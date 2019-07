Soldes Cdiscount, Fnac : 7 deals à ne pas rater lundi matin 🔥

Nous sommes le premier lundi des soldes et Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger font partie de ces acteurs français qui animent l’opĂ©ration spĂ©ciale avec des milliers de promotions sur internet. Dès les premiers jours, les remises ont Ă©tĂ© supĂ©rieures Ă -75% sur certaines rĂ©fĂ©rences chez ces marchands, et les premières ruptures de stock se sont faites sentir.

Ci-dessus, vous avez donc la liste des participants aux soldes, avec Cdiscount, Fnac et Amazon qui se distinguent en tĂŞte des promotions sur la pĂ©riode. Les trois marchands en ligne sont particulièrement actifs sur les rĂ©ductions, mais ils ont tous souffert de ruptures de stock sur leurs produits phares. Entre les MacBook, les iPhone et les aspirateurs haut de gamme de l’anglais Dyson qui ont Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s Ă toute vitesse, il faut se dĂ©pĂŞcher pour profiter des meilleures affaires en promotion.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 1er juillet, 8h10

Meilleurs deals pour les soldes chez Fnac et Cdiscount

Il fallait s’y attendre, les français ont pris les Cdiscount et Fnac d’assaut pendant les premiers jours des soldes. Heureusement, les marchands ont dĂ©cidĂ© de dĂ©voiler de nouvelles offres encore ce lundi, ce qui donne un nouvelle bonne opportunitĂ© d’aller sur les sites marchands en question pour voir les bonnes affaires Ă saisir. Nous vous avons prĂ©parĂ© une liste des bons plans encore disponibles ce lundi matin.

Mais comme toujours, la liste des promotions ci-dessus a vocation Ă Ă©voluer selon les ruptures de stock et les nouveaux produits qui entrent. Donc nous ne pouvons que vous inciter Ă revenir de temps Ă autre pour voir les dernières Ă©volutions des bonnes affaires de ces soldes Cdiscount, Fnac, et consorts. De plus, il faut savoir qu’il y a un grand nombre d’offres flash – qui sont limitĂ©es par le temps et les quantitĂ©s.

Dans le cadre de ces offres flash de ces soldes, Cdiscount par exemple limite les quantitĂ© sur les produits les plus populaires, et il y rajoute une limite de temps. Autrement dit, il faut ĂŞtre lĂ au bon moment pour bĂ©nĂ©ficier de la remise spĂ©ciale sur un produit. A noter que cela concerne en gĂ©nĂ©ral des marques mondiales populaires, et que les stocks peuvent s’Ă©couler en l’espace de quelques heures seulement.

Les offres flash, stars de ces soldes d’Ă©tĂ©

Heureusement, la majoritĂ© des deals et promotions lors des soldes ne sont pas de ce type, et ils ne sont pas vraiment limitĂ©s par le temps. Que ce soit pour les soldes Fnac ou ceux chez Cdiscount, les marchands en ligne ont une majoritĂ© de bons plans qui durent jusqu’au bout des soldes tant qu’ils ne sont pas arrivĂ©s Ă Ă©puisement – soit potentiellement jusqu’au 6 aoĂ»t prochain, dans un peu moins de six semaines.

Au total, ce sont plusieurs milliers d’offres qui sont disponibles sur Fnac, Cdiscount, Amazon, Darty ou encore Boulanger pendant les soldes. Mais la particularitĂ© de cette pĂ©riode est que les rĂ©ductions sont supĂ©rieures Ă tout autre promotion pendant l’annĂ©e. En effet, les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre sous condition une partie de leur stock Ă perte, ce qui permet de tirer les pourcentages de remise vers le haut.

En dehors des pĂ©riodes de soldes d’Ă©tĂ© et d’hiver, les commerçants (physiques ou sur internet) n’ont pas le droit d’avoir recours Ă cette pratique. Autrement dit, les pourcentages de rĂ©duction sont alors limitĂ©s Ă leur marge au maximum. Dans le cas des soldes d’Ă©tĂ©, cela justifie donc les remises jusqu’Ă -75% que l’on peut constater sur Fnac ou Cdiscount par exemple. Les marchands veulent Ă©couler leur stock, et ils n’hĂ©sitent donc pas Ă sacrifier les prix.

OĂą avoir les meilleures offres ?

Entre un Fnac et un Cdiscount, la gamme de produits disponibles n’est pas tout Ă fait la mĂŞme – que ce soit pendant les soldes ou non. En effet, Cdiscount est un marchand gĂ©nĂ©raliste qui va couvrir un Ă©ventail très large de catĂ©gories, un peu comme Amazon. Il couvre donc Ă©videmment l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager, mais aussi des thĂ©matiques comme le bricolage, la mode, la mode ou encore la bijouterie.

Quant Ă Fnac, il se positionne uniquement sur ses domaines d’activitĂ© historique, Ă savoir le petit et le gros Ă©lectromĂ©nager, l’Ă©lectronique ou encore les livres. Cela lui permet de se concentrer sur des produits spĂ©cifiques, et, pendant les soldes, d’offrir des rĂ©ductions encore plus intĂ©ressantes que les autres sur ces catĂ©gories-lĂ . On a par exemple vu une remise de 40% sur un ordinateur MacBook, ce qui est vraiment exceptionnel quand on sait qu’Apple ne fait jamais de promotions sur ses produits.

Dans tous les cas, ne vous sentez jamais forcĂ© d’acheter pendant les soldes sur Cdiscount ou Fnac. Et mĂŞme si vous regrettez votre achat après avoir commandĂ© un produit, vous pouvez toujours revenir en arrière : les deux marchands en ligne vous permettent de renvoyer vos achats sous 14 jours et d’obtenir un remboursement si ces derniers sont en Ă©tat parfait. Encore une fois, il s’agit d’une obligation d’État.

Encore une fois, le plus important est de bien cibler les bonnes offres qui vous intĂ©ressent pendant ces soldes, et de les sĂ©curiser au plus vite. Quand on voit Ă la vitesse Ă laquelle partent les diffĂ©rents produits, mieux vaut s’activer un maximum pour ne pas regretter d’avoir manquĂ© une opportunitĂ©. Les prochaines dĂ©marques ne garantissent pas que le stock des soldes Cdiscount et Fnac sera toujours disponible, il faut donc ĂŞtre ultra efficace.

