Soldes : Cdiscount régale vendredi matin avec ses offres flash 🔥

Alors que les soldes sur Cdiscount ont début depuis dix jours déjà , le marchand continue activement de mettre en avant des promotions convaincantes. Ce vendredi matin, la plateforme offre de nouvelles ventes flash sur des produits populaires, et parfois sur de très grandes marques. Que ce soit sur Cdiscount, Fnac, Amazon ou Darty, on peut y trouver des milliers d’offres pour ces soldes. Pour vous faciliter tout ce travail, nous avons fait une première sélection.

Dans un premier temps, voici les acteurs des soldes :

Pendant les soldes, Cdiscount, Amazon, Fnac et tous les autres se plient en quatre pour offrir les meilleures promotions aux clients. Évidemment, elles ne sont pas illimitées, et il faut donc composer avec les ruptures de stock. Ces derniers jours, les plus belles offres sur les MacBook, iPhone, Galaxy S10 et autres Dyson ou casque Bose ont quasiment toutes expirées. Il en reste toutefois quelques belles, et nous vous avons mis en place un guide des meilleurs deals pour les soldes sur cette page.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 5 juillet, 9h50

Le tout meilleur de ces soldes d’été

Alors qu’il fait encore très chaud en France, les commerçants physiques ont une nouvelle fois été pénalisés. Les grands gagnants sont encore les sites marchands qui bénéficient non seulement d’une audience plus large, mais surtout de meilleures promotions sur de nombreuses catégories (électronique…). Pour vous aider à trouver la perle rare lors des soldes sur Cdiscount, Fnac, Amazon et Darty, nous avons fait une sélection.

Comme nous l’avons dit plus haut, les offres flash les plus convaincantes des soldes sont éphémères, et elles ont donc vocation à disparaitre une fois que le stock est entièrement épuisé. Pour aller plus vite, et sécuriser ses achats, nous vous conseillons donc de consulter notre liste qui est mise à jour de manière très régulièrement (depuis le début des soldes) pour vous tenir au courant des meilleurs deals en cours. Cdiscount, Amazon et Fnac se positionnent en ce moment comme les trois gros acteurs sur internet.

Pendant les soldes, Cdiscount & Co ont tous un peu la même stratégie pour faire revenir les internautes : offrir des ventes flash. Ces derniers sont limitées sur une période de temps très courte, et par les stocks bien évidemment. Il faut donc viser juste pour obtenir la meilleure réduction au bon moment. Que ce soit Cdiscount ou Amazon, tous deux ont une section dédiée à ces offres flash, ce qui facilite les recherches pendant les soldes.

Cdiscount promeut Sony, LG, Apple, Samsung

Sans surprise, ce ne sont pas les plus grandes marques du monde qui sont éligibles à des remises de -80% sur Cdiscount pendant les soldes. Cependant, on peut faire de très belles affaires sur les produits du moment chez tous les grands marchands. On a par exemple vu Amazon, Fnac et Darty offrir jusqu’à -40% de remise sur un MacBook. De son côté, Cdiscount a conquis le public avec -20% de remise sur certains iPhone XR, ou encore sur des aspirateurs Dyson.

Pendant les soldes, il faut savoir que tous les marchands en ligne à l’instar de Cdiscount ont le droit de vendre à perte. Les remises de -80% ne signifient donc pas que le marchand avait une énorme marge, mais qu’il cherche plutôt à écouler le produit coûte que coûte. Il faut s’imaginer que de stocker un produit qui ne se vend pas bien a un coût, et qu’il faut mieux donc l’écouler à un prix plus faible pendant les soldes que de l’avoir sur les bras.

En dehors des soldes, Cdiscount, Amazon et consorts n’ont en revanche pas le droit de vendre à perte. C’est cette raison qui fait que les cyber-marchands ne peuvent pas faire de remises aussi généreuses pendant l’année que pendant les soldes. Même pendant un Black Friday ou Cyber Monday, il ne faut pas espérer faire aussi bien que lors d’un épisode de soldes sur Cdiscount pour ne prendre qu’un exemple.

Attention aux ruptures de stock imminentes

Si les plus belles marques se donnent rendez-vous pendant les soldes, Cdiscount, Fnac et Amazon connaissent tous deux des ruptures de stock sur les produits les plus populaires. Donc même si les soldes durent jusqu’au début du mois d’août, il faut se dépêcher pour obtenir les meilleures réductions du moment. On en est désormais à la deuxième démarque, il est peu probable que les stocks soient toujours d’actualité après.

En plus d’avoir des promotions chocs pour tout le monde lors des soldes, Cdiscount a également un programme de fidélité très avantageux. Baptisé Cdiscount à Volonté, celui-ci permet d’obtenir notamment la livraison gratuite en un jour, ou encore l’accès à des offres spéciales. En ce moment, les clients de ce programme bénéficient d’une réduction de 25€ pour tout achat supérieur à 249€ avec le code promo CDISCOUNT25E. Ce sont autant de petits avantages à Cdiscount qui pendant les soldes apportent une vraie valeur supplémentaire. Évidemment, les autres marchands ont également de tels programmes, à l’instar de Prime chez Amazon ou encore la carte adhérent chez Fnac.

Enfin, dernier point à aborder quand on parle de soldes chez Cdiscount, Fnac et consorts : les retours. Que ce soit pendant cette période ou non, les clients ont le droit de changer d’avis et de retourner leur achat s’ils n’en sont plus tout à fait convaincus. C’est le cas chez Cdiscount puisque le marchand laisse 14 jours après l’envoi au client pour changer d’avis et se rétracter (sous condition que le produit acheté en soldes soit neuf). Fnac en fait de même, Darty aussi. Amazon monte même à 30 jours pour retourner ses colis.

