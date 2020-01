Soldes Amazon : les 10 meilleures offres pour ce dimanche matin 🔥

Chaque annĂ©e, les soldes sur Amazon animent le mois de janvier. Pour cette Ă©dition 2020, les marchands n’auront plus que 4 semaines pour offrir des promotions sur leur catalogue. Face aux milliers de bons plans disponibles Ă travers tous les sites marchands, nous vous avons dressĂ© une courte liste des bons plans Ă ne surtout pas manquer pour ce dimanche.

Cette annĂ©e, les soldes Amazon, Cdiscount et Fnac ne dureront plus qu’un mois, alors qu’ils s’Ă©talaient sur six semaines jusqu’Ă prĂ©sent. La loi Pacte a revu le concept pour offrir une pĂ©riode plus courte, mais plus convaincante, pour les français. Comme toujours, les premiers jours voient arriver les meilleures rĂ©ductions. Très vite, les stocks s’Ă©puisent – il faut donc ĂŞtre vif.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : dimanche 5 janvier, 9h29

Amazon joue les soldes en janvier

Sur Amazon, les soldes reprĂ©sentent moins que le Black Friday – mais l’Ă©vĂ©nement continue de gagner en popularitĂ©. De leur cĂ´tĂ©, les Cdiscount, Fnac et Darty en ont fait un incontournable de leur stratĂ©gie annuelle. Les rĂ©ductions sont vraiment très convaincantes pour les soldes d’hiver – dont le premier jour est l’un des pics de ventes chaque annĂ©e. Les soldes d’Ă©tĂ© sont en revanche assez nettement moins prisĂ©s.

Les soldes Amazon, Cdiscount ou Fnac et Boulanger couvrent toutes les catĂ©gories de produits entre le 8 janvier et le 4 fĂ©vrier 2020. Cela n’empĂŞche pas les acteurs de faire des promotions dès ce dimanche prĂ©cĂ©dent le dĂ©but de l’opĂ©ration. On retrouve dĂ©jĂ des remises qui grimpent jusqu’Ă -80% sur divers types de produits. Sur les plus belles marques, les rĂ©ductions peuvent atteindre -30%. C’est le cas par exemple des casques audio Bose et Sony qui sont en soldes sur Amazon.

Pour profiter pleinement des soldes sur Amazon, il faut être réactif et patient. En effet, le site marchand renouvèle tous les jours ses offres avec de nouvelles bonnes affaires. Il faut donc revenir chaque jour, comparer les offres avec les autres sites marchands et convertir en achat. Pour vous faciliter le travail dans ces soldes, notre liste ci-dessus est mise à jour toutes les heures pour vous aider à trouver le meilleur prix, et surtout au bon moment.

Pour voir les deals des soldes Amazon :

Voir toutes les offres

Soldes : place aux fameuses ventes Ă perte

Pour ne pas pĂ©naliser la concurrence, il est interdit en France de vendre son stock Ă perte – sauf pendant les soldes. Les marchands peuvent ainsi appliquer des marges nĂ©gatives sur leurs produits pendant cette pĂ©riode pour attirer encore plus le grand public. C’est pour cette raison que les rĂ©ductions pendant les soldes Amazon sont supĂ©rieures Ă celles que l’on peut voir lors du Black Friday.

Sans surprise, cela fait des soldes sur Amazon, Cdiscount et consorts un Ă©vĂ©nement incontournable pour le grand public. Pour ceux qui ont reçu un peu d’argent Ă NoĂ«l, ou pour ceux qui ont encore des Ă©conomies, c’est le temps opportun pour acheter de manière sensĂ©e. Sur les marques comme Apple, Samsung, Huawei ou Sony, on peut retrouver des rĂ©ductions de plus de 30%, ce qui n’est jamais vu en dehors de cette pĂ©riode.

Si le Black Friday se concentre surtout sur l’Ă©lectroniques, les soldes sur Amazon et tous les autres e-commerçants couvrent toutes les thĂ©matiques. Au delĂ de la high-tech, on voit de nombreuses offres sur le petit et gros Ă©lectromĂ©nager, le bricolage, la dĂ©coration, le jardinage ou encore la mode. A l’origine, les soldes ont commencĂ© uniquement dans la mode – avant de s’Ă©tendre aux autres catĂ©gories.

Chaque annĂ©e, le phĂ©nomène des soldes gagne en ampleur sur internet grâce Ă Amazon, Cdiscount et tous les autres. Avec les grèves qui pĂ©nalisent le dĂ©placement, les ventes en ligne continuent de croĂ®tre massivement. Les mois de novembre et dĂ©cembre, pendant le Black Friday, ont Ă©tĂ© un Ă©norme succès pour les e-marchands. Inutile de prĂ©ciser que les soldes d’hiver seront pour Amazon une nouvelle opportunitĂ© pour Ă©couler des milliers de produits Ă travers l’Hexagone.

Cdiscount et Amazon, 2 gĂ©ants de l’opĂ©ration

Comme chaque annĂ©e, Cdiscount et Amazon se distinguent pendant les soldes avec des promotions Ă gogo. Sur chacune des plateformes, ce sont des milliers de bons plans que l’on peut retrouver dès ce dimanche. Pour mercredi, premier jour officiel des soldes, on devrait voir arriver une nouvelle vague de bonnes affaires. Nous les mettrons en avant sur cette page, mettez-lĂ dans vos favoris pour ne rien rater de cela.

Si vous ĂŞtes familiers avec les soldes sur Amazon, Cdiscount ou dans les magasins classiques, vous savez qu’il existe plusieurs dĂ©marques. Pendant tout le mois des soldes, une nouvelle dĂ©marque est annoncĂ©e tous les mercredis de chaque semaine. Cela permet d’avoir une hausse du pourcentage de rĂ©duction, pour inciter les clients Ă vider le stock. Malheureusement, bien souvent cela concerne des produits moins en vogue – ce qui fait perdre l’intĂ©rĂŞt des dĂ©marques aux soldes.

Logiquement, ce sont aussi les meilleurs produits qui seront en soldes sur Amazon pendant les premiers jours. Plus le temps passera, moins il y en aura. Lors des premiers jours, ce sont les meilleures affaires qui se jouent. Donc si vous voulez obtenir une remise sur les belles marques, c’est maintenant qu’il faut foncer. Le stock peut disparaĂ®tre Ă tout moment, il ne faut plus rĂ©flĂ©chir longtemps.

Dans tous les cas, pendant les soldes, Amazon et tous les autres appliquent toujours les mêmes conditions sur vos achats. Vous avez toujours la possibilité de renvoyer vos achats dans une période donnée, une directive imposée par le gouvernement pour protéger les consommateurs. Chez Amazon, cette période est de 30 jours, tandis que Cdiscount offre 15 jours. A tout moment, vous pouvez donc retourner vos achats faits lors des soldes et obtenir un remboursement.

Pour voir les soldes sur Cdiscount, c’est ici :

Voir les offres Cdiscount