affaires Ă la rentrĂ©e. C’est pareil pour les autres e-marchands comme Fnac, Darty, Boulanger et consorts. Pourquoi ne pas prĂ©voir ses grosses dĂ©penses maintenant pour Ă©conomiser au maximum ?

Lors de ces soldes, Amazon a vraiment cassĂ© les prix sur des marques populaires. On peut voir parfois jusqu’Ă 50% de remise sur des rĂ©fĂ©rences qui sont Ă couper le souffle. C’est un bon moyen de rĂ©duire sa facture, sans pour autant nĂ©gliger la qualitĂ© des produits. Encore une fois, il faudra arriver Ă temps pour ne pas faire face Ă la rupture de stock. Il y en a dĂ©jĂ eu beaucoup depuis le dĂ©but des soldes, mercredi matin.

Comment acheter de manière pertinente ?

Très souvent, lors de ces opĂ©rations commerciales, on se prĂ©cipite un peu trop sur les achats. Heureusement, mĂŞme pendant les soldes, Amazon et les autres acteurs conservent leur politique de retours. Chez le premier, vous pouvez donc essayer le produit durant 30 jours après livraison. A tout moment, vous pouvez le rendre s’il ne correspond finalement pas Ă vos attentes.

C’est aussi le cas chez Cdiscount, Fnac ou Darty qui offrent jusqu’Ă 14 jours de retour. C’est un bon moyen d’acheter en ligne (un produit que l’on ne connait pas forcĂ©ment) et de se faire un avis. C’est d’ailleurs une obligation lĂ©gale Ă laquelle doivent se conformer tous les cyber-marchands qui sont actifs en France. Et cela concerne donc aussi Amazon pendant les soldes, qui joue pleinement le jeu.

