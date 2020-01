Les soldes commencent à peine et Cdiscount casse déjà les prix sur un grand nombre de produits en vente sur sa plateforme. Toutes les catégories de cette dernière sont touchées par les réductions, à l’exemple de l’électronique, de l’électroménager, mais aussi des jouets, de la mode ou de la literie. Cette semaine est une parfaite occasion pour réaliser de très bonnes affaires. Ci-dessous, la liste des offres en cours.

Cela fait quelques années que Cdiscount se distingue durant les soldes, au point que le marchand n’hésite pas à faire de l’ombre au géant Amazon. Ce dernier se démarque particulièrement lors du Black Friday, mais est moins présent lors de ces opérations annuelles. Cdiscount doit aussi faire face aux excellentes promotions de ses concurrents Fnac, Darty et Boulanger, mais il a l’avantage indéniable de proposer une abondance indéniable de réductions intéressantes. Cela veut aussi dire qu’il est difficile de trouver les produits qui vous intéressent vraiment.

mercredi 8 janvier

C’est pour cela que nous avons regroupé tous les meilleurs bons plans de ces soldes Cdiscount dans cette liste. Vous retrouverez d’ailleurs aussi ceux de Fnac, Amazon, Darty ou encore Boulanger et La Redoute. Les listes affichées plus haut présentent les bons plans des soldes d’hiver rangés par marchand, si bien que vous pouvez naviguer tranquillement dans les sections dédiées à l’opération.

Cdiscount, grand gagnant des soldes d’hiver

Si les soldes d’hiver durent moins longtemps que d’ordinaire, Cdiscount a tout prévu en révélant d’excellentes promotions tout au long de cet événement de début d’année. Il est certain que le marchand en ligne continuera à nous surprendre en levant le voile sur des réductions à prix cassés portant sur des produits séduisants. D’ailleurs, il propose déjà des prix cassés sur des appareils de grandes marques très populaires comme Apple, Huawei ou encore Samsung. Toutefois, ces offres flash portent bien leur nom et ne durent souvent pas plus de quelques heures, il faut donc faire vite.

Comme dans les magasins physiques, les meilleures offres des soldes de Cdiscount sont disponibles durant les premiers jours de l’opération. Durant cette période de déstockage, le marchand réduit ses prix de façon très visible afin d’écouler les stocks, qui partent généralement très vite. Les démarques qui ont lieu lors des soldes permettent de faire passer les produits restants encore plus rapidement —jusqu’à épuisement, ce qui veut aussi dire que l’opération se déroule très rapidement.

Outre le principe même du destockage des soldes, des marchands comme Cdiscount profitent des soldes pour casser les prix de produits ultras populaires auprès du grand public. C’est l’occasion de retrouver d’excellentes promotions sur des smartphones comme les iPhone XR et iPhone 11 d’Apple ou le Huawei P30 Pro. Ces modèles récents sont déjà parmi les meilleures ventes des offres flash qui ont lieu lors de cette période et qui apparaissent de façon aléatoire durant toute la période des soldes.

Cdiscount fait son show avec des réductions en rafale

Il faut noter que le format traditionnel des soldes de Cdiscount et des autres marchands a été totalement repensé cette année à cause de la loi Pacte entrée en vigueur en février 2019. Depuis cette date, l’opération hivernale ne dure plus que quatre semaines contre six semaines les années précédentes. L’avantage pour les clients tient dans le fait que les promotions de Cdiscount, Amazon et les autres font des promotions beaucoup plus agressives afin de réaliser le même chiffre d’affaires qu’avant ce changement.

Nul doute que les clients sont les grands gagnants de cette nouvelle loi, car ils profitent immédiatement d’excellentes promotions, en plus du fait qu’elles soient plus intéressantes. Plus besoin d’attendre les dernières démarques, puisque le meilleur prix peut désormais être proposé dès le lancement des soldes sur Cdiscount, Amazon et les autres marchands en ligne. Le plus gros de l’opération a donc lieu dès les premiers jours.

Les soldes sont aussi l’occasion pour les marchands comme Amazon ou Cdiscount de vendre à perte, ce qui n’est pas possible le reste de l’année. De cette manière, les stocks d’invendus sont écoulés et les marchands débutent l’année avec un nouvel inventaire. Cela justifie les fortes démarques et la compétitivité des prix en vigueur pour l’opération —qui dépassent parfois ceux du Black Friday. On peut donc atteindre facilement les -80% sur Cdiscount dès le tout début des soldes.

Comment profiter au mieux des soldes sur Cdiscount ?

Comme à chaque opération de ce genre, les soldes sur Cdiscount, Amazon et autres sont toujours une affaire de rapidité. À tout moment, un produit peut-être en rupture de stock alors que vous l’aviez mis dans vos favoris quelques heures ou minutes plus tôt à peine. Contrairement au Black Friday, il y a peu de réapprovisionnement comme le but est d’écouler la totalité des stocks. En somme, il y a très peu de chances de retrouver un produit soldé une fois qu’il a disparu.

Si vous avez autre chose à faire que d’éplucher toutes les pages web dédiées aux soldes des marchands Cdiscount, Amazon et autres, notre liste est un bon compromis. Nous l’actualisons rapidement afin que tous les bons plans soient frais et encore d’actualité pour éviter les potentielles déceptions tout en permettant un tour d’horizon sur plusieurs produits intéressants.

Les soldes sur Cdiscount, Amazon et les autres plateformes en ligne peuvent être une source de stress, car vous devez être rapide et ne pas vous tromper lors de vos achats. Si c’est le cas, sachez que vous avez droit à une deuxième chance. Avec Cdiscount, vous avez jusqu’à 15 jours pour renvoyer le produit et être remboursé en intégralité, un délai rassurant lors de période de soldes. Globalement, la période de renvoi d’un produit va de 15 à 30 jours en fonction du marchand en ligne, même pendant les soldes d’hiver.

