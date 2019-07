Soldes : les ampoules Philips Hue à -35% en vente flash 🔥

Alors qu’on ne les attendait plus vraiment, les ampoules Philips Hue sont finalement en soldes. C’est chez le marchand Amazon que l’on retrouve ces bonnes affaires, avec des remises qui concernent aussi bien des kit de dĂ©marrage que des ampoules individuelles. Pour ceux qui veulent Ă©conomiser jusqu’Ă 35% sur les achats de ces produits, c’est l’heure de sauter sur l’occasion car elles ne resteront pas longtemps en ligne : il s’agit de ventes flash.

Comme toujours pendant les soldes, les meilleures ventes sur Amazon ne durent pas très longtemps. C’est le cas pour ces diffĂ©rents packs d’ampoules Philips Hue qui sont en soldes ce vendredi en fin d’après-midi, et qui permettent de rĂ©duire sa facture jusqu’Ă -35% sur le prix initial de ces ampoules. Il s’agit des objets connectĂ©s les plus populaires de la maison (domotique) car ils sont faciles Ă utiliser, et ils apportent une vraie valeur.

Pour voir les soldes sur les Philips Hue sur Amazon :

Voir toutes les offres

Les ampoules Philips Hue (enfin) en soldes

Ces dernières annĂ©es, Philips a vraiment imposĂ© sa marque Hue comme une rĂ©fĂ©rence dans l’univers de la domotique. Ses ampoules connectĂ©es peuvent ĂŞtre contrĂ´lĂ©es bien au delĂ d’un simple interrupteur : selon l’installation, il est possible de les contrĂ´ler depuis un smartphone, depuis un ordinateur, un assistant vocal ou encore avec une tĂ©lĂ©commande annexe. Et les moins geeks sont Ă©galement convaincus par ces ampoules connectĂ©es Philips Hue en soldes : elles s’installent en moins de 5 minutes.

Pendant les soldes, Amazon propose une remise sur deux types de produits Philips Hue. D’une part, il y a les kits de dĂ©marrage qui permettent d’avoir l’essentiel pour crĂ©er un Ă©clairage intelligent : il y a un pont de connexion qui permet de crĂ©er un lien entre le Wi-Fi et la langage domotique de l’ampoule (Zigbee). C’est grâce Ă lui que les ampoules pourront rĂ©agir Ă une directive d’une application mobile. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ leur installation de Philips Hue, les soldes permettent d’acheter des ampoules individuelles (ou des rubans lumineux Philips Hue Lightstrip) qui permettent de complĂ©ter son installation.

Amazon poursuit les soldes

Ce qui est dommage, c’est que les soldes sur les Philips Hue ne durent jamais très longtemps, et que les promotions sur cet Ă©clairage connectĂ© disparaissent très vite. Ce sont des produits qui par dĂ©faut sont assez chers, et dès lors qu’ils sont en promotion, le grand public a tendance Ă se ruer sur les offres. Hormis Amazon, aucun autre marchand n’a laissĂ© de place aux ampoules Philips Hue pendant ces soldes, ce qui est bien dommage. Cela rappelle le mois de janvier, oĂą le scĂ©nario Ă©tait le mĂŞme : Amazon a attendu plusieurs semaines avant d’introduire les Philips Hue dans ses soldes d’Ă©tĂ© 2019.

En dehors des Philips Hue, les soldes sur Amazon permettent de faire des Ă©conomies sur toutes les catĂ©gories de produits. Au delĂ de l’Ă©lectronique, le marchand a dĂ©veloppĂ© une offre très large sur toutes les thĂ©matiques – ce qui permet vraiment de couvrir tous les besoins. Pour cette troisième dĂ©marque, les rĂ©ductions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses. Évidemment, bon nombre des promotions sont des ventes flash limitĂ©es, il faut donc ĂŞtre rapide. Dans tous les cas, Amazon vous autorise Ă renvoyer votre colis sous 30 jours si vous n’ĂŞtes finalement plus satisfait de votre achat – qu’il s’agisse d’ampoules Philips Hue ou tout autre produit.

Pour voir toutes les soldes de Philips Hue, c’est ici :

Voir toutes les offres