Soldes Amazon : les offres choc jusqu’à -80% ce samedi matin 🔥

Janvier est un mois marquĂ© par les soldes sur Amazon, Cdiscount et consorts. Cette annĂ©e, la grande nouveautĂ© est que la pĂ©riode a Ă©tĂ© raccourcie Ă seulement 4 semaines – contre 6 pour les Ă©pisodes prĂ©cĂ©dents. Tous les jours, ce sont de très belles promotions Ă©phĂ©mères qui sont mises en avant sur chacun des grands sites marchands. Voici notre sĂ©lection pour ce samedi.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : samedi 4 janvier 2020, 10h06

Faire les soldes sur Amazon, Cdiscount ou Fnac peut ĂŞtre un vĂ©ritable dĂ©fi tant les bons plans envahissent leur plateforme. Pour ceux qui n’ont pas le temps d’aller sur chacun des sites, nous avons mis en place une liste tenue Ă jour avec les meilleurs deals du moment. En fonction des nouvelles ventes flash et des ruptures de stock, nous la mettons Ă jour pour vous faciliter les recherches.

Soldes Amazon : les prix sont cassés

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty n’hĂ©sitent pas Ă casser les prix sur tous les produits, quelle que soit leur catĂ©gorie. En effet, il faut savoir que les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ© sont les deux seuls moments de l’annĂ©e oĂą les commerçants sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte. Ils peuvent donc offrir des rĂ©ductions supĂ©rieures au prix d’achat chez leur fournisseur. Si Amazon est peut-ĂŞtre moins actifs pendant ces soldes qu’un Cdiscount ou Fnac, c’est parce que son stock d’invendus est très limitĂ©.

Comme vous l’aurez compris, les soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres sont le moyen d’Ă©couler les invendus pour recommencer l’annĂ©e de la meilleure des manières. Pour conserver l’intĂ©rĂŞt du grand public pour cette opĂ©ration, Cdiscount et Amazon proposent durant tous les soldes des ventes flash sur les plus grandes marques : Apple, Huawei ou Samsung, Sony et Microsoft sont ciblĂ©s dans la high-tech.

On peut donc retrouver pendant les soldes Amazon des remises sur tous les produits, des plus basiques jusqu’aux plus premium. Mais pour obtenir la meilleure remise, il est vivement conseillĂ© de revenir rĂ©gulièrement sur les sites marchands pour voir les ventes flash de ce moment. Certaines d’entre elles disparaissent en quelques heures seulement, il faut ĂŞtre particulièrement vif.

Pour voir les soldes sur Cdiscount :

En tant que marchand leader en France, Amazon profite des soldes pour parfaire son image de marque. Au niveau des deals, ce sont toutefois Cdiscount, Fnac ou encore Darty qui se positionnent le mieux avec des rĂ©ductions qui sont Ă couper le souffle sur certaines rĂ©fĂ©rences. S’ils gèrent leur stock peut-ĂŞtre un peu moins bien qu’Amazon, cela permet aux clients finaux d’obtenir les meilleures rĂ©ductions pendant les soldes.

Cdiscount et Amazon, au top de ces soldes

Pour ceux qui ont prĂ©vu de profiter de l’argent qu’ils ont reçu Ă NoĂ«l pour faire des soldes sur Amazon, c’est le moment. Dans les premiers jours des soldes, ce sont les produits les plus populaires qui sont en promotion. En attendant les dĂ©marques qui s’enchainent, le stock diminue – et disparaĂ®t mĂŞme. C’est donc au dĂ©but des soldes que Amazon, Cdiscount ou Fnac sont les plus compĂ©titifs pour cette Ă©dition 2019.

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et les autres marchands mettent tous types de produits en avant. Cela va du bricolage en passant par l’Ă©lectronique, la dĂ©co ou encore la mode. Au total, ce sont des milliers de promotions qui sont disponibles tout au long de l’opĂ©ration. Attention, les soldes se distinguent du Black Friday du fait que la plupart des bons plans sont publiĂ©s au dĂ©but. Une succession de dĂ©marques permet d’avoir une rĂ©ductions supĂ©rieure avec le temps, sous condition que le stock soit encore disponible.

Depuis la mise en application de la loi Pacte en 2019, les soldes ont vu leur durĂ©e ĂŞtre sensiblement rĂ©duite. L’opĂ©ration s’Ă©tale dĂ©sormais sur 4 semaines, entre le 8 janvier et le 4 fĂ©vrier 2020. Certains marchands comme Cdiscount ou Amazon anticipent les soldes et dĂ©marrent dĂ©jĂ des offres flash le week-end d’avant. C’est ainsi qu’on retrouve ce samedi de très belles offres.

Si le gouvernement a dĂ©cidĂ© de rĂ©duire la durĂ©e des soldes, c’est pour deux raisons : « rĂ©-enchanter les soldes » pour contrer l’essor du Black Friday en novembre, et « crĂ©er plus d’urgence et d’envie » sur une opĂ©ration plus courte, et plus convaincante. Ce nouveau format de soldes Amazon, Cdiscount ou encore Fnac sera aussi appliquĂ© Ă tous les marchands – y compris les boutiques physiques.

Une opération sur quatre semaines

Comme vous pouvez le voir plus haut dans notre sĂ©lection de bonnes affaires pour les soldes Amazon, Cdiscount et autres, les offres peuvent atteindre jusqu’Ă -80% dès les premiers jours de l’Ă©vĂ©nement. Il ne faut pas s’attendre Ă ce que les offres restent très longtemps – les premiers jours de l’opĂ©ration sont dĂ©cisifs. Pour vous aider, notre liste vous donne les bons conseils pour un instant donnĂ©.

Par ailleurs, il faut savoir que pendant les soldes, Amazon et tous les autres acteurs du e-commerce offrent toujours les mĂŞmes garanties. Ainsi, vous avez par exemple une pĂ©riode de sĂ©curitĂ© pendant laquelle vous pouvez renvoyer votre colis – mĂŞme si vous l’avez achetĂ© Ă prix rĂ©duit. Chez Amazon, pendant les soldes ou non, cette durĂ©e est de 30 jours. Chez Cdiscount ou Fnac, celle-ci s’Ă©tale sur 15 jours.

Le plus compliquĂ© pendant les soldes sur Amazon ou Cdiscount, c’est d’ĂŞtre suffisamment rapide sur les premiers jours pour ne pas rater les affaires de choc. Pour ce samedi, nous avons pris le soin de vous filtrer celles qu’il ne faudrait surtout pas manquer – c’est donc le moment d’en profiter ce samedi. Pour ceux qui veulent dĂ©couvrir toutes les meilleures offres du moment, c’est ici :

