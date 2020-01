Soldes Amazon : les promos CHOC jusqu’à -80% de ce jeudi 🔥

Les soldes dĂ©marrent tout juste pour Amazon et le marchand dĂ©voile dĂ©jĂ d’excellentes promotions sur des produits très populaires. Vous trouverez une multitude de prix cassĂ©s portant sur tous les univers de la plateforme en ligne. Pour vous aider Ă y voir mieux parmi le flot de promotions en cours, nous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lections de promotions ci-dessous.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : jeudi 9 janvier, 8h52

Pendant des soldes, Amazon, Cdiscount ou Darty consacrent une section dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration d’ampleur nationale. Il est facile de retrouver cette section sur les plateformes de chacun, sauf que celle-ci recense toujours les bons plans dans tous les sens. En somme, il est vite difficile de s’y retrouver, ce qui explique pourquoi nous avons crĂ©Ă© une sĂ©lection pour vous afin d’accĂ©lĂ©rer vos recherches.

Les soldes poussées par Amazon

Si Amazon est connu pour ses rĂ©ductions consĂ©quentes lors du Black Friday, le gĂ©ant amĂ©ricain se met de plus en plus aux soldes. D’ordinaire, il a plutĂ´t tendance Ă se mettre en retrait de l’évĂ©nement français. Cette annĂ©e, c’est l’inverse : pendant les soldes, Amazon est hyper actif face Ă des concurrents un peu moins compĂ©titif que la normale.

Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon durent moins longtemps en raison d’une nouvelle loi entrĂ©e en vigueur l’an dernier. Au lieu de 6 semaines, les prix cassĂ©s ne durent plus que 4 semaines : du 8 janvier au 4 fĂ©vrier 2020. Cela peut sembler un peu nĂ©gatif de prime abord, mais cela signifie aussi que les marchands ne vont pas attendre les dernières dĂ©marques pour dĂ©voiler les meilleures offres. Cette raison explique que les marchands comme Amazon, Cdiscount et autres attaquent les soldes d’hiver de manière aussi agressive.

Amazon est donc dans cette logique depuis hier, premier jour des soldes, et rĂ©gale les clients avec des tonnes d’offres flash et de prix cassĂ©s sur ses produits. Le marchand a fait le choix de cibler les produits populaires plutĂ´t que de tenter de finir les stocks de rĂ©fĂ©rences invendues. Cela explique la prĂ©sence d’appareils comme les iPhone, les Surface Pro ou les Asus VivoBook lors des soldes sur Amazon.

Voici les offres en cours pour les soldes sur Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon facilite votre travail de recherche

Ce deuxième jour des soldes, Amazon propose des offres flash qui ciblent par exemple les bracelets Fitbit ou encore les brosses à dents Oral-B. Les iPhone 11 en promo ont quasiment tous disparu face à un engouement encore jamais vu auparavant. Une nouvelle fois, nous vous invitons à être très vif si vous ne voulez pas être déçu par une éventuelle rupture de stock.

Durant la totalitĂ© jeudi, deux deuxième jour de soldes, Amazon lève le voile toutes les heures sur de nouvelles offres. Pour vous aider, nous mettons rĂ©gulièrement Ă jour la sĂ©lection de produits afin de vous Ă©viter d’ĂŞtre déçu et triste de voir un bon plan se terminer subitement. N’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette liste Ă vos favoris dans votre navigateur internet pour accĂ©der aux nouvelles offres incontournables sur Amazon.

Notre sĂ©lection de produits en soldes sur Amazon se concentre logiquement plutĂ´t sur les produits liĂ©s de près ou de loin Ă la high-tech. NĂ©anmoins, ces derniers sont loin d’ĂŞtre les seuls Ă profiter de gĂ©nĂ©reux prix barrĂ©s. Tous les univers d’articles prĂ©sents sur la plateforme en ligne ont droit Ă des rĂ©ductions intĂ©ressantes en ce jeudi de l’opĂ©ration. Vous trouverez donc des articles Ă mini prix dĂ©diĂ©s Ă la mode, au bricolage, au jardinage, Ă la dĂ©coration ou encore Ă la culture et Ă la puĂ©riculture.

Voici tous les deals en cours sur le site d’Amazon :

Voir toutes les offres

Les soldes démarrent fort cette année

Si Amazon fait le show pendant les soldes, c’est aussi le cas d’une bonne partie de ses concurrents. Cdiscount, Fnac et Boulanger proposent aussi des excellentes rĂ©ductions sur leur catalogue respectif et vous donne accès Ă des promotions sur des univers un peu moins prisĂ©s par le gĂ©ant amĂ©ricain. C’est par exemple le cas de l’Ă©lectromĂ©nager et des tĂ©lĂ©viseurs, deux univers dans lesquels Amazon est beaucoup moins familier que ces plateformes en ligne.

Durant les soldes – sur Amazon, Cdiscount et autres – vous devez donc ĂŞtre rapide si vous ne voulez pas l’article convoitĂ© vous passe sous le nez. Si toutefois vous ĂŞtes allez trop vite et que vous regretterez une commande, sachez que vous avez toujours le droit Ă une autre chance. Avec le site Amazon, vous avez 30 jours pour renvoyer le produit et vous faire rembourser intĂ©gralement. Chez Cdiscount, Fnac et Darty, ce dĂ©lai est de 15 jours, une pĂ©riode suffisante pour vous rendre compte que vous ĂŞtes allĂ© un peu trop vite.

Comme indiquĂ©, la plupart des produits en soldes sur Amazon sont de bons plans qui expirent dès minuit, ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps avant qu’ils ne disparaissent. Beaucoup de produits concernĂ©s sont des rĂ©fĂ©rences dans leur secteur et viennent de marques mondiales tout aussi populaires. Si ce n’est pas le cas, les promotions grimpent encore plus haut et atteignent parfois mĂŞme les -80%.

Si le Black Friday reste l’opĂ©ration de prĂ©dilection pour Amazon, les soldes sont en train de susciter l’intĂ©rĂŞt du marchand de manière exponentielle. Pour ce qui est de ses concurrents, ils ont aussi une bonne quantitĂ© de produits Ă prix cassĂ©s dès le second jour de cet Ă©vĂ©nement bi-annuel. Beaucoup de produits ont dĂ©jĂ vu leurs stocks baisser très largement et plusieurs ruptures ont aussi eu lieu depuis hier matin, date du lancement des soldes chez Amazon et co.

Pour les curieux, voici les soldes Cdiscount :

Voir toutes les offres