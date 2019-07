Soldes Cdiscount : les meilleures offres de la 2ème démarque 🔥

C’est désormais devenu une habitude au fil des années : Cdiscount se positionne comme l’un des grands leaders des soldes * et cette édition de l’été le prouve une nouvelle fois. Alors qu’on attaque désormais la 2ème démarque depuis ce matin, le géant du e-commerce français avance une série de nouvelles promotions sur sa plateforme, et ce jusqu’à -80% **. Les pourcentages de remises sont encore plus généreux, nous vous avons établi une liste ci-dessous des deals incontournables pour ce mercredi matin.

Si la deuxième démarque des soldes a commencé sur Cdiscount ce matin, le principe de l’opération reste toujours le même : sur la plateforme, on retrouve aussi bien des offres flash (très limitées dans le temps et par les stocks disponibles) que des bons plans en continu. Ce sont surtout ces dernières qui ont été soumises à la nouvelle démarque, et elles se comptent en milliers sur la plateforme e-commerce.

Comment obtenir les bons plans Cdiscount ?

En arrivant sur la page d’accueil de Cdiscount, la section dédiée aux promotions pour ces soldes est directement visible. Pour ceux qui savent précisément ce qu’ils veulent, nous ne pouvons que leur recommander d’aller directement taper dans la barre de recherche pour trouver une éventuelle remise sur le produit que vous cherchez. Pour vous aiguiller dans les soldes, voici nos bons plans Cdiscount.

Soldes Cdiscount : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 3 juillet, 11h30

Contrairement à un Fnac, Darty ou Boulanger, Cdiscount s’inscrit comme un marchand en ligne généraliste – qui couvre un nombre large de catégories : cela va de l’électroménager à l’électronique en passant par le bricolage, la mode, la décoration, l’automobile ou même les vins. Vous pouvez donc retrouver des réductions pour cette deuxième démarque des soldes sur Cdiscount. Le marchand avance par ailleurs sur sa page d’accueil les principales offres populaires du jour.

Les soldes, idéal pour acheter sur Cdiscount

Les soldes ont lieu deux fois par an sur Cdiscount, et plus généralement chez tous les marchands français. Cette période était à l’origine destinée à permettre aux marchands d’écouler un maximum de leur stock d’invendus, pour pouvoir ensuite constituer de nouveaux stock de produits différents. C’est le gouvernement qui a soutenu l’initiative en permettant aux marchands d’écouler leur marchandise à perte (sous certaines conditions).

C’est donc aussi pour cette raison que les pourcentages de réduction pendant les soldes sur Cdiscount sont aussi généreux. Alors que pour la première démarque, Cdiscount offrait déjà 75% de remise sur certaines références, elles sont désormais à -80% dans certains cas. Si les marques populaires et les produits de dernière génération n’ont pas de réduction aussi élevée, Cdiscount donne pendant ces soldes d’été l’occasion de les acheter avec des remises très généreuses.

Comme toujours, Cdiscount donne la possibilité à ses clients de renvoyer leur produit en cas de changement d’avis dans les 14 jours suivants l’achat. Cela leur permet ainsi d’éviter tout regret, même pendant les soldes où l’on achète parfois un peu par impulsion. Pour ceux qui le veulent, il est donc possible de demander un remboursement sous deux semaines si le produit est encore dans son emballage.

Dernier point qui pourrait vous convaincre pendant les soldes, le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. Ce programme vous permet d’obtenir non seulement une livraison garantie et gratuite en une journée, mais elle vous permet aussi d’accéder à des ventes privées et flash en avant première, avant qu’elles ne soient dévoilées au grand public.

Tout au long de la journée, nous faisons un maximum pour mettre à jour la liste des bonnes affaires de ces soldes sur Cdiscount. N’hésitez pas à revenir de temps en temps sur cette page pour accéder aux dernières nouveautés et ventes flash disponibles chez le cyber-marchand français. Nous mettrons aussi à jour les potentielles ruptures de stock des produits – et il y en a déjà eu beaucoup ces derniers jours. Soyez donc réactif si un produit en soldes sur Cdiscount venait à vraiment vous plaire.

*sur produits signalés, période de soldes de 26 juin 2019 au 06 août 2019

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’article