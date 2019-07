Soldes Cdiscount et Amazon : les 7 meilleures offres du weekend 🔥

Cela fait un peu plus de trois semaines que les soldes Amazon et Cdiscount ont commencé, et les deux sites n’ont de cesse de proposer de nouvelles promotions. En ce samedi matin, les deux poids lourds proposent une nouvelle fois des offres flash sur des produits avec des tarifs très agressifs. Attention aux ruptures de stock, une seule règle : premier arrivé, premier servi.

Voici les marchands actifs aux soldes aux côtés de Amazon et Cdiscount :

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 19 juillet, 18h40

Alors que les premiers jours des soldes sont loin derrière nous, Amazon et Cdiscount prouvent qu’il savent gérer de tels événements et renouvellent une partie de leurs offres flash. Par contre, plus le temps passe, plus les ruptures de stock se font plus nombreuses, et que vous êtes dans la dernière ligne droite pour vos achats. La troisième démarque bat son plein, les réductions des soldes grimpent jusqu’à -85%. C’est la dernière occasion pour bénéficier de ces belles opportunités à un prix réduit.

Reste-t-il des bons plans Soldes ?

En allant sur les sites comme Amazon ou Cdiscount pendant les soldes, vous remarquerez qu’il y a vraiment des dizaines de milliers de promotions en cours et qu’il est très difficile de bien comprendre lesquelles sont intéressantes. C’est pour cela que Presse-citron vous propose régulièrement sa sélection des offres et ventes flash les plus pertinentes. Au fil de la journée, cette liste de bons plans pour les soldes est updatée selon les ruptures de stock, ou la fin des offres.

Comme depuis le début de l’événement, la liste de ces soldes Amazon et Cdiscount est amenée à changer au fil des heures selon l’évolution des stocks chez ces deux marchands. C’est encore plus vrai quand on sait que ces deals sont des offres flash et qu’elles peuvent, dans certains cas, expirer au bout de quelques heures seulement – que le stock soit écoulé ou non. La rapidité est la clé pour bénéficier des meilleures promotions pour cette opération des soldes.

En dehors des offres éclair, il y a aussi des promotions plus classiques pour ces soldes sur Amazon et Cdiscount, et ce sont elles qui sont soumises aux différentes démarques. La troisième semaine des soldes a débuté il y a plusieurs jours, c’est donc une surcouche de remise pour les clients. En ce moment, Amazon offre plus de 60% de réduction sur certaines références, tandis que le site Cdiscount grimpe même à -85%.

Pour les curieux des soldes Amazon, c’est ici :

Voir les promotions

Amazon et Cdiscount au top des soldes

En France, il n’y a que deux périodes où les commerçants sont autorisés à vendre une partie de leur stock à perte : les soldes d’hiver et les soldes d’été. En dehors, il est interdit de revendre un produit en dessous de son prix d’achat. Le gouvernement supervise cela, ce qui permet d’éviter une guerre des prix sans fin. Que ce soit les boutiques physiques ou un Amazon et Cdiscount, les soldes sont donc capitales pour déstocker.

Cela signifie aussi que les réductions sont supérieures pendant les soldes si on les compare à toute autre période de l’année, y compris un Black Friday ou encore lors des French Days. Au-delà des pourcentages de remise très généreux sur certains produits, Amazon et Cdiscount proposent également des prix cassés sur de très grandes marques de toutes les thématiques.

Si Fnac, Rue du Commerce ou Boulanger se concentrent principalement sur la tech et de l’électroménager, Amazon et Cdiscount sont vraiment généralistes et ils couvrent toutes les thématiques que vous pouvez imaginer. Cela couvre aussi bien le sport que la mode ou encore l’ameublement. Toutes les plus grandes marques de ces thématiques sont en soldes sur Amazon et Cdiscount, ce qui fait que l’on retrouve des milliers d’offres pendant ces quelques jours.

Les meilleures offres pour ce weekend

Encore une fois, les stocks sont très limités, et si vous avez un peu de temps aujourd’hui pour voir les meilleures offres et les saisir au plus vite, c’est l’idéal. Il faut savoir que les soldes sont tellement populaires qu’ils peuvent représenter plus de 20% des revenus annuels pour des groupes comme Amazon, Cdiscount ou Fnac.

Mais ce n’est pas parce que c’est les soldes – sur Amazon ou Cdiscount ou ailleurs – que se précipiter est négatif. La loi oblige les vendeurs à donner la possible de retourner leurs produits grâce au délai de rétractation. Par exemple, Amazon offre pas moins de 30 jours pour changer d’avis sur un achat, tandis qu’un Cdiscount propose 14 jours. Si vous vous êtes trompé dans votre achat pendant les soldes, c’est une bonne façon de réparer le souci.

Cela arrive évidemment puisque les soldes sont toujours une période avec des réductions et ventes flash qui peuvent disparaître très vite. En utilisant cette technique, les géants comme Amazon ou Cdiscount peuvent ainsi attirer les clients pour qu’ils reviennent plusieurs fois sur leur site marchand pendant les soldes pour trouver les dernières affaires. Notre sélection de bons plans devrait vous aider à cela.

Afin de voir les offres Amazon, c’est ici en direct :

Voir les promotions