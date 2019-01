Soldes Bose : casque et enceinte sont en promo jusqu’à -60% 🔥

La marque Bose truste les soldes avec de très belles promotions sur ses casques et ses enceintes Bluetooth, comme chaque annĂ©e. Chez les marchands en ligne comme Amazon ou Fnac par exemple, les remises pour ces soldes 2019 sur les produits Bose sont limitĂ©es dans le temps et par le stock disponible. Si vous voulez profiter d’une belle remise sur ces articles, mieux vaut saisir sa chance au plus vite.

Les soldes vont durer pendant 6 semaines au total, il n’empĂŞche que le pic de ventes est toujours enregistrĂ© au dĂ©but de cette opĂ©ration. Autrement dit, il est fort probable que certaines des promotions affichĂ©es ci-dessus expirent très rapidement après leur mise en ligne. Pour mettre un maximum de chances de son cĂ´tĂ©, nous vous conseillons d’ĂŞtre le plus rapide sur les soldes. La liste des bons plans pour les soldes Bose ci-dessus sera mise Ă jour au fil de la journĂ©e selon les nouvelles offres qui entrent chez les marchands. N’hĂ©sitez pas Ă venir souvent sur cette page afin de consulter l’intĂ©gralitĂ© des dernières promotions Bose pendant les soldes 2019, avec les bons plans mis Ă jour.

Casque Bose en promo pour ces soldes 2019

La marque Bose a sorti ces dernières annĂ©es 2 casques audio de très grande qualitĂ©, en plus de ses Ă©couteurs plus traditionnels. Le premier, le Bose QC 25 n’est pas sans fil, mais il a longtemps Ă©tĂ© reconnu comme Ă©tant l’un des meilleurs produits de sa catĂ©gorie. En ce moment, il est en promotion pour les soldes chez plusieurs marchands avec un pourcentage de rĂ©duction qui dĂ©passe les 50%. A moins de 150€, vous ne pourrez pas trouver un casque audio de cette qualitĂ©. C’est donc une excellente opportunitĂ© pendant ces soldes – mais il faudra faire vite. Les offres de ce type expirent Ă toute vitesse, les stocks sont pris d’assaut par le grand public.

Le deuxième casque Bose en promo pendant les soldes n’est autre que le dernier QC 35. Celui-ci est le haut de gamme des casques Bose et les soldes le mettent Ă l’honneur. En ce moment, ce casque Bluetooth qui fait Ă©galement office de système de rĂ©duction de bruit, est en forte promotion. Certains marchands offrent plus de 100€ de remise sur ce produit – une ristourne que l’on n’avait pas vu depuis le Black Friday. On notera Ă©galement que les Ă©couteurs QC 20 sont aussi en promo, ce qui plaira davantage Ă certains que le casque.

Au delĂ des casques de la gamme, il y a Ă©galement certaines enceintes Bose qui sont en promotion pendant ces soldes d’hiver 2019. Certains e-commerçants comme Amazon, Fnac ou Cdiscount et Boulanger n’hĂ©sitent pas Ă baisser le tarif de ces enceintes Bluetooth qui n’ont que peu de concurrents sur le marchĂ©. Ainsi, on retrouve plus de 15% de rĂ©duction sur les modèles portables Bose SoundLink Revolve, SoundLink Revolve+ mais Ă©galement sur les incontournables pour la maison comme la SoundTouch 10 ou la SoundTouch 20.

La gamme entière de Bose en vente flash

Les soldes sont une pĂ©riode oĂą les remises sont bien supĂ©rieures Ă celles enregistrĂ©es pendant le Black Friday. La raison est simple : pendant les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ©, les marchands ont le droit de vendre leurs produits Ă perte – ce qui permet d’avoir des remises encore plus Ă©levĂ©es. Il faut savoir que les soldes sont contrĂ´lĂ©s par le gouvernement, et que toute infraction recensĂ©e impliquerait de lourdes sanctions contre les marchands. C’est donc logiquement pendant les soldes que les promotion sur des marques comme Bose sont les plus intĂ©ressantes.

Qui dit fortes promotions, dit Ă©galement succès. Et pour ĂŞtre sĂ»r de sĂ©curiser l’un des produits Bose en solde affichĂ©s ci-dessus, il faut savoir ĂŞtre rĂ©actif. En effet, la plupart des e-commerçants limitent volontairement les stocks des promotions Ă perte puisqu’ils ne sont pas bĂ©nĂ©ficiaires. Que ce soit Amazon, Cdiscount ou Fnac, ces gĂ©ants de la distribution sur internet ont publiĂ© ce mercredi matin, 9 janvier 2019, toutes les promotions pour les soldes. Si cette pĂ©riode de promos dure officiellement jusqu’au 19 fĂ©vrier, les meilleurs bons plans expireront dès les premiers jours.

Comme chaque annĂ©e, les enceintes et casques Bose sont parmi les produits les plus populaires des soldes – et du Black Friday. Ces articles se classent tout le temps parmi les meilleures ventes de ces Ă©vĂ©nements. Après les Ă©vĂ©nements, les marques comme Amazon, Cdiscount ou Fnac n’hĂ©sitent pas Ă publier les tendances globales de ce qui s’est vendu. Etant donnĂ© que les pourcentages de remise sur l’Ă©lectronique sont les plus Ă©levĂ©s sur internet, il est Ă©vident que les produits comme les casques Bose s’Ă©coulent beaucoup mieux que dans les magasins traditionnels.

Pour voir tous les soldes Bose, c’est par ici :

