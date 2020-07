Soldes Cdiscount, Fnac : 7 meilleures offres jusqu’à -80% 🔥

Depuis ce matin, les soldes ont envahi Cdiscount, Fnac, Amazon ou Darty. Les géants du e-commerce ont mis leurs offres à jour avec des deals vraiment très compétitifs. Ils espèrent se retourner après la crise sanitaire qui a pénalisé la consommation des français. Ci-dessous, nous avons fait la liste des meilleures offres pour ce mercredi.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : mercredi 15 juillet, 13h44

Aujourd’hui, c’est donc le premier jour des soldes sur Cdiscount et Fnac. ForcĂ©ment, ces sites e-commerce sont pris d’assaut et les ruptures de stock arrivent Ă toute vitesse. Comme Ă chaque fois, les plateformes ont mĂŞme Ă©tĂ© indisponibles durant de longues minutes face Ă un afflux trop fort. Heureusement, tout est rapidement revenu dans l’ordre, et les promotions sont bel et bien lĂ .

Dans notre sĂ©lection des meilleures offres ci-dessus, il faut diffĂ©rencier deux formats de promotions. On a d’un cĂ´tĂ© les ventes flash qui sont Ă©phĂ©mères et conditionnĂ©es par le stock et le temps. Les plus belles marques sont mises en avant de cette manière, et il faut donc se prĂ©cipiter sur les deals pour ne pas les louper. De l’autre, on a des deals plus classiques qui subissent les dĂ©marques toutes les semaines.

Comment choisir pendant les soldes ?

Évidemment, les deals en continu pendant les soldes sur Cdiscount et Fnac sont les plus nombreuses. Cela dit, ce ne sont pas toujours les plus intĂ©ressantes. Elles concernent souvent des marques un peu moins populaires, avec bien plus de marge. C’est aussi pour cette raison que les pourcentages de rĂ©ductions sont aussi plus Ă©levĂ©s sur ces produits-lĂ .

Pendant les soldes, Cdiscount, Fnac, Amazon et tous les autres marchands peuvent vendre Ă perte. C’est l’une des spĂ©cificitĂ©s de cette opĂ©ration par rapport Ă un Black Friday ou lors des French Days. Le gouvernement autorise les commerçants Ă Ă©couler leur stock Ă perte pour Ă©couler leurs invendus et repartir de plus belle. C’est aussi pour cette raison que les offres sont les meilleures pendant les soldes.

Si les soldes d’Ă©tĂ© sont moins populaires que les soldes d’hiver, cette annĂ©e est un peu particulière. En raison du Covid-19, les français ont mis en veille leur consommation. Cela a impliquĂ© beaucoup de casse chez les marchands, Ă l’instar du groupe de distribution Fnac Darty qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un prĂŞt du gouvernement pour franchir cette crise. Pour ces soldes, Cdiscount et Fnac ont donc Ă coeur de pousser les volumes avec des promotions toujours plus convaincantes.

Que voir en soldes sur Cdiscount et Fnac ?

Lors de ces soldes, Cdiscount et Fnac n’excluent aucune catĂ©gorie de produit. Autrement dit, vous pouvez trouver des remises sur des milliers de rĂ©fĂ©rences, Ă travers toutes les thĂ©matiques. Cela concerne toute la partie Ă©lectronique – mais pas uniquement. Par exemple, le bricolage, l’Ă©lectromĂ©nager, la santĂ© ou la beautĂ© sont aussi très demandĂ©s.

Nous avons fait une sĂ©lection plus haut, mais la liste n’est pas exhaustive. Vous pouvez retrouver par exemple toutes les offres de ces soldes Cdiscount et Fnac directement sur leur site marchand, dans la section dĂ©diĂ©e. C’est exactement la mĂŞme chose les sites homologues Amazon, Darty ou aussi La Redoute. Tous ces marchands ont vraiment sorti le grand jeu cette annĂ©e, vous serez surpris.

Alors que les soldes ont perdu de leur superbe en raison de deals vieillissants, Cdiscount, Fnac et les e-commerçants ont décidé de se déporter sur des offres plus proches des attentes des français. Cette année, vous pouvez aussi voir tous les derniers produits Apple en grande promotion, les nouveaux téléphones Samsung et Huawei ou encore les aspirateurs Dyson.

Bref, il y en aura pour tous les goĂ»ts – sous rĂ©serve de stock. En effet, les meilleures promotions de ces soldes sur Cdiscount et Fnac ne vont pas tenir longtemps. Au plus tard, ce week-end elles auront toutes disparu. Il faut donc savoir ĂŞtre vif pour ne pas manquer ces belles pĂ©pites. Ce mercredi est le premier jour des soldes, et c’est aussi celui qui offre le plus d’opportunitĂ©s.

Le droit de changer d’avis durant 14 jours

Pendant les soldes, Cdiscount, Fnac et Darty gardent toujours les mĂŞmes conditions d’achat. Les clients peuvent donc tester le produit pendant 14 jours après la livraison du produit. S’ils ne sont pas satisfaits et si le produit est neuf, ils peuvent le rendre sans aucun frais. Cela donne de la souplesse aux achats impulsifs pendant les soldes, que l’on peut parfois regretter.

Comment ça se passe ? Une fois que vous avez achetĂ© votre produit sur Fnac ou Cdiscount pendant les soldes, vous pouvez revenir sur votre espace personnel. Depuis celui-ci, vous accĂ©der Ă vos commandes et vous avez la possibilitĂ© de les rendre. Une fois rendu, les marchands vous offrent alors un remboursement complet. La reprise est simplifiĂ©e, vous n’avez aucun souci Ă vous faire.

Avec ces offres Ă©clair gĂ©nĂ©reuses, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Les soldes sont une bonne opportunitĂ© pour faire de vraies affaires sur Cdiscount, Fnac ou Amazon. Ces marchands attendront ensuite le mois de novembre prochain pour revenir avec des offres (Black Friday). Il faudra donc ĂŞtre patient d’ici lĂ . Si vous avez besoin d’un produit pour la rentrĂ©e, c’est le timing idĂ©al pour faire des Ă©conomies.

Depuis ce matin 8h00, les marchands comme Fnac et Cdiscount sont hyperactifs sur les soldes. Malheureusement, les premières ruptures de stock se sont déjà faites sentir sur certaines catégories. Certains produits très populaires ont déjà disparu du catalogue de ces plateformes. Il ne faut donc plus attendre et profiter des offres en cours.

