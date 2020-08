Soldes Amazon : les 12 méga promos de ce lundi matin 🔥

On arrive bientĂ´t Ă la troisième semaine de soldes sur Amazon, et le rythme continue d’ĂŞtre Ă©levĂ©. Le marchand numĂ©ro un en France vient d’annoncer une nouvelle sĂ©rie de promotions ce lundi. Si vous n’avez pas le temps ce matin, nous avons mis en place une liste avec tous les bons plans Ă jour ci-dessous. Elle sera mise Ă jour tout au long de la journĂ©e.

Dans notre liste des soldes sur Amazon ci-dessus, il y a deux façons de faire des rĂ©ductions. Tout d’abord, certains marchands comme Amazon ou Fnac organisent des ventes flash. Elles sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Autrement dit, il faut ĂŞtre 2x plus rapide pour les saisir. Ce sont elles qui concernent les marques les plus haut de gamme comme Apple, Samsung ou Huawei.

De l’autre cĂ´tĂ©, on a des milliers de promotions sur des produits sur toutes les catĂ©gories. Les marques sont moins connues et / ou les produits sont moins rĂ©cents. Toujours est-il que vous pouvez faire de très belles affaires en Ă©conomisant jusqu’Ă 80% sur le prix initial. Pour les soldes, Amazon fait un effort supplĂ©mentaire et permet ainsi Ă tout le monde d’accĂ©der Ă des produits Ă moindre coĂ»t.

Amazon a sauvé les soldes

Au dĂ©but, les soldes ont Ă©tĂ© imaginĂ©s pour Ă©couler les stocks de vĂŞtements invendus. Le gouvernement permettait aux marchands de vendre « exceptionnellement » Ă perte afin d’Ă©couler leur marchandise. Aujourd’hui encore, les soldes (Ă©tĂ© et hiver) sont le seul moment oĂą les marchands ont le droit de vendre Ă perte. En dehors de ces pĂ©riodes, il s’agit d’une pratique anti-concurrentielle lourdement sanctionnĂ©e.

C’est pour cette raison que lors des soldes, Amazon offre des tarifs vraiment très faibles. Les prix affichĂ©s sont plus bas que n’importe quel autre moment de l’annĂ©e. Autrement dit, mĂŞme durant le fameux Black Friday ou le Prime Day, les tarifs ne sont pas aussi bas. Si l’an dernier, le Prime Day est tombĂ© pendant les soldes, Amazon a Ă©tĂ© obligĂ© de le dĂ©caler cette annĂ©e.

Pendant les soldes, Amazon a Ă coeur de relancer ses ventes. Pendant le confinement, il a Ă©tĂ© obligĂ© de fermer une partie de ses entrepĂ´ts. Cela a pĂ©nalisĂ© une bonne partie de ses volumes, et il veut donc se rattraper pour les soldes d’Ă©tĂ©. Par ailleurs, le Prime Day qui avait lieu historiquement en juillet a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©. Pour autant, aucune date future n’a encore Ă©tĂ© donnĂ©e pour cet Ă©vĂ©nement.

Face Ă ce changement profond, Amazon profite des soldes pour compenser. C’est pour cette raison qu’il fait un effort très particulier sur les promotions. Très clairement, c’est encore une fois lui qui se distingue face aux Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Cela dit, ces derniers n’ont pas Ă rougir et offrent aussi quelques belles pĂ©pites. Pour autant, ils n’ont pas annoncĂ© de nouveaux deals ce lundi matin.

Si vous voulez accéder aux bons plans sur Amazon, c'est par ici :

Que choisir pendant les soldes ?

Pendant les soldes sur Amazon, il ne faut pas se laisser dĂ©stabiliser. Avec des dizaines de milliers de remises, il est difficile de s’en sortir. Il faut toujours acheter que ce qui est vraiment utile. Pendant les pĂ©riodes de fortes promotions, on a tendance Ă acheter des produits inutiles. Heureusement, Amazon offre une pĂ©riode de 30 jours pendant lesquels on peut rendre ses achats et obtenir un remboursement complet. C’est un bon moyen pour Ă©viter l’achat par impulsion.

Cela dit, pendant les soldes, Amazon vous permet de faire de vraies affaires. Cela concerne toutes les catĂ©gories, mĂŞme si certaines sont particulièrement mises en avant sur Amazon. Par exemple, l’Ă©lectronique (high-tech) est très reprĂ©sentĂ©e sur le site e-commerce amĂ©ricain. Les marques comme Apple, Samsung, Microsoft, Sony ou encore Huawei et Xiaomi sont bien reprĂ©sentĂ©es.

Les produits les plus rĂ©cents sont mis en avant pour les soldes sur Amazon. On voit par exemple les iPhone 11 et iPhone 11 Pro ĂŞtre en rĂ©duction. Sur certains modèles, vous pouvez Ă©conomiser jusqu’Ă 10% par rapport au prix d’origine. Si cela peut paraitre faible, on rappelle volontiers qu’Apple ne fait jamais de promotion sur son site (ni dans ses boutiques). C’est donc un moyen unique d’Ă©conomiser entre 100 et 200€ sur ces nouveaux smartphones.

C’est le mĂŞme principe sur les derniers Samsung Galaxy S20, les Huawei P30 Pro ou encore le Redmi Note 9 Pro. Tous ces appareils qui sont sortis dans la dernière annĂ©e (voire les derniers mois) sont en forte remise pour les soldes sur Amazon. C’est le seul marchand Ă offrir des rĂ©ductions sur des produits aussi populaires. Alors qu’il a historiquement Ă©tĂ© timide sur les soldes, Amazon frappe fort cette annĂ©e.

Les soldes, une belle opportunité en or

Pour cette Ă©dition spĂ©ciale Ă©tĂ©, les soldes sur Amazon ne vont durer que 4 semaines. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher avant de voir l’opĂ©ration se terminer. Depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement, il y a dĂ©jĂ eu des multiples ruptures de stock. On ne vous apprend rien, mais les quantitĂ©s disponibles sur toutes les rĂ©fĂ©rences s’amenuisent. Si vous avez un peu de temps devant vous, nous ne pouvons que vous conseiller de faire un nouveau tour sur les sites marchands.

Il faut quand mĂŞme reconnaĂ®tre que cela peut prendre du temps, et que faire les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac – etc, peut ĂŞtre long. Pour ceux qui n’ont pas une heure devant eux, notre sĂ©lection plus haut les aidera Ă gagner du temps. Nous avons fait la liste de toutes les bonnes opportunitĂ©s dans la technologie. Pour ceux qui veulent voir d’autres thĂ©matiques de produits, il faudra directement se rendre sur les sites e-commerce.

Pour voir les soldes sur Amazon, c'est ici :

