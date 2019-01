Soldes Cdiscount : le top des promos du jour jusqu’à -75% 🔥

Cdiscount est reconnu pour ses prix toujours tr√®s comp√©titifs et les soldes 2019¬†commencent sur les chapeaux de roue chez le marchand en ligne : consoles, PC, smartphones, t√©l√©visions, √©lectrom√©nager – au total ce sont plus de 3 millions de produits qui sont en r√©duction d√®s aujourd’hui jusqu’√† -75%. La plupart des offres sont limit√©es en quantit√©s, il vous faudra donc √™tre rapide pour ne pas manquer LA bonne affaire du jour.

Les offres Cdiscount √† ne pas rater aujourd’hui

Voici notre sélection du jour, la liste est mise à jour en temps réel. Dernière mise à jour le 9 janvier à 8h00.

Mais cette s√©lection est loin d’√™tre exhaustive, et il y a des centaines de milliers de promotions disponibles sur la plateforme marchande. Pour voir un grand aper√ßu des soldes sur Cdiscount, c’est par ici que √ßa se passe :

Voir les promos du jour

L’√©lectronique et l’√©lectrom√©nager sont √† la f√™te

Comme chaque ann√©e Cdiscount se d√©marque notamment sur l’√©lectrom√©nager avec des milliers d’offres sur les r√©frig√©rateurs, machine √† laver ou encore les fours. Si vous cherchez √† vous √©quiper, les soldes sont le meilleur moment, et vous trouverez toutes les offres √©lectrom√©nager directement sur son site. Dans toutes les cat√©gories, le stock est limit√©, et il faut donc √™tre tr√®s r√©actif afin de pouvoir pr√©tendre aux meilleures remises pendant les soldes.

Cdiscount a publi√© la quasi-totalit√© de ses promotions le mercredi, jour du d√©but des soldes. Cela ne sert donc √† rien d’attendre les jours suivants pour esp√©rer voir beaucoup de nouvelles r√©ductions. Sur les produits les plus populaires comme les smartphones, ordinateurs, TV ou encore l’√©lectrom√©nager, il est peu probable de voir de nouvelles d√©marques arriver dans les semaines √† venir.

En g√©n√©ral, les meilleurs produits partent tr√®s rapidement, d√®s lors qu’ils ont une remise sup√©rieure √† 20%. Si la plupart des ventes sont r√©alis√©es dans les premiers jours des soldes Cdiscount, la p√©riode dure officiellement pendant 6 semaines – et le marchand compte bien proposer des promotions jusqu’au 19 f√©vrier prochain. Mais au fil du temps, il ne faut plus s’attendre √† voir des produits les plus populaires √™tre en soldes. Ce seront des produits moins connus, peut-√™tre moins performants qui verront leur pourcentage de remise augmenter au fil des d√©marques.

Si les soldes sont un √©v√©nement incontournable pour le grand public, c’est parce que c’est √† ces p√©riodes que l’on retrouve les meilleurs pourcentages de remise. En effet, les soldes d’hiver et d’√©t√© sont les deux seules p√©riodes o√Ļ les marchands ont le droit de vendre certains produits √† perte, ce qui permet de faire les plus grandes √©conomies. C’est aussi pour cette raison que les soldes connaissent un aussi grand succ√®s sur Cdiscount. Le distributeur de produits √©lectroniques et √©lectrom√©nagers mise beaucoup pour rebondir apr√®s le succ√®s qu’il a enregistr√© sur la fin d’ann√©e derni√®re.

Quelles promotions pour les soldes chez Cdiscount ?

Comme pour le Black Friday, les consoles de jeux vid√©os ont aussi droit √† leurs promotions. Que ce soit la PS4, la Xbox One ou la Nintendo Switch de tr√®s belles offres sont pr√©sentes sur Cdiscount, √† la fois sur les consoles seules, les packs, mais aussi les jeux. Le cyber-marchand s’est impos√© en France comme l’une des r√©f√©rences sur les consoles de jeux, et cette ann√©e encore pour les soldes d’hiver 2019, il se distingue de ses concurrents.

La High-tech n’est pas en reste et des produits de marques de smartphones comme Samsung, Apple, Huawei ou encore Xiaomi sont aussi brad√©s pour ces Soldes Cdiscount. Les TV 4K sont √©videmment aussi de la partie avec des r√©ductions jusqu’√† -60% sur les mod√®les Philips, Sony, TCL ou encore Samsung. Justement, la p√©riode de soldes d’hiver permet de faire tous ces achats en temps normal assez on√©reux √† des tarifs bien plus faibles. Cela permet d’√©conomiser sur des gros accessoires pour la maison, et l’√©lectrom√©nager. On peut √©galement citer les aspirateurs, lave-vaisselle et autres lave-linge et robots cuiseurs. Encore une fois, les promotions sont limit√©es chez Cdiscount pour les soldes, et le stock peut partir tr√®s rapidement.

Un programme de fidélité Cdiscount généreux

Cdiscount propose la livraison gratuite en un jour si vous adh√©rez au programme Cdiscount √† Volont√© (CDAV). L’essai gratuit pendant 30 jours vous permet d’en profiter pour cette p√©riode des Soldes 2019, et si le service vous a plu, vous pouvez ensuite l’obtenir pour 29‚ā¨ par an. Il donne √©galement acc√®s √† des offres en avant-premi√®re, que ce soit pour les Soldes, le Black Friday ou toutes les p√©riodes de promotions Cdiscount.

M√™me si les soldes 2019 se terminent le 19 f√©vrier officiellement, la plupart des produits en forte promotion sont limit√©s en quantit√©, il vous faudra donc √™tre rapide pour en profiter, faute de quoi vous pourriez manquer une belle opportunit√© d’√©conomiser des dizaines (voire des centaines) d’euros. Pour retrouver toutes les remises de Cdiscount pour cette p√©riode, voici le lien qui vous emm√®nera sur la page principale d√©di√©e aux promotions :

Article réalisé en partenariat avec Cdiscount