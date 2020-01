Soldes Amazon : le TOP 10 des meilleures offres pour ce mercredi 🔥

Sur Amazon, les soldes sont loin d’ĂŞtre finies en cette quatrième semaine. Dès le dĂ©but de semaine, le marchand en ligne a repris un fort rythme de promotions, ce qu’il prouve encore ce mercredi du mois de janvier. Cdiscount et Fnac font de mĂŞme avec des offres très plaisantes. Voici notre liste des meilleurs bons plans de la journĂ©e.

C’est la quatrième semaine des soldes sur Amazon, ce qui veut dire que la fin de l’opĂ©ration est proche et qu’il faudra attendre plusieurs mois avant de profiter d’un autre Ă©vĂ©nement aussi convaincant. Actuellement, plusieurs milliers de rĂ©fĂ©rences sont en promotion chez le marchand amĂ©ricain et toutes les catĂ©gories de produits de la plateforme en ligne sont fortement influencĂ©es. Un très grand nombre de ruptures de stock a aussi eu lieu, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre rapide pour Ă©viter d’ĂŞtre déçu.

Amazon, leader incontesté de ces soldes

Avant l’essor des plateformes en ligne comme Amazon, les soldes se concentraient principalement sur la mode, secteur principal impactĂ© par l’opĂ©ration bi-annuelle. Mais depuis l’arrivĂ©e des marchands sur internet, que ce soit l’acteur amĂ©ricain ou les français comme Cdiscount, Fnac, Boulanger et Darty, toutes les catĂ©gories d’articles sont touchĂ©es, pour notre plus grand plaisir. C’est l’occasion parfaite pour se faire plaisir avec des produits issus de la culture, du jardinage, du bricolage ou encore de la dĂ©coration. En ligne ou dans les magasins classiques, l’Ă©lectronique est Ă©videmment mis Ă l’honneur.

Plusieurs marques sont mises très en avant lors des soldes sur Amazon, Ă l’exemple de Huawei, Apple, Samsung ou encore Microsoft. Très populaires, ces marques font logiquement partie des top ventes chez le marchand en ligne. Cela veut aussi dire que les articles de ces dernières sont partis très rapidement lors des premières semaines et que les ruptures des stock peuvent ĂŞtre très rapides. Si vous avez un peu de temps devant vous aujourd’hui, c’est le moment de faire un tour et de rĂ©aliser des Ă©conomies.

Amazon n’est pas le seul Ă faire les soldes, si bien que les marchands français Cdiscount et Fnac ne sont pas en reste. Ce ne sont pas les seuls, car les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques comme RED by SFR et Prixtel jouent aussi le jeu en mettant leur forfaits mobiles en promotion. Le secteur bancaire en profite aussi grâce Ă Hello bank! qui donne accès Ă des bonus très gĂ©nĂ©reux lors de l’ouverture d’un compte bancaire.

Lors de ces soldes, Amazon survole l’opĂ©ration —et de loin. D’ordinaire, le marchand amĂ©ricain n’est pas très actif Ă cette occasion et prĂ©fère se focaliser sur le Black Friday ou les Prime Day. Mais cette annĂ©e, l’amĂ©ricain change de stratĂ©gie et s’investit Ă fond dans l’Ă©vĂ©nement, ce Ă quoi Cdiscount, Fnac, Darty et les autres devront certainement s’habituer dans les annĂ©es Ă venir.

Une forte concurrence entre les marchands

Si Amazon est sur le podium de ces soldes, le gĂ©ant contribue aussi Ă amĂ©liorer fortement la qualitĂ© de l’opĂ©ration de cette annĂ©e. D’ailleurs, c’est le cas chez tous les marchands cette annĂ©e. L’opĂ©ration ne dure dĂ©sormais plus que 4 semaines au lieu de six, ce qui force les plateformes Ă lancer d’excellentes promotions dès le dĂ©but des soldes, sachant qu’il faut aussi que les articles en question soient ultra-attractifs.

Le fait que les produits en soldes sur Amazon soient très sĂ©duisants signifie aussi qu’ils sont vite pris d’assaut. Les ventes flash durent peu et les ruptures de stock arrivent très vite. Si l’opĂ©ration n’est pas terminĂ©e, la fin se rapproche tout de mĂŞme très vite. N’hĂ©sitez pas Ă passer le cap dès que vous ĂŞtes sĂ©duit, faute de quoi les prix barrĂ©s pourraient vous passer sous le nez. D’ailleurs, beaucoup on dĂ» manquer les dernières promotions sur les iPhone 11 et autres produits similaires tout aussi apprĂ©ciĂ©s des utilisateurs. Microsoft, Huawei, LG et d’autres ont toujours le droit Ă des remises intĂ©ressantes visant leurs produits les plus rĂ©cents.

Si vous avez envie de passer une partie de la semaine Ă suivre les soldes Amazon, Cdiscount ou autre, n’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette page Ă vos favoris. Tout au long de la journĂ©e, nous mettons notre sĂ©lection Ă jour afin que les produits affichĂ©s soient toujours, on l’espère, plaisants et en promotion. Il peut Ă©galement y avoir des codes promo en vigueur pendant une courte pĂ©riode, nous les dĂ©taillerons aussi si c’est le cas ce mercredi.

Une ultime chance pour les soldes

Il se peut que vous ayez été trop rapide durant ces soldes, sur Amazon ou chez un autre marchand en ligne. Toutefois, sachez que vous avez le droit à une deuxième chance, ce qui peut être rassurant si vous hésitez encore. Chez Amazon, le délai de rétractation est de 30 jours, contre 15 jours chez Cdiscount, Fnac ou Darty. Durant cette période, vous avez la possibilité de renvoyer le produit et de vous faire rembourser en intégralité.

Sur Internet ou dans les boutiques, les soldes font Ă©tat de millions de remises sĂ©duisantes. C’est la quatrième et dernière dĂ©marque chez Amazon et les autres, ce qui reprĂ©sente parfois des prix cassĂ©s passant sous les -80%. Il y a peu de probabilitĂ© que vous trouviez de meilleures rĂ©ductions au cours de ces derniers jours, car c’est le moment oĂą tous les marchands sortent le grand jeu.

Sur de nombreux produits en soldes, Amazon a su se montrer plus convaincant que pendant le Black Friday, ce qui n’avait jamais Ă©tĂ© le cas jusqu’Ă cette Ă©dition hivernale. D’ailleurs, les produits les plus rĂ©cents de certaines marques comme Apple, LG ou Huawei ont eu droit Ă d’excellentes rĂ©ductions, ce qui atteste de la qualitĂ© de cette opĂ©ration. Suite Ă cette dernière, il faudra attendre jusqu’Ă cet Ă©tĂ© pour espĂ©rer des prix aussi intĂ©ressants.

D’ici les soldes de cet Ă©tĂ©, Amazon et les autres devraient aussi nous rĂ©galer pour les French Days en avril, mais il est difficile de dire si les prix seront aussi cassĂ©s comme maintenant. Actuellement, vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies pouvant aller jusqu’Ă plusieurs centaines d’euros parfois, il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion.

