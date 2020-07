Soldes Amazon : 12 deals chocs pour ce mardi matin 🔥

Après avoir tout cassé pendant le premier week-end des soldes, Amazon attaque ce mardi avec de nouvelles promotions. Le leader du e-commerce et les marchands français continuent de dévoiler des milliers de promotions. Pour ce mardi matin, nous avons mis en place une liste avec tous les deals à ne surtout pas manquer. Attention, ils peuvent disparaitre à tout moment, faute de stock.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : mardi 21 juillet, 6h30

Les soldes sur Amazon sont loin d’ĂŞtre finis, bien au contraire. Si la première semaine est la plus chargĂ©e, la seconde reste toujours aussi sĂ©duisante du cĂ´tĂ© des plateformes marchandes. Les dernières Ă©ditions se ressemblent toutes de ce cĂ´tĂ© lĂ . Nous vous conseillons donc de continuer rapidement les recherches pour profiter des meilleurs prix avant la hausse des tarif ou la fin de rĂ©ductions.

Pendant les soldes chez Amazon, il existe deux types de promotions. Les premières durent jusqu’Ă la fin de l’Ă©dition qui a lieu le 11 aoĂ»t prochain. Il s’agit de rĂ©ductions ne concernant pas les grandes marques, mais les remises sont très sĂ©duisantes. Les secondes sont des ventes flash, des offres qui n’ont pas vocation Ă durer plus de quelques heures. C’est celles qui concernent les produits les plus en vogue et qui vous feront faire de belles Ă©conomies pour cet Ă©tĂ©.

Comment faire des affaires pendant les soldes ?

Dans notre guide affichĂ© plus haut, nous avons listĂ© toutes les meilleures offres affichĂ©es chez les diffĂ©rents marchands pour les soldes : Amazon, Cdiscount, Fnac, La Redoute, mais Ă©galement Darty font partie des leaders pour cette Ă©dition Ă©tĂ© 2020. L’opĂ©ration demande toujours un peu de temps, car il faut aller comparer les tarifs entre les diffĂ©rends marchands pour trouver le plus attractif. Avec notre sĂ©lection, nous avons dĂ©jĂ filtrĂ© un peu les meilleurs deals de la journĂ©e.

Nous avons logiquement choisi de tourner notre guide vers les meilleures offres dédiées à la high-tech et aux produits électroniques. Cependant, cela ne veut pas dire que les soldes sur Amazon se limitent à cette simple catégorie. Toutes les thématiques sont concernées par les prix barrés, que ce soit la high-tech, mais aussi le bricolage, la culture, la mode, la décoration ou encore les jeux vidéo. Toutes ont droit à des réductions très qualitatives sur des marques et des articles populaires.

S’il existe des milliers d’offres sur Amazon pendant les soldes, nous avons fait une première sĂ©lection dans notre guide. On peut noter les prix mini sur les iPhone 11 Pro, car tous ont droit Ă des remises allant de 5 Ă 15% lors de l’achat. Tous ont droit aux mĂŞmes garanties que s’ils Ă©taient achetĂ©s dans une boutique Apple, sachant que la marque Ă la pomme ne fait jamais de soldes. Certains modèles n’ont jamais eu droit Ă de tels tarifs avant ce jour. Les AirPods 2, AirPods Pro et les MacBook Pro ont aussi impactĂ© par des baisses de tarif Ă l’occasion des soldes sur Amazon.

Les soldes sur Amazon profitent aussi aux smartphones, une catĂ©gorie qui hĂ©berge de vraies pĂ©pites. Les rĂ©ductions concernent les Galaxy S20, les Mi Note 10 ou encore les Redmi Note 9 Pro. Amazon a fait le choix de compenser le dĂ©calage de son Prime Day Ă une date ultĂ©rieure en faisant le show pour cette opĂ©ration spĂ©ciale française. Cela permet aux clients de faire de vraies affaires grâce Ă des remises plus Ă©levĂ©es que d’habitude. Tout le monde en profite, car ses concurrents Cdiscount, Fnac et Darty prennent le pli.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Amazon en tĂŞte, Cdiscount et Fnac font fort

La pandĂ©mie de coronavirus a contribuĂ© Ă faire baisser la consommation en France. Tous les commerçants ont Ă©tĂ© impactĂ©s et se retrouvent avec beaucoup de stocks sur les bras. Ce contexte assez particulier justifie pourquoi tous les marchands comme Amazon, Cdiscount et Fnac sont aussi agressifs pour ces soldes. Tous veulent vendre les stocks qu’ils n’ont pas Ă©coulĂ© durant la crise afin de sauver la saison. Pour ce faire, ils cassent les prix de produits et de marques ultra premium.

Historiquement, les soldes sont plutĂ´t dĂ©diĂ©s Ă la mode. Toutefois, cette habitude a Ă©voluĂ© au fil des annĂ©es. S’il s’agissait plutĂ´t d’un dĂ©stockage dans le passĂ©, les Ă©ditions actuelles bĂ©nĂ©ficient de fortes promotions plus haut de gamme et sĂ©lectives. Les soldes sur Amazon sont aussi venus bouleverser le marchĂ©, car le marchand a pour habitude de ne pas rester avec des stocks sur les bras, si bien que ses offres sont souvent très qualitatives.

Ainsi, Amazon fait des remises moins Ă©levĂ©es, mais elles concernent des produits de grandes marques pour des offres plus qualitatives. Le marchand en ligne ne fait jamais mieux, si ce n’est Ă l’occasion du Black Friday, oĂą on peut voir des prix assez similaires. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires sans attendre l’Ă©dition de septembre, les soldes sur Amazon sont une excellente opportunitĂ© pour faire de vraies Ă©conomies.

Protéger les clients durant les soldes

Soldes ou non, Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres sont obligĂ©s de rĂ©pondre aux mĂŞmes règles commerciales. Vous avez droit Ă une pĂ©riode de rĂ©traction suite Ă votre achat en ligne, un dĂ©lai qui vous permet de renvoyer le produit s’il ne vous convient pas. Le gouvernement a mis en place cette rĂ©glementation afin que les internautes aient tous droit Ă une seconde chance tout en Ă©tant protĂ©gĂ©s.

Chez Amazon, le dĂ©lai de rĂ©traction est de 30 jours. Chez les autres concurrents du marchĂ© tels que Cdiscount, Fnac et Darty, il est de 14 jours. Dans tous les cas, c’est une tranquillitĂ© d’esprit que de profiter de cette seconde chance. Les retours sont facilitĂ©s par les plateformes e-commerce pour pouvoir rembourser les internautes en toute sĂ©curitĂ© dans les jours suivant le renvoi d’un produit.

La seule difficultĂ© de ces soldes sur Amazon et ailleurs sera d’ĂŞtre assez rapide afin de profiter des promos qui vous intĂ©ressent. Les ruptures de stock ont Ă©tĂ© dĂ©jĂ nombreuses ce week-end, beaucoup de produits ont vu leur prix revenir Ă la normale. Cela dit, il reste encore de nombreuses offres attractives. Ce mardi est peut-ĂŞtre la dernière journĂ©e des soldes durant laquelle vous aurez autant de choix et de remises, profitez-en.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est par lĂ :

Voir toutes les offres