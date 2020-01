Soldes Amazon : les meilleures offres de cette 3ème démarque 🔥

Ce mercredi sonne le début de cette 3ème démarque des soldes Amazon. Le marchand numéro un dans l’Hexagone a annoncé ce matin une nouvelle vague de bonnes affaires, avec des remises toujours plus séduisantes. Ses concurrents Cdiscount et Fnac ont aussi mis un coup d’accélérateur. Profitez-en, cette journée est l’une des dernières pour avoir des prix incroyables. Nous avons identifié les meilleures offres ci-dessous.

Cette année, les soldes auront été un cran au dessus des éditions précédentes. L’un des grands artisans de ce succès n’est autre qu’Amazon qui a décidé cette fois de prendre le choses en main. Alors qu’il a été plutôt effacé sur cette opération dans les dernières années, le géant américain a poussé la qualité des offres vers le haut. Le stock est toutefois limité, bon nombre de promos ont déjà disparu ce mercredi.

Amazon fait des soldes un succès

Pour ces soldes, Amazon contribue largement au succès. Malgré le fait que le Black Friday prenne doucement la vedette à cette opération, les soldes d’hiver restent toujours l’événement commercial le plus populaire chez nous. Cette opération se situe à un moment clé de l’année, juste après les fêtes de Noël. Nombreux sont les français qui en profitent pour réaliser des achats importants (comme de l’électroménager ou l’électronique) grâce à leurs économies de la fin d’année.

Si les soldes sur Amazon et Cdiscount rencontrent un tel succès pour cette édition 2020, c’est parce que les marchands sont autorisés à effectuer des pertes sur les produits qu’ils vendent. Une telle possibilité est interdite pendant le reste de l’année afin de ne pas pénaliser la concurrence saine. Fnac, Darty ou Boulanger sont également très actifs avec des références vendues à perte. Cela explique donc aussi des pourcentages de réduction supérieurs à ceux qu’on voit au Black Friday.

Sur des produits assez chers, les réductions en cours permettent donc de faire plusieurs centaines d’euros d’économies. Pour prendre un produit très populaire pendant les soldes sur Amazon, la Microsoft Surface Pro 7 a vu son prix chuter de plusieurs centaines d’euros. C’est également le cas des iPhone XR et iPhone XS sur Cdiscount. Les prix chutent de 40% sur certaines marques premium, comme la marque Bose qui voit son casque QC 35 II tomber à 229€ seulement.

Dans notre liste ci-dessus, vous pouvez voir tous les deals que nous considérons comme généreux pour cette troisième démarque des soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres grands marchands. Si vous n’avez pas de temps devant vous pour faire un tour sur chacun des sites marchands, cette sélection devrait vous aider à vous en sortir.

Comment avoir les bonnes affaires ?

Bien souvent, on regrette de ne pas trouver ce que l’on cherche pendant les soldes. Entre les ventes flash, les coupons ponctuels ou encore les promotions en cours, il faut savoir jongler pour trouver le bon combiné gagnant du moment. Il faut également savoir jongler entre les plateformes e-commerce pour trouver les meilleures offres. Les soldes sur Amazon ou Cdiscount font vite tourner la tête tellement il y a de références en promotion.

Les remises ne concernent évidemment pas que l’électronique – bien que cette catégorie soit largement représentée dans nos bons plans. En effet, les soldes Amazon par exemple recouvrent toutes les catégories disponibles sur le site e-commerce. On peut citer par exemple les catégories auto-moto, le sport, les logiciels, le bricolage ou encore la beauté. Ce sont des dizaines de milliers de produits qui sont en promotion pour les soldes.

Comme toujours sur internet, ce sont les produits électroniques et l’informatique qui voient leur prix cassés. Ce sont des thématiques qui sont très prisées en ligne car elles contiennent uniquement des produits standardisés. Lors des soldes, Amazon et Cdiscount se concentrent surtout sur ces produits, avec des offres qui grimpent parfois jusqu’à -85%.

Sur les plus belles marques, il ne faut quand même pas s’attendre à voir -85% sur les derniers produits. En revanche, on peut espérer des réductions qui oscillent entre -10% et -40% sur des produits de la dernière génération. Apple, Samsung ou Huawei font partie de ces marques avec des remises dans cet ordre d’idée. Pour ceux qui veulent acheter des produits à la mode, c’est maintenant qu’il faut le faire.

Les soldes sont plus courtes et meilleures

Pour cette édition 2020 des soldes d’hiver, Amazon et consorts devront composer avec une période plus courte. La loi Pacte qui est passée en 2019 a fixé une nouvelle règle avec une période qui sera limitée à 4 semaines. A l’époque, les soldes d’hiver s’étalaient sur 6 semaines. Pour maintenir l’attractivité de l’opération, le gouvernement a donc décidé de réduire cette durée. Le succès est vraiment au rendez-vous puisque les marchands font davantage d’efforts cette année sur les prix.

Mais comme toujours, c’est une question de rapidité : les meilleurs soldes sur Amazon ne durent que quelques heures au maximum – parfois même moins. Vous devez donc être prêt psychologiquement pour passer à l’achat lorsqu’une promo flash se présente. A tout moment, vous pouvez faire un retour en arrière grâce aux 30 jours qui sont offerts par Amazon pour renvoyer son colis. Le remboursement est rapide et intégral, avec simplicité.

Si vous avez quelques dizaines de minutes devant vous, l’idéal est de faire un tour sur chacun des sites e-commerce pour voir les bons plans disponibles en ce mercredi de la troisième démarque. Pour faire les soldes sur Amazon, il faut aller dans l’onglet dédié à l’opération – mais pas que. Un espace « ventes flash » indique également des promotions généreuses pour cette journée.

