Soldes Amazon : les 7 deals à saisir en urgence pour ce samedi 🔥

C’est le second week-end de soldes sur Amazon. Le cyber-marchand continue d’ĂŞtre aussi compĂ©titifs en dĂ©voilant ce samedi de nouvelles offres ultra gĂ©nĂ©reuses. Entre les iPhone 11 Pro, les Redmi Note 9 Pro ou les Mi Note 10, il y a une sĂ©rie de bonnes affaires Ă ne pas manquer. Nous les avons sĂ©lectionnĂ© pour vous ci-dessous. La liste est mise Ă jour tout au long de la journĂ©e.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Sur Amazon, les soldes se poursuivent fort aujourd’hui. Si les meilleures promos sont toujours prĂ©sentĂ©es au cours de la première semaine durant cette opĂ©ration, le n°1 du e-commerce est loin d’avoir dit son dernier mot. La nouvelle dĂ©marque est toute aussi plaisante que le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement, au point que l’on trouve encore d’excellents bons plans. Cdiscount et Fnac publient aussi des offres attrayantes en ce samedi.

Avec les soldes sur Amazon, vous pouvez accĂ©der Ă 2 types d’offres très diffĂ©rentes. D’une part, on retrouve des promotions destinĂ©es Ă durer jusqu’Ă la fin de l’Ă©dition Ă©tĂ© 2020. Elles dĂ©foncent vraiment les prix, mais elles ne visent pas les produits haut de gamme. De l’autre, on retrouve les ventes flash. Si ces dernières ne durent que quelques heures, elles se concentrent sur des articles de choix issus de marques premium et très demandĂ©es. Ce sont logiquement les plus intĂ©ressantes pour faire des affaires.

Amazon est au taquet de ces soldes d’Ă©tĂ©

Notre sĂ©lection des soldes sur Amazon liste toutes les meilleures offres actuellement en cours. Les promotions de Cdiscount, Fnac Darty et Boulanger ont Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©es, car beaucoup d’entre elles sont aussi sĂ©duisantes que celles du champion du e-commerce. Pour chaque Ă©dition, il faut passer un peu de temps sur les diffĂ©rentes plateformes afin de bĂ©nĂ©ficier du prix le plus faible du marchĂ©.

Notre guide des meilleurs deals en cours sur Amazon pour les soldes est principalement liĂ© Ă la high-tech et Ă l’Ă©lectronique, c’est logique. Cela ne signifie pas pour autant que c’est la seule thĂ©matique de produits Ă bĂ©nĂ©ficier de tarifs aussi bas —loin de lĂ . Que ce soit chez Amazon, mais aussi Darty, Cdiscount et les autres, les deals ciblent toutes les thĂ©matiques, ce qui vous offre une opportunitĂ© de profiter de promos très gĂ©nĂ©reuses.

Durant les soldes, Amazon fait chuter les prix de produits populaires issus de marques tout aussi haut de gamme. Il a pu proposer une offre agressive sur les iPhone 11 Pro en affichant une baisse des tarifs allant de -5% Ă -15%. Les autres rĂ©fĂ©rences de la marque ont aussi Ă©tĂ© visĂ©es par des deals agressifs, que ce soit les AirPods 2, les AirPods Pro ou les MacBook Pro. Il ne s’agit lĂ que d’un exemple parmi toutes les marques premium touchĂ©es par cette Ă©dition des soldes.

Les soldes sur Amazon sont aussi l’occasion de dĂ©nicher un nouveau smartphone Ă prix mini. Et pour cause, plusieurs modèles ont vu leur prix baisser ces derniers jours. C’est le cas des nouveaux Samsung Galaxy S20, du Mi Note 10 ou des Redmi Note Pro 9. Ce sont que quelques exemples, puisqu’il existe des promotions convenant Ă tous les goĂ»ts et tous les budgets. Compte tenu du fait que le Prime Day a Ă©tĂ© dĂ©calĂ© Ă plus tard, Amazon mise tout sur cette opĂ©ration pour se distinguer pendant cet Ă©tĂ©.

Amazon décolle pour les soldes

Il est certain que la crise sanitaire a gĂ©nĂ©rĂ© une baisse de la consommation qui dure depuis plusieurs semaines. Celle-ci a impactĂ© tous les marchands en ligne, si bien que tous veulent rattraper la saison. Cela explique pourquoi ils ont autant de stocks Ă Ă©couler et pourquoi ils baissent autant les prix pour cette deuxième dĂ©marque des soldes. Amazon survole cette Ă©dition d’Ă©tĂ©, mais les français Cdiscount, Fnac et Darty sont loin d’ĂŞtre en reste et affichent aussi des deals premium.

Les premières annĂ©es des soldes chez Amazon se destinaient Ă la mode. L’opĂ©ration permettait aussi aux marchands de vendre tout leurs stocks sans que les promos ne soient vraiment sĂ©duisantes pour les clients. Le e-marchand amĂ©ricain a contribuĂ© Ă relever le niveau pour que l’opĂ©ration soit plus globale et permette de faire des prix barrĂ©s sur des produits intĂ©ressants et des marques rĂ©putĂ©es.

Amazon peut avoir tendance Ă faire des offres moins gĂ©nĂ©reuses, mais c’est justement parce que celles-ci concernent des marques exigeantes. Il compense Ă©galement avec un catalogue rempli de ventes prĂ©vues pour cette opĂ©ration d’Ă©tĂ©. Le marchand en ligne ne casse jamais autant que pendant les soldes ou le Black Friday. Si vous ne souhaitez pas attendre l’Ă©dition en septembre, nous ne pouvons que vous inciter d’en profiter dès maintenant pour bĂ©nĂ©ficier des prix mini.

Trouver les meilleures offres sur le web

Pendant les soldes, Amazon et les autres acteurs tels que Cdiscount, Fnac et Darty doivent se soumettre à une règle commune. Ils ont pour obligation de proposer une deuxième chance à tous ceux qui achètent en ligne. Les marchands doivent offrir un temps pendant lequel le client peut se rétracter et renvoyer un article.

Pour les soldes chez Amazon, ce fameux délai de rétractation est de 30 jours. Pour les français Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, il est de 14 jours. Si le client renvoie un produit, il sera remboursé complet dans les jours qui suivent le retour. Les internautes français sont protégés par cette réglementation, ce qui permet de passer commande en toute tranquillité.

En somme, l’enjeu majeur de ces soldes sur Amazon est d’ĂŞtre assez vif pour avoir des promos qui vous intĂ©ressent avant leur disparition. Les offres Ă©clair partent en quelques heures, les stocks en promo sont très limitĂ©s par les marchands. Une partie a dĂ©jĂ disparu depuis le dĂ©but des soldes, mais il reste encore des affaires Ă faire ce week-end.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est par ici :

