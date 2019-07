Soldes Cdiscount Fnac : 7 offres exclusives dispo ce mardi matin 🔥

Il n’est pas évident de s’y retrouver lors des soldes sur Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Toutes ces plateformes marchandes françaises rivalisent avec le géant Amazon et se positionnent en force pendant ces soldes avec des dizaines de milliers de promotions phares. Dès lors, il n’est pas facile de retrouver celles qui sont les meilleures sur chacun des sites sans y passer des heures. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons fait une liste des offres à saisir ce mardi matin.

Voici d’abord les acteurs qui contribuent aux soldes d’été :

Si vous êtes familiers avec les soldes, vous savez probablement que les meilleures promotions sont prises d’assaut par le grand public. Pour les soldes, Fnac, Cdiscount ou Amazon ont cependant un stock toujours très restreint sur les meilleurs produits, et il faut donc être très rapide pour s’en procurer. Alors que les premières ruptures ont eu lieu ces derniers jours de soldes, mieux vaut se manier dès à présent.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 2 juillet, 12h10

Soldes : TOP deals sur Cdiscount et Fnac

Alors qu’il était annoncé en rupture de stock après quelques heures de soldes, le MacBook 12″ 256 Go de Fnac à -40% (899€ au lieu de 1499€) est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de la marque à la pomme. Si vous voulez acheter un ordinateur Apple et économiser 600€ sur votre facture, il faut sauter sur l’occasion au plus vite ce mardi matin. Il y a beaucoup d’autres promotions spéciales qui sont (ré)apparues ce matin pour les soldes sur Cdiscount et Fnac, nous avons dressé une liste non exhaustive des quelques offres qui nous ont marqué.

Que ce soit chez Cdiscount, Fnac, Darty ou tout autre marchand en ligne, les soldes sont une affaire de rapidité. C’est encore plus le cas pour les ventes flash, qui, comme leur nom l’indique, sont des promotions qui sont très limitées. Elles ont une contrainte de durée, mais aussi une contrainte de stock. Il faut donc tomber au bon moment pour les saisir.

Généralement pendant les soldes, Cdiscount, Fnac ou encore Amazon publient de nouvelles offres flash tous les jours. Autrement dit, même si on est une semaine après le début des soldes d’été, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles offres sur ces plateformes marchandes. Mais encore une fois, il faut être très réactif pour en profiter.

Pourquoi les réductions sont aussi élevées ?

A côté de ces offres flash qui font toute la popularité des soldes, Cdiscount et Fnac mettent aussi en avant des promotions plus long terme, sur des produits qui ont un peu plus de mal à s’écouler. Ce ne sont pas des grandes marques, mais ils peuvent être très utiles dans certains cas. Et c’est sur ces produits qui sont en soldes que l’on peut voir jusqu’à -80% de réduction dans certains cas et sur certaines références – alors même qu’on est toujours dans la première démarque.

En dehors de ces soldes, Cdiscount, Fnac et les autres n’ont pas le droit de faire des réductions aussi importantes et surtout s’ils enregistrent des pertes sur les ventes : le gouvernement s’assure que les marchands en ligne comme physiques ne vendent jamais à perte – hormis éventuellement pendant les soldes où ils sont autorisés afin d’écouler leur stock de produits qui ont du mal à se vendre.

Évidemment, comme vous pouvez voir dans la liste de nos bons plans que nous avons publié ci-dessus, il n’y a pas que des produits difficiles à vendre. Pour les soldes, Fnac, Cdiscount ou Darty et Amazon ont également des produits populaires qui servent de produits d’appel pour attirer les français vers leur plateforme. C’est le cas évidemment ce mardi matin.

C’est ainsi que l’on peut aussi voir de vraies promotions lors des soldes sur des marques comme Apple, Sony, Bose, Philips ou encore Samsung. Les grands marchands comme Cdiscount et Fnac n’hésitent pas à baisser le prix jusqu’à 30% sur ces derniers produits haut de gamme – réduisant ainsi leur marge à quasiment zéro sur ces derniers. Leur objectif est ensuite que les clients viennent acheter d’autres produits en plus, avec potentiellement davantage de remises.

Où sont les meilleurs plans Cdiscount et Fnac ?

Que ce soit sur Fnac ou Cdiscount, il y a une section dédiée aux soldes qui permet de voir de manière assez claire toutes les remises en cours. Cdiscount se distingue du fait que ce soit un marchand plus généraliste qui couvre par conséquent bien plus de catégories qu’un Fnac. Ce dernier se limite principalement à l’électroménager, l’électronique ou encore la maison. Cdiscount ratisse beaucoup plus large, et c’est pour cette raison qu’il y a encore plus de promotions pendant les soldes. Quant à Fnac, il mise sur la qualité des remises, et ça se voit nettement.

Ce n’est pas parce que vous faites vos achats en soldes sur Fnac ou sur Cdiscount que vous ne bénéficiez pas de tous les avantages que lorsque vous achetez un produit au prix normal. Ainsi, vous avez par exemple toujours la possibilité de retourner votre achat si vous n’êtes pas convaincu par ce dernier, dans un délai de 14 jours.

Encore une fois, la clé du succès pour des soldes réussis chez Fnac ou Cdiscount, c’est vraiment le fait de parvenir à saisir les meilleures offres flash en cours. Pour vous aider, notre liste plus haut mentionne les principaux bons plans en cours aujourd’hui. Ils peuvent disparaitre à tout moment une fois que le stock arrive au bout, et nous la tiendrons à jour au fil de la journée. Pour sécuriser ses produits préférés, n’hésitez pas à franchir le pas au plus vite ce mardi matin avant qu’il ne soit trop tard.

