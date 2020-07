Soldes Amazon : les 5 offres hallucinantes pour ce mercredi 🔥

Cette année, les soldes sur Amazon ont pris une nouvelle envergure. Le marchand américain a voulu frapper un grand coup après la crise du Covid pour confirmer sa place de leader sur le marché français. Cdiscount, Fnac et Darty ont du mal à rester à la hauteur, mais ils parviennent quand même à sortir quelques pépites. Ci-dessous, voici une liste des bonnes affaires à décrocher ce mercredi.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Pour ceux qui sont dĂ©jĂ allĂ©s lors des soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty, vous avez vu qu’il y avait des centaines de pages de bons plans Ă saisir. A lui seul, Amazon avance plusieurs dizaines de milliers d’offres flash sur la pĂ©riode Ă©largie des soldes. Ces derniers sont rĂ©parties sur 3 semaines pour cette Ă©dition d’Ă©tĂ©, on arrive quasiment au bout.

Les meilleurs deals des soldes chez Amazon

Les soldes sur Amazon ont connu un nouvel essor cette annĂ©e. En tant que marchand leader dans l’Hexagone, c’est lui qui montre l’exemple avec des offres flash tout au long de la journĂ©e, et sur les plus belles marques du monde. Ces dernières sont haut de gamme contrairement aux soldes qui historiquement se concentraient sur des marques peu connues.

Si l’on regarde les rĂ©fĂ©rences dans l’Ă©lectronique, la plupart des marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty mettent en avant les mĂŞmes. En revanche, chacun a des promotions diffĂ©rentes pendant le soldes. Il faut donc aller sur chacune des plateformes marchandes pour trouver le meilleur prix au bon moment. Dans la liste plus haut, nous vous proposons le meilleur tarif lors de ces soldes entre Amazon, Cdiscount et Fnac Darty.

Il faut savoir que ces prix ne sont pas fixes, et qu’ils Ă©voluent tout au long du soldes : Amazon et Cdiscount sont des amateurs de ventes flash. Ces dernières ne durent que quelques heures, et elles ont un stock très restreint. Autrement dit, il faut tomber au bon endroit et au bon moment pour avoir la meilleure offre durant cette opĂ©ration. Nous vous y aidons, mais il faut que vous reveniez souvent sur cette page pour voir les tarifs valables.

Pendant le soldes, Amazon met en avant des ventes flash ponctuelles mais également des promotions en continu. Ce sont elles qui constituent la majorité des milliers de promotions mises en avant. Si elles ne concernent pas toujours les derniers produits des marques prestigieuses, on retrouve quand même des produits populaires avec des pourcentages de réduction encore plus pertinents.

Pourquoi acheter au moment des soldes ?

Aujourd’hui pour les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty accordent davantage une importance capitale Ă cette opĂ©ration estivale. Il faut savoir qu’ils ont aussi Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ©s par la crise sanitaire, ils doivent donc vider leur stock et gonfler tous les volumes. C’est pour cette raison que les promotions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses. Attention, pour ce mercredi de troisième dĂ©marque, les quantitĂ©s disponibles sont limitĂ©es.

Pendant le soldes, Amazon et Cdiscount n’hĂ©sitent pas Ă faire des rĂ©ductions sur toutes les catĂ©gories de produits. Cela va au delĂ de l’Ă©lectronique avec des thĂ©matiques comme la mode, le bricolage, la culture ou l’informatique qui connaissent des chutes assez nettes des prix. Si le soldes ne permet pas aux marchands de vendre Ă perte (contrairement aux soldes), les remises sont très sĂ©duisantes.

Ainsi, on retrouve des marques aussi populaire que Apple – qui n’est pourtant pas un grand amateur de promotion – qui sont en rĂ©duction ponctuelle chez Amazon lors des soldes. Il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, ces marques n’ont pas besoin de rĂ©duction pour bien se vendre, le stock allouĂ© aux promotions n’est pas très grand non plus. Si vous avez donc l’intention de prendre ces produits haut de gamme et populaires, il faut ĂŞtre rapide dès lors que vous voyez une offre spĂ©ciale.

MĂŞme s’il y a un peu de prĂ©cipitation, il faut savoir que durant les soldes, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty doivent toujours offrir Ă leurs clients une pĂ©riode de rĂ©tractation. D’un marchand Ă un autre, la durĂ©e change un peu, mais elle reste dans tous les cas plus longue que 15 jours. Amazon quant Ă lui propose Ă ses clients de retourner leurs achats dans les 30 jours pour obtenir un remboursement complet.

Amazon contre Cdiscount, Fnac et Darty

Si Amazon reste le numĂ©ro un incontestĂ© du soldes et du marchĂ© français, les acteurs comme Cdiscount ou le groupe Fnac Darty font cette annĂ©e une belle opĂ©ration avec des milliers de promotions très sĂ©duisantes. Dans plein de cas, ils sont mĂŞme plus intĂ©ressants que ceux que l’on a sur le site Amazon – y compris sur les plus grandes marques.

Depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration, Apple – avec ses MacBook Pro, iPad Pro et iPhone 11 – est Ă l’honneur chez plusieurs d’entre eux. Mais le soldes met aussi en avant des marques comme Samsung, Sony, LG, Xiaomi, Microsoft ou encore Huawei qui comptent parmi les plus populaires dans le monde. Si les consoles de jeux vidĂ©o comme la PS4, la Xbox One ou la Nintendo Switch sont demandĂ©es, le smartphone est aussi très populaire.

Le plus important pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount ou Darty, est de parvenir à capter les unités disponibles des produits les plus populaires en promotion. Vous pouvez ainsi facilement faire une économie de 20% à 30% sur les plus beaux produits en ce moment, et quel que soit la thématique du produit. Typiquement, les aspirateurs Dyson sont très demandés.

Encore une fois, le dĂ©fi sera d’obtenir la meilleure offre pour ces soldes sur Amazon. Pour cette troisième et nouvelles dĂ©marque, les quelques unitĂ©s seront prises d’assaut et une nouvelle vague de ruptures devrait arriver. Il ne vous reste plus beaucoup de temps ce mercredi, profitez-en vite.

