Soldes Cdiscount : les meilleurs deals pour ce dimanche 🔥

Cdiscount est connu pour sa gĂ©nĂ©rositĂ© en matière de promotions, et il le prouve encore depuis le dĂ©but des soldes. Pour la deuxième dĂ©marque qui est en cours, les remises montent jusqu’Ă -80% sur une sĂ©lection de produits, ce qui permet de faire des Ă©conomies gigantesques sur bon nombre de rĂ©fĂ©rences prĂ©sentes sur la plateforme marchande. Pour vous faciliter le travail, nous avons fait une sĂ©lection de quelques offres clĂ©s disponibles ce dimanche.

Soldes Cdiscount : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 7 juillet, 13h40

Les bonnes affaires Ă saisir vite sur Cdiscount

Comme lors de toutes les promotions et Ă©pisodes de soldes, les stocks sont toujours vraiment limitĂ©s et c’est aussi le cas sur Cdiscount. Dès lors que vous voyez une offre spĂ©ciale qui vous plait, n’hĂ©sitez plus et foncez car les ruptures de stock ces derniers jours se sont accumulĂ©es. Bon nombre de produits ne sont dĂ©jĂ plus disponibles, et plus on avancera dans les soldes, moins il y en aura. Nous sommes dĂ©jĂ Ă la deuxième dĂ©marque, après dĂ©jĂ 10 jours de soldes, et les produits disparaissent Ă vue d’oeil.

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe mĂŞme des soldes, petit rappel : cette opĂ©ration qui a lieu deux fois par an permet aux marchands comme Cdiscount d’Ă©couler une partie de leur stock Ă perte. C’est pour cette raison que l’on peut voir pendant les soldes des remises jusqu’Ă -80%, ce qu’on ne voit Ă aucun autre moment pendant l’annĂ©e. C’est donc Ă ce moment lĂ que l’on peut aussi faire les meilleures affaires. Attention, les stocks sur les produits avec les plus fortes remises sont eux aussi très limitĂ©s.

Soldes : Cdiscount et les ventes flash

Lors de ces soldes, Cdiscount se montre actif avec deux types d’opĂ©rations : les promotions classiques en continu, qui sont soumises aux diffĂ©rentes dĂ©marques, et les offres flash. Ces dernières sont beaucoup plus ponctuelles et elles ne durent que quelques heures. Un système de compte Ă rebours illustre le temps restant jusqu’Ă l’expiration du deal, ce qui permet d’avoir une bonne visibilitĂ© sur la limite.

A noter qu’il y a aussi une limite de stock, il faut donc ĂŞtre doublement vigilant pour bĂ©nĂ©ficier de ces offres flash Cdiscount pendant les soldes. Cela ne vous empĂŞche pas de changer d’avis dans les 14 jours suivants votre achat puisque le marchand accepte une rĂ©tractation de la part de son client – mĂŞme pendant les soldes – pendant cette pĂ©riode. Un système de retours efficace est disponible chez Cdiscount, cela vous facilitera le renvoi si vous n’ĂŞtes plus convaincu.

Pour ceux qui achètent de temps en temps sur internet, nous ne pouvons que recommander la souscription au programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ© : cela vous donnera non seulement accès Ă une livraison gratuite en un jour ouvrĂ©, mais cela vous donne aussi accès Ă des offres spĂ©ciales. En ce moment par exemple, les clients Cdiscount Ă VolontĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de 25€ pour tout achat d’un minimum de 249€ sur le site Cdiscount pendant les soldes.

La liste de bonnes affaires sur Cdiscount que nous avons publié un peu plus haut sur cette page est mise à jour en temps réel selon les offres disponibles sur le site marchand. Nous vous conseillons de mettre cette page en favori afin de pouvoir revenir de temps en temps pour voir les dernières offres très spéciales en cours pour ces soldes sur Cdiscount. Nous y mettrons également à jour les produits en rupture de stock. Encore une fois, mieux vaut être réactif car ces excellentes offres ne seront pas disponibles de manière infinie.

*sur produits signalés, période de soldes de 26 juin 2019 au 06 août 2019

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’article