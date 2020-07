Soldes Amazon : 7 pépites à saisir dès ce mardi 🔥

Cette année, le 14 juillet rime avec les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts. S’ils commencent officiellement demain, les plateformes marchandes en ont profité pour débuter leurs premières offres dès ce mardi matin. Déjà les plus grandes marques sont représentées, à l’instar d’Apple, Samsung, Xiaomi ou Sony. Ci-dessous, nous avons sélectionné pour vous les pépites à ne surtout pas manquer aujourd’hui.

Mais avant, la liste des acteurs des soldes 2020 :

MacBook Pro 16" 512 Go i7 à 2499€ au lieu de 2699€

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : mardi 14 juillet, 10h44

Chaque année, les soldes d’été conservent le même principe : il s’agit d’un déstockage où les premiers arrivés seront les premiers servis. Lors des soldes, Amazon, Fnac et tous les autres organisent des offres éclair avec pour but de siphonner leur stock afin de mieux préparer la rentrée en septembre. C’est pendant cette période que les réductions sont les plus généreuses, parce que les sites peuvent vendre « à perte ».

Les soldes d’été pour réaliser des économies

Pendant l’année, il y a deux périodes où les marchands peuvent vendre leur stock en faisant des pertes : les soldes d’hiver et les soldes d’été. C’est une opportunité unique pour voir les pourcentages de réduction plus généreux que d’habitude. Vous trouverez donc des discounts plus généreux que pendant le Black Friday ou lors des French Days. Les acteurs des soldes comme Amazon ou Fnac offrent aussi quelques remises sur des produits de marque de la dernière génération.

Alors qu’elles ont longtemps été considérées comme du déstockage bas de gamme, les soldes ont rattrapé leur niveau en 2020. Vous pouvez ainsi voir les derniers iPhone, les AirPods Pro, les disques durs du coréen Samsung ou les smartphones Huawei et Samsung être en promo. Comme toujours, le stock est limité, il faudra donc s’empresser de saisir les rares offres sur ces belles marques.

Sur des produits plus anciens, cela peut facilement grimper jusqu’à 70 ou 80% de remise. Cela concerne toutes les catégories de produits : bricolage, électronique, jardinage, décoration ou encore culture. Les soldes chez Amazon, Fnac et Cdiscount voient des dizaines de milliers de références être en réduction. Dès les premiers jours, ce sont les produits les plus en vogue qui sont pris d’assaut.

Alors que pour ce mardi 14 juillet, une majorité de français sont chez eux, c’est l’occasion de faire de belles affaires. Les soldes sur Amazon mettent à l’honneur toutes les plus belles marques. Attention, la plupart des offres sont des ventes flash qui sont restreintes par le temps et par le stock. En quelques minutes, les produits les plus populaires peuvent disparaitre.

Pour visionner les soldes sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Comment suivre les soldes Amazon ?

Si vous êtes un fidèle à Amazon pour les soldes, il faudra se rendre dans l’onglet « ventes flash ». Cela dit, la plateforme marchande n’affiche pas toutes les promotions sur cette liste. Nous vous conseillons de chercher le produit qui vous plait directement dans la barre de recherche principale pour y trouver les offres. Si vous n’avez pas le temps, nous ne pouvons que vous inviter à utiliser notre sélection ci-dessus.

Cette dernière sera mise à jour en temps réel avec les offres les plus populaires des soldes chez Amazon, Fnac ou Cdiscount. Nous faisons le tri entre toutes les offres pour vous trouver le meilleur choix au meilleur moment. A tout moment, une rupture de stock (ou une nouvelle vente flash) peut arriver. Il faut donc savoir être très rapide pour ne pas manquer une opportunité.

Sachez par ailleurs que cette année, les soldes d’été ne dureront que 4 semaines, jusqu’au 11 août prochain. Le gouvernement a décidé de les raccourcir depuis le mois de janvier. Auparavant, les soldes sur Amazon duraient 8 semaines. Cette année, cette opération spéciale a aussi été décalée de trois semaines pour aider les marchands à se remettre de la crise du Covid.

Chaque année, les soldes rassemblent des millions de français. Au delà des boutiques physiques, ce sont les plateformes en ligne qui croulent sous le succès. Il faut dire que la crise sanitaire a largement amplifié cet effet. Les français sont restés chez eux, ils n’ont pas pu acheter comme ils le souhaitaient. Beaucoup ont donc décalé leurs achats pour bénéficier des soldes sur Amazon et consorts pour réaliser de belles économies.

Pourquoi acheter lors de cette période ?

Pendant les soldes, vous bénéficiez non seulement de prix bas – mais vous avez aussi les conditions classiques. Chez Amazon, vous pouvez par exemple retourner tous vos achats dans un délai de 30 jours. La plateforme américaine est la plus flexible puisque ses rivales se restreignent à 14 jours. C’est également le cas sur des sites plus spécialisés comme la boutique officielle Samsung ou La Redoute.

Si vous avez un peu de temps en ce mardi, profitez de ce premier jour avant les soldes sur Amazon pour faire vos achats. Dans les jours à venir, de nouveaux deals seront mis en ligne mais ils ne seront pas forcément aussi généreux. Et surtout, ils ne concerneront pas forcément ces belles marques. Sachez que les démarques successives lors des soldes visent à déstocker les produits qui ne s’écoulent pas : ce ne sont donc pas les plus populaires.

Il est évident que les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty se joueront dans les premiers jours. Très vite, les produits qui valent le coup arrivent au bout de leur stock. Dans les trois semaines qui suivent, ce sont juste des successions de remises (faibles) pour écouler ce qui peut encore l’être. Pour vous aider, nous allons vous accompagner sur toute cette durée. Mais il est clair que les meilleures offres des soldes vont disparaitre en quelques jours.

Pour découvrir les soldes chez Amazon, voici l’accès :

Voir toutes les offres