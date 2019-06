Soldes Darty : guide des meilleures promos du site jusqu’à -50% 🔥

Alors que les soldes battent leur plein depuis quelques heures dĂ©jĂ , Darty se distingue comme l’un des grands artisans de l’opĂ©ration. Le spĂ©cialiste de l’Ă©lectromĂ©nager et de l’Ă©lectronique français propose des offres qui ne vous laisseront pas insensibles, qui n’ont absolument rien Ă envier Ă un Cdiscount ou un Amazon. Il n’hĂ©site pas Ă casser le prix de produits populaires tels que les MacBook d’Apple, ou les aspirateurs Dyson.

Si Darty est gĂ©nĂ©ralement un marchand plutĂ´t discret, il faut reconnaĂ®tre qu’il impressionne pour ces soldes d’Ă©tĂ© 2019. Dès le dĂ©but de l’opĂ©ration, il offre plus de 75% de rĂ©duction sur certains produits comme la tĂ©lĂ©phonie, et plus de 60% de remise sur de nombreux ordinateurs. Quand on voit que le MacBook 12″ 256 Go est en promotion de 40%, c’est tout simplement du jamais vu sur le marchĂ© français – que ce soit pendant les soldes ou non. Évidemment, le stock disponible chez Darty est limitĂ© pendant les soldes, et il faudra donc ĂŞtre vif pour profiter de toutes ces promotions.

Les bonnes affaires Darty durant les soldes

Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive de quelques très bons plans disponibles en ce moment chez Darty pour les soldes. Cette liste est mise Ă jour au fur et Ă mesure de la journĂ©e, selon les nouveautĂ©s Ă©ventuelles – mais surtout selon les ruptures de stock que l’on peut avoir chez le cyber-marchand français.

Quand on voit que pendant les soldes, Darty est en mesure d’offrir des promotions aussi allĂ©chantes sur internet, on voit que le spĂ©cialiste de l’Ă©lectromĂ©nager est parvenu Ă s’adapter parfaitement aux nouveaux standards de l’industrie. Au delĂ de ses boutiques physiques un peu partout en France, Darty a fait un rĂ©el effort pour rivaliser face aux pure-players du web comme Amazon ou Cdiscount. Et cet Ă©pisode de soldes renforce encore plus la position de Darty.

Pour bĂ©nĂ©ficier de toutes les plus belles promotions de ces soldes sur Darty, il faudra ĂŞtre efficace, et ne pas hĂ©siter si vous avez un produit qui vous tente. Dans tous les cas, vous avez toujours une seconde chance avec ce marchand : si vous n’ĂŞtes plus convaincu par le produit une fois que vous l’avez rĂ©ceptionnĂ©, vous avez 15 jours pour le renvoyer sous condition que l’emballage ne soit pas ouvert. Le risque est donc assez limitĂ© pour ces soldes, mĂŞme si c’est un peu le rush.

Les offres ci-dessus spĂ©ciales soldes de Darty sont limitĂ©es par le stock, mais aussi par le temps. Inutile de vous prĂ©ciser aussi que le marchand en ligne va probablement renouveler assez rĂ©gulièrement ses offres en ligne, et qu’il faudra donc revenir de temps en temps pour voir si de nouvelles bonnes affaires sont disponibles. Sur cette page, vous pouvez trouver les bons plans en temps rĂ©el chez Darty pendant les soldes, il vous suffit de la mettre en favori.

Faire les soldes sur le site Darty, check !

Contrairement Ă d’autres marchands, Darty s’est très bien organisĂ© pour ces soldes en ligne, et il a dĂ©diĂ© une section sur son site pour cette opĂ©ration. Depuis celle-ci, vous pouvez retrouver facilement tous les bons plans Ă travers toutes les catĂ©gories disponibles sur son site : gros Ă©lectromĂ©nager (frigo, lave-linge, lave-vaisselle), petit Ă©lectromĂ©nager (entretien, cuisine, beautĂ©), informatique, tĂ©lĂ©phonie, image et son etc.

Si les soldes sont tellement intĂ©ressantes chez Darty – et plus gĂ©nĂ©ralement chez tous les commerçants, c’est parce qu’ils sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte pour Ă©couler leur stock. En dehors de cette pĂ©riode, ils n’ont pas le droit de le faire, et le gouvernement surveille de près pour que les marchands ne tombent pas dans une spirale nĂ©gative. C’est pour cette raison que vous pouvez voir des rĂ©ductions jusqu’Ă 75% sur Darty, et sur d’autres sites marchands.

Si vous avez un peu de temps devant vous, nous ne pouvons que vous inviter Ă aller voir ce qui se fait sur le site de Darty. Pour ce dĂ©but des soldes, c’est probablement l’un des marchands les plus actifs et les plus qualitatifs. Il ne se contente pas que d’Ă©couler son stock d’invendus, mais il met Ă©galement l’accent avec des promotions sur des produits et marques populaires, comme Apple, Samsung, LG ou encore Sony.

Pour voir les soldes sur Darty, c’est par ici qu’il faut aller :

