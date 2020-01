Ce mercredi sonne le premier jour de ces soldes Amazon, Cdiscount et autres. Alors que les marchands ont d’ores et dĂ©jĂ publiĂ© de belles offres dans les dernières heures, la majoritĂ© des promotions arrive ce matin. Pour vous aider dans votre choix, nous tenons Ă jour une sĂ©lection des toutes meilleures offres du moment. Selon les nouvelles arrivĂ©es et les ruptures, elle sera mise Ă jour souvent par notre Ă©quipe.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : mercredi 8 janvier, 9h09

Ces dernières heures, les marchands se sont activĂ©s pour les soldes : Amazon est devant Cdiscount et Fnac avec des milliers d’offres sur des produits très Ă la mode. On peut citer les iPhone 11 qui ont vu chuter leur prix de 10%, ou encore les dernières tablettes hybrides Microsoft Surface Pro 7 dont le tarif a baissĂ© de plus de 20% via une vente flash. Ce mercredi, les promotions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses, c’est le moment de faire ses achats Ă moindres frais.

Pour ces soldes, Amazon est prĂŞt

Ces dernières annĂ©es, les soldes sur Amazon ont Ă©tĂ© très discrètes par rapport Ă ce qu’on a pu voir sur Cdiscount et Fnac. Ces deux acteurs devront composer cette annĂ©e avec le gĂ©ant amĂ©ricain qui semble vouloir se repositionner sur ces soldes de nouvelle gĂ©nĂ©ration. En effet, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi française Pacte en 2019, les soldes d’hiver n’Ă©lalent plus que 4 semaines – contre 6 prĂ©cĂ©demment.

Cette modification devrait avoir pour consĂ©quence d’apporter un nouveau souffle aux soldes qui ont Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ©s par l’essor du Black Friday. En raccourcissant cette pĂ©riode, les marchands devront amĂ©liorer la qualitĂ© de leurs offres pour gĂ©nĂ©rer un volume d’affaires assez proche sur une pĂ©riode plus courte. Pour ces soldes, Amazon, Cdiscount et Fnac se positionneront comme les grands acteurs sur le web.

Si le Black Friday sur internet est avant tout une opĂ©ration sur les produits high-tech, les soldes vont bien au delĂ de cette catĂ©gorie : la beautĂ©, la mode, le bricolage ou encore la dĂ©coration sont d’autres thĂ©matiques qui bĂ©nĂ©ficient de très belles remises tout au long du mois de janvier. Jusqu’au 8 fĂ©vrier 2020, les e-commerçants pourront casser les prix comme jamais.

Les soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres acteurs sont devenus populaires grâce aux pourcentages de rĂ©ductions toujours plus Ă©levĂ©s que la normale. Durant cette pĂ©riode, les marchands sont lĂ©galement autorisĂ©s Ă vendre Ă perte leur stock, pour l’Ă©couler plus facilement et rapidement. En dehors des soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©, cette pratique n’est pas autorisĂ©e pour ne pas nuire au marchĂ©.

Cdiscount versus Amazon, le vrai match

Pour ces soldes d’hiver, Cdiscount et Amazon seront les deux grands marchands Ă surveiller. Ce sont les deux leaders du e-commerce en France, et ce sont eux qui ont le catalogue de produits le plus large. Vous pouvez trouver toutes les catĂ©gories qui sont en promotion, avec des rĂ©ductions qui peuvent atteindre dĂ©jĂ jusqu’Ă -80% dans les premières heures ce mercredi matin.

Deux types de produits se distinguent : il y a ceux qui sont très populaires et qui n’ont pas besoin d’ĂŞtre en trop grande promotion pour bien se vendre. Ces derniers ont des pourcentages de remise entre -10% et -30% comme c’est le cas par exemple sur les derniers iPhone, les Surface Pro ou encore les Huawei P30. Il y a ensuite des produits qui ont une marque moins forte, et qui ont besoin de s’Ă©couler : ceux-lĂ ont des ristournes bien plus convaincantes. Dans certains cas, c’est plus de 80% de remise qui est observĂ©e dès les premières heures des soldes.

Dans les deux cas, il faudra ĂŞtre rapide pour bĂ©nĂ©ficier des plus belles affaires pour ces soldes Amazon et Cdiscount. En effet, tout se passe dans les premières heures de l’opĂ©ration – et au maximum dans les premiers jours. Après ce week-end, les meilleurs rabais auront quasiment disparu de la circulation, par manque de stock. C’est donc le moment ou jamais de profiter pour acheter tout en faisant de vraies Ă©conomies.

Les soldes, un phénomène vraiment populaire

Si les soldes d’hiver connaissent un franc succès, c’est parce que cette pĂ©riode se situe Ă un moment stratĂ©gique : il est juste après les fĂŞtes de fin d’annĂ©e – et il est encore loin de la prochaine opĂ©ration (French Days, fin avril). Pour ceux qui veulent faire des Ă©conomies sur des produits aussi onĂ©reux que l’Ă©lectromĂ©nager, c’est le moment idĂ©al. Pour les soldes, Amazon et Cdiscount sont sur cette catĂ©gorie avec des rĂ©ductions rĂ©ellement plus sĂ©duisantes que jamais.

Certes, acheter sur internet implique que l’on ne peut pas forcĂ©ment voir et toucher le produit avant de rĂ©gler. Il n’empĂŞche que le gouvernement a imposĂ© Ă tous les marchands une pĂ©riode pendant laquelle ils sont obligĂ©s de rĂ©cupĂ©rer les colis rendus en offrant un remboursement complet. Pendant les soldes, Amazon offre 30 jours de retours gratuits. Chez Cdiscount par exemple, ce sont 15 jours qui sont proposĂ©s.

Pour ceux qui n’ont pas le courage d’aller sur tous les sites marchands pour ce premier mercredi des soldes, notre liste rĂ©sume les principales offres. Tout au long de la journĂ©e, cette sĂ©lection est mise Ă jour avec les deals forts. Pour ne rien rater de cette nouvelle opĂ©ration, mettez cette page dans votre favori sur votre navigateur. En revenant souvent ici, vous ĂŞtes ainsi assurĂ©s d’avoir les bonnes offres Ă tout instant.

Si vous trouvez une offre spĂ©ciale convaincante pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount ou tout autre marchand, n’hĂ©sitez pas Ă nous contacter pour que nous puissions la relayer Ă toute la communautĂ©. C’est le moment de partager ses bonnes dĂ©couvertes pour faire profiter un maximum de monde.

