Les soldes Cdiscount ont officiellement commencé hier, et la valse de bons plans continue ce jeudi. Le marchand français attend cet événement avec la plus grande impatience, et il domine globalement les débats face à ses concurrents. Pour cette édition 2020 de ces soldes, Cdiscount propose des milliers de promotions sur son site e-commerce. Pour vous simplifier les choses, nous avons mis en place une sélection des meilleurs plans.

Pendant les soldes, les sites comme Cdiscount, Amazon ou Boulanger se transforment en sapin de NoĂ«l de bons plans. Il y en a partout, et les pourcentages de rĂ©ductions sont affichĂ©s en grand. Cela n’aide malheureusement pas vraiment Ă trouver les meilleures promotions. Notre sĂ©lection ci-dessous recense les produits les plus populaires et chaque lien redirige vers le marchand le plus compĂ©titif. De quoi vous Ă©conomiser un joli mal de tĂŞte.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : jeudi 9 janvier, 14h52

Cette Ă©tape des soldes d’hiver est très importante pour le grand public. On est Ă une pĂ©riode creuse oĂą le Black Friday est passĂ©, et oĂą les prochaines promotions n’ont pas lieu avant la fin avril (French Days). Les soldes sur Cdiscount sont d’autant plus gĂ©nĂ©reuses pour attirer un maximum le public averti de ce calendrier.

Cdiscount mise sur les soldes

Si le Black Friday est très amĂ©ricain – et apprĂ©ciĂ© par Amazon – les soldes sont françaises dans l’esprit. En tant que marchand français, Cdiscount apprĂ©cie vraiment cette opĂ©ration. Chaque annĂ©e pendant les soldes, Cdiscount publie des milliers de bons plans très attrayants. Avec le nouveau format de l’Ă©vĂ©nement qui s’Ă©tale dĂ©sormais sur quatre semaines, le dĂ©fi est encore plus Ă©levĂ©.

En raccourcissant d’un tiers la durĂ©e des soldes, le gouvernement a voulu lui donner un coup de boost. Les marchands doivent donc ĂŞtre davantage gĂ©nĂ©reux pour gĂ©nĂ©rer le mĂŞme volume sur une pĂ©riode plus restreinte. Et cela au profit des clients français qui peuvent obtenir des prix encore plus bas. Sur Cdiscount, on peut apercevoir des rĂ©ductions jusqu’Ă -70% pour cette première dĂ©marque de soldes.

Faut-il attendre les dĂ©marques supplĂ©mentaires pour acheter sur Cdiscount ? Non, pas vraiment. En effet, la probabilitĂ© que le stock arrive au bout avant de passer Ă la dĂ©marque suivante est Ă©levĂ© – en particulier sur les grandes marques. A l’inverse, vous pourrez seulement Ă©conomiser entre 5 et 10% en plus sur le prix Ă chaque nouvelle dĂ©marque. ComparĂ©s aux -70% que l’on peut dĂ©jĂ voir cette semaine, cela ne reprĂ©sente plus grand chose.

Les soldes, une opération très française

A l’origine, les soldes ont connu leur succès grâce aux promotions qui ont Ă©tĂ© appliquĂ©es sur la mode. Depuis, cette opĂ©ration s’est largement dĂ©mocratisĂ©e pour toucher toutes les catĂ©gories. Sur internet, il est logique de voir les classiques – Ă©lectronique, informatique – ĂŞtre très prisĂ©es et mises en avant par les marchands. Mais les soldes sur Cdiscount ne se rĂ©sument pas qu’Ă cela, loin de lĂ .

Si notre liste de bons plans ci-dessus qui inclut les promotions pour les soldes chez Cdiscount, Amazon ou encore Fnac, est principalement orientĂ©e autour de ces deux thĂ©matiques, cela va bien plus loin. En l’occurrence, Cdiscount et Amazon ont des catalogues avec des rĂ©fĂ©rences qui couvrent tous les secteurs. Vous pouvez donc aussi bien retrouver des promotions sur la beautĂ©, la dĂ©coration ou encore le jardinage.

Sur internet, les soldes se veulent gĂ©nĂ©ralistes – et les rĂ©ductions très gĂ©nĂ©reuses. Pendant l’opĂ©ration, il faut toutefois distinguer deux types de bons plans. Il y a d’une part les ventes flash, qui sont des promotions Ă©phĂ©mères qui durent quelques heures au maximum, et qui sont aussi conditionnĂ©es par le stock. D’autre part, il y a les promotions en fil rouge qui ne sont pas conditionnĂ©es par le temps. Il faut donc jongler entre les 2 pour tirer profit au mieux de ces soldes sur les Cdiscount, Amazon et consorts.

Les grandes marques au rendez-vous

Si les soldes connaissent un tel succès en 2020, c’est parce qu’elles ont rĂ©ussi Ă se renouveler. En effet, Ă l’origine c’Ă©tait principalement du dĂ©stockage. Les marchands mettaient en avant des produits qu’ils avaient du mal Ă Ă©couler – et qui sont donc aussi nettement moins populaires. Mais pour conserver l’engouement du public, ils ont finalement aussi fait des promotions sur des marques plus prestigieuses. Cdiscount surfe sur les soldes pour fidĂ©liser de nouveaux clients avec des deals gĂ©nĂ©reux.

Parmi les belles marques que l’on peut voir pendant les soldes sur Cdiscount, on peut citer par exemple le trio Apple, Huawei et Samsung dans la tĂ©lĂ©phonie. On voit ainsi par exemple un iPhone XR Ă 599€ seulement (le plus bas du marchĂ©) au lieu de 709€ – et mĂŞme 859€ qui l’on remonte en septembre dernier (lorsque les iPhone 11 n’Ă©taient pas encore sortis). On voit aussi l’excellent Samsung Galaxy S10e Ă 459€, soit le prix le plus bas jamais atteint. Enfin, le Huawei P30 Lite tombe Ă 229€, encore une fois du jamais-vu.

Acheter sur internet peut faire peur, notamment du fait qu’on ne puisse pas tester les produits. Cela n’empĂŞche pas que les marchands actifs en France ont une obligation pour protĂ©ger les clients. MĂŞme pendant les soldes, Cdiscount et tous les autres doivent offrir un temps de rĂ©tractation pour tous leurs clients. La durĂ©e minimum est de 15 jours – ce qui est le cas chez la plupart des grands marchands.

Si vous n’avez pas le temps mais si vous voulez vraiment faire quelques bonnes affaires en soldes, notre liste est mise Ă jour toutes les heures. C’est l’occasion pour vous de voir en un clin d’oeil les meilleurs deals sur les plus belles marques. Toutes les heures, de nouvelles ventes flash reviennent, il faut donc s’y tenir un maximum. Vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser des centaines d’euros facilement lors de ces soldes sur Cdiscount et Amazon, ce serait regrettable de ne pas le faire.

