Soldes Conforama : électroménager, literie et électronique jusqu’à -70% 🔥

Le spécialiste de l’ameublement Conforama démarre ces soldes d’été 2019 en fanfare, et il offre jusqu’à -70% dès le premier jour de l’opération. A cet égard, une série de bonnes affaires sont à saisir directement et en exclusivité sur la plateforme marchande. Que vous souhaitiez acheter de nouveaux meubles, changer votre literie, renouveler votre cuisine ou vous installer dans un nouveau canapé, la marque française propose pendant une période limitée de très belles promotions sur une grande partie de son inventaire.

Entre le 26 juin et le 23 juillet, vous pouvez bénéficier de remises allant jusqu’à -70% par rapport au prix d’origine sur une sélection de produits affichés en soldes, et dans la limite des stocks disponibles. Pour vous faciliter vos achats, nous avons réalisé une petite sélection des promotions affichées sur la literie, l’électroménager et l’électronique.

Pour ces soldes, cumulez les offres chez Conforama

En plus des promotions déjà très compétitives affichées pendant les soldes ci-dessus, les titulaires de la carte Confo+ peuvent cumuler ces remises avec un avantage supplémentaire : 5% de leurs achats leur sera directement reversé sur leur carte Confo+. Les économies réalisées pourront ensuite être dépensées via des chèques utilisables dans toutes les boutiques physiques de la marque.

Conforama a fait des efforts importants pour offrir des réductions aussi intéressantes sur ses produits, et les stocks risquent de baisser très rapidement dès les premières heures de ces soldes d’été. Nous vous invitons à aller faire directement un tour sur le site marchand pour y découvrir toutes les offres, et réaliser de belles économies sur tous vos achats.

