Soldes : Cdiscount frappe très fort pour la troisième démarque 🔥

Alors qu’une nouvelle démarque vient tout juste de débuter, les soldes Cdiscount deviennent de plus en plus généreuses en réductions. On retrouve depuis ce mercredi matin des remises qui grimpent jusqu’à -85% ** par rapport au prix d’origine sur certaines références. C’est le moment de faire de belles affaires en soldes * sur Cdiscount avant que celles-ci n’expirent.

Soldes Cdiscount : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 10 juillet, 13h32

Les bons plans que nous vous avons listé ci-dessus pour ces soldes Cdiscount sont de deux types : les promotions classiques en continu sont valables jusqu’au dernier jour des soldes (le 6 août), sous condition qu’elles soient toujours en stock. Ce sont ces offres en particulier qui sont concernées par les différentes démarques, et donc certaines d’entre elles bénéficient de la réduction actuelle jusqu’à -85%.

A cela, on retrouve aussi une série d’offres et ventes flash, qui permettent d’obtenir des remises spécifiques pendant une durée très limitée. Cela incite évidemment à revenir de temps à autre sur la plateforme marchande pour voir les plus grandes marques être en promotion. Ces offres flash sont délimitées par le temps, mais aussi par le stock, et elles sont les plus populaires pendant les soldes sur Cdiscount.

Cdiscount, acteur majeur des soldes 2019

Alors que sur les éditions précédentes, Cdiscount s’était déjà montré très actif pendant les soldes, le marchand prouve une nouvelle fois qu’il est un incontournable de cette opération qui a lieu deux fois chaque année. En tant que marchand généraliste, on peut retrouver toutes les thématiques en promotion sur sa plateforme : cela va bien au delà de l’électronique et de l’électroménager puisque la mode, le vin ou encore les services ont aussi de belles remises.

Si les réductions sont aussi généreuses sur Cdiscount pendant les soldes, c’est parce que le marchand est autorisé par la loi à faire des réductions aussi importantes. En effet, les soldes sont le seul moment de l’année où les commerçants (physiques ou sur internet) ont le droit de vendre une partie de leur stock à perte – sous certaines conditions. Les réductions qui vont jusqu’à -85% pour cette troisième démarque sur Cdiscount sont donc pleinement justifiées et légales.

Ce que l’on peut aussi noter, c’est le fait que Cdiscount fasse de fortes promotions lors des soldes sur des marques et produits très populaires. Cela concerne aussi bien les derniers produits Apple (iPhone XR, MacBook) que les aspirateurs Dyson, les consoles de jeux vidéo comme la Nintendo Switch ou encore des produits comme la GoPro Hero 7 Silver. Mais il ne se cantonne pas qu’à l’électronique puisque c’est le cas pour toutes les catégories de la plateforme lors de ces soldes !

Les avantages à acheter sur Cdiscount

Comme vous pouvez le voir plus haut, le premier grand avantage de Cdiscount pendant les soldes est que les promotions sont très généreuses, et qu’elles concernent des milliers de produits. De plus, il faut savoir que le marchand en ligne offre une série de garanties pour le client final : ce n’est pas parce qu’il achète en ligne qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. Chez Cdiscount par exemple, le client a le droit de renvoyer son colis sous 14 jours (obligation légale) sans frais, pour obtenir un remboursement.

Le dernier point à rappeler est le programme de fidélité de Cdiscount qui permet de bénéficier de précieux avantages – y compris pendant les soldes. Baptisé Cdiscount à Volonté, celui-ci permet par exemple d’obtenir une livraison express gratuite et en illimité, ainsi qu’un accès à des ventes flash exclusives ou encore des codes promotionnels spécifiques tout au long de l’année. Le tout est disponible avec un mois d’essai gratuit, après quoi ce programme est disponible pour 29€ par an. Les clients réguliers ont tout intérêt à souscrire à cette offre spéciale, même pendant les soldes, pour profiter d’autres promotions et ventes flash.

Pour voir toutes les soldes sur Cdiscount, c’est ici que ça se passe :

Voir toutes les offres

*sur produits signalés, période de soldes de 26 juin 2019 au 06 août 2019

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’article