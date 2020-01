Soldes Amazon : 10 promos à NE PAS rater vendredi matin 🔥

Sur Amazon, les soldes ont commencĂ© il y a un peu plus d’une semaine mais c’est dĂ©jĂ l’heure de la deuxième dĂ©marque chez les marchands. Ce vendredi, les plateformes en ligne lèvent le voile sur leurs plus belles promos, c’est donc l’occasion de retrouver des produits de grandes marques Ă prix cassĂ©s. Notre sĂ©lection a pour but de vous partager nos bons plans prĂ©fĂ©rĂ©s tout en vous aidant Ă y voir clair pendant cette journĂ©e de soldes sur Amazon.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



Voir toutes les offres

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon et Cdiscount s’affrontent afin de savoir qui mettra en ligne les promotions les plus intĂ©ressantes. Ă€ l’occasion de cette deuxième dĂ©marche, les deux plateformes continuent de se battre Ă coup de tarifs cassĂ©s et de rĂ©ductions toujours plus intĂ©ressantes pour les utilisateurs. Tous deux sont d’ailleurs des grands spĂ©cialistes des ventes flash, des offres très sĂ©duisantes qui ne restent pas disponibles plus de quelques heures. Les marchands en ligne en proposent dĂ©jĂ en grand nombre ce matin — et cela continuera au fil de la journĂ©e.

Les soldes en force sur Amazon et Cdiscount

Lors de cette Ă©dition des soldes d’hiver, Cdiscount n’est pas prĂŞt Ă cĂ©der face Ă Amazon et sa puissance en ligne. Le français a peut-ĂŞtre pris un lĂ©ger ascendant, mais la plateforme amĂ©ricaine est bien loin de dire son dernier mot. Lors de cette opĂ©ration, les marchands en ligne ont le droit de vendre Ă perte, comme l’indiquent les directives du gouvernement. Les soldes sont la seule pĂ©riode de l’annĂ©e oĂą cette dĂ©marche est autorisĂ©e par la loi, ce qui explique pourquoi les prix peuvent tomber aussi bas pour certains produits de grandes marques. Ça justifie aussi la popularitĂ© de l’Ă©vĂ©nement auprès du public français.

Les soldes sur Amazon et Cdiscount sont plus convaincants que lors du dernier Black Friday qui a eu lieu, en partie parce que les marchands peuvent vendre Ă perte, mais pas seulement. Une nouvelle loi entrĂ©e en vigueur l’an dernier rĂ©duit les soldes de six Ă quatre semaines, ce qui rĂ©duit un peu l’opĂ©ration. Si le format est plus court, cela oblige les marchands Ă dĂ©voiler d’excellentes promotions dès le dĂ©but des soldes plutĂ´t que d’attendre la toute fin de l’Ă©vĂ©nement pour ne pas se retrouver avec trop de stocks restants.

Lors de ces soldes d’hiver, Amazon a pris l’opĂ©ration Ă bras le corps dès le premier jour en dĂ©voilant des promotions sur des produits de marques ultras populaires comme Apple, Bose, Microsoft ou encore Huawei. Cdiscount a suivi très vite en lançant un coupon de -10% sur tous les produits Apple —iPhone, AirPods, MacBook et autres.

Voici les soldes sur Amazon :

Voir toutes les offres

Si vous avez un peu de temps dans la journĂ©e, nous vous conseillons de ne pas hĂ©siter Ă consulter les soldes sur Amazon et Cdiscount, car des offres très sĂ©duisantes y sont affichĂ©es. Vous pourrez profiter d’un excellent aperçu tout en cherchant le produit que vous convoitez. Vous pouvez rapidement survoler les offres principales en une dizaine de minutes.

Comment trouver les deals de vendredi ?

Comme Ă son habitude, notre sĂ©lection de bons plans dĂ©diĂ©s Ă cette deuxième dĂ©marque des soldes sur Amazon et Cdiscount concernent principalement des produits Ă©lectroniques. NĂ©anmoins, les deux marchands en ligne n’hĂ©sitent pas Ă casser les prix sur une multitude d’articles issus de tous univers. Autant dire que les promotions sont prĂ©sentes en masse, car ces derniers proposent des milliers de rĂ©fĂ©rences sur leur plateforme respective.

Aussi bien sur Amazon que sur Cdiscount, les promotions en cours peuvent descendre jusqu’Ă -70% ou -80% dès ce vendredi. Cdiscount a d’ailleurs marquĂ© l’arrivĂ©e de cette deuxième dĂ©marque avec une nouvelle rĂ©duction de -5% sur un grand nombre de ses produits. Mais attention, car ces promotions importantes signifient aussi que les produits ne vont pas rester en ligne très longtemps, en raison de leur prix attractif ou des stocks très limitĂ©s.

Que ce soit sur Amazon ou sur Cdiscount, les soldes mettent en avant des marques très populaires comme Apple, Sony, Samsung, Bose et autres. Ces produits sont très attractifs et il faudra ĂŞtre rapide pour espĂ©rer en profiter. Depuis les dĂ©buts de l’Ă©vĂ©nement la semaine dernière, une grande partie de ces articles ont d’ailleurs dĂ©jĂ subi la dure loi des ruptures de stock —inĂ©vitables lors de ces opĂ©rations. Les rĂ©ductions des jours Ă venir risquent donc de ne pas ĂŞtre aussi intĂ©ressantes que celles actuellement en cours pour les soldes sur Amazon et Cdiscount.

Les produits de marques très populaires ne descendent hĂ©las pas jusqu’Ă -80% Ă l’occasion des soldes. Amazon et Cdiscount font toutefois des promotions qui peuvent aller de -10 Ă -40%, ce qui est dĂ©jĂ très intĂ©ressant pour des produits aussi attractifs et de qualitĂ©. Ceux qui souhaiteront faire des Ă©conomies pouvant aller jusqu’Ă plusieurs centaines d’euros devraient trouver leur bonheur s’ils sont assez rapides pour se saisir des occasions qui se prĂ©sentent.

Attention aux stocks (très) restreints

Compte tenu de la forte limitation des stocks, il ne faut pas hĂ©siter Ă ĂŞtre rapide dès la dĂ©couverte d’un bon plan intĂ©ressant lors des soldes sur Amazon et Cdiscount. Si vous avez Ă©tĂ© assez malin, mais que vous ĂŞtes passĂ© Ă l’action un peu trop vite, sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance. Amazon et Cdiscount proposent tous deux un dĂ©lai de rĂ©traction —que ce soit les soldes ou non, qui est respectivement de 30 et de 15 jours.

La tache la plus difficile des soldes sur Amazon ou Cdiscount reste de dĂ©nicher le très bon produit au bon prix. Les rĂ©ductions de -5% sont Ă prendre en compte, mais elles ne marquent pas un grand changement, n’hĂ©sitez donc pas si la promotion est plus intĂ©ressante et affiche une rĂ©elle diffĂ©rence. Notre sĂ©lection de bons plans comprend les meilleurs tarifs que nous avons trouvĂ© en Ă©pluchant les diffĂ©rentes plateformes de ces marchands en ligne.

Comme Ă notre habitude, nous actualiserons cet article tout au long de la journĂ©e pour vous proposer les meilleurs bons plans et supprimer ceux qui ont expirĂ© afin de vous Ă©vitez la frustration et la dĂ©ception. Les deals des soldes Amazon ou Cdiscount peuvent disparaĂ®tre très vite, nous ferons donc au mieux pour tenir cette liste Ă jour. N’hĂ©sitez pas Ă enregistrer cette page en favori pour revenir rĂ©gulièrement et ne rate aucun bon plan.

Voici les meilleurs deals des soldes Amazon :

Voir toutes les offres