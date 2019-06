Soldes Cdiscount : les meilleures offres à saisir dimanche matin 🔥

Depuis le dĂ©marrage des soldes, Cdiscount s’est montrĂ© très actif avec des rĂ©ductions disponibles sur toutes les thĂ©matiques de sa plateforme. Ce dimanche matin, on retrouve des milliers de nouvelles promotions sur des produits populaires dans l’Ă©lectronique, l’Ă©lectromĂ©nager ou encore le bricolage. Ci-dessous, nous vous avons dressĂ© une liste des bons plans Ă saisir vite avant qu’ils n’expirent. Il n’y en aura pas pour tout le monde.

Comme nous l’avons mentionnĂ©, il s’agit de ventes flash, et le stock est Ă©videmment limitĂ©. Au delĂ de ce week-end, il est fort probable que la plupart d’entre elles aient dĂ©jĂ expirĂ©. Comme Ă chaque fois pendant les soldes, Cdiscount dĂ©voile de nouvelles offres au fil du temps, et c’est pourquoi nous allons tenir cette liste de bons plans Cdiscount Ă jour au fur et Ă mesure de la journĂ©e, et des jours Ă venir.

Soldes Cdiscount : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 30 juin, 14h12

OĂą avoir les top bons plans sur Cdiscount ?

Alors qu’il s’Ă©tait dĂ©jĂ distinguĂ© de ses concurrents au moment des soldes d’hiver, Cdiscount remet le paquet pour cette Ă©dition d’Ă©tĂ© avec des milliers d’offres flash en soldes * Ă saisir tout au long de la journĂ©e sur la plateforme marchande du e-commerçant français. Sur des milliers de produits, le site e-commerce n’hĂ©site pas Ă appliquer des rĂ©ductions qui montent jusqu’Ă -75% ** par rapport au prix d’origine.

Dans la liste ci-dessus, les promotions de Cdiscount sont aussi bien des ventes flash que des promotions en continu. Il faut donc faire bien attention car les produits soldĂ©s ne sont pas seulement limitĂ©s par le temps, mais aussi par le stock disponible chez lui. C’est donc le premier arrivĂ© qui sera le premier servi chez Cdiscount, et il n’y en aura clairement pas pour tout le monde.

Si le marchand en ligne est aujourd’hui capable d’offrir des rĂ©ductions aussi Ă©levĂ©es sur ses produits, c’est parce que la pĂ©riode est propice : Cdiscount comme ses homologues sont autorisĂ©s lors des soldes Ă Ă©couler une partie de leur stock Ă perte – une pratique qui n’est pas autorisĂ©e en dehors de cette pĂ©riode lĂ . C’est pour cette raison que les achats sont tellement populaires lors des soldes.

En plus d’offrir un très large choix de produits en rĂ©duction jusqu’Ă -75%, Cdiscount a aussi fait le choix pendant ces soldes de faire des remises sur des produits populaires – qui n’ont gĂ©nĂ©ralement pas besoin de coup de pouce pour s’Ă©couler rapidement. C’est le cas par exemple de l’iPhone XR, considĂ©rĂ© par un grand nombre comme le meilleur rapport qualitĂ© prix des smartphones de dernière gĂ©nĂ©ration d’Apple. Il est en rĂ©duction de 18% chez le marchand Cdiscount – une offre spĂ©ciale soldes que l’on ne devrait pas voir très longtemps ce dimanche.

L’Ă©lectromĂ©nager, l’Ă©lectronique et bien plus

Ce qui fait la popularitĂ© de Cdiscount au fil des annĂ©es, c’est que la plateforme marchande a dĂ©veloppĂ© une offre qui soit très large, et qui recouvre toutes les catĂ©gories de produits imaginables. Évidemment, l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager tiennent une place importante dans son offre (y compris pendant les soldes) du fait que ce soient deux thĂ©matiques populaires sur internet. Mais les soldes ne s’arrĂŞtent pas lĂ , et Cdiscount propose aussi des remises sur de l’alimentation, de la mode, du bricolage ou encore des services.

Pour ceux qui sont fidèles Ă la plateforme Cdiscount, ils auront tout intĂ©rĂŞt Ă s’enregistrer au programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ©. Ce dernier leur permet d’obtenir la livraison gratuite en un jour, ainsi qu’un accès Ă des ventes exclusives en avant première. Vous pouvez dĂ©couvrir tous les avantages de cette solution directement sur le site, aux cĂ´tĂ©s des offres spĂ©ciales pour les soldes.

Au fil de la journĂ©e, nous allons mettre Ă jour cette liste de bons plans pour ces soldes Cdiscount. Les produits en rupture de stock ou d’Ă©ventuelles nouvelles ventes flash seront ajoutĂ©es dimanche au courant de la journĂ©e. N’hĂ©sitez pas Ă revenir de temps en temps pour visualiser les dernières bonnes affaires Ă saisir rapidement chez Cdiscount pour ces soldes d’Ă©tĂ©.

*sur produits signalés, période de soldes de 26 juin 2019 au 06 août 2019

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’article