Soldes Darty : jusqu’à 80€ de réduction en plus des ventes flash jusqu’à lundi

Darty vient de lancer une opération très intéressante en ce samedi de soldes d’Hiver. Toutes les catégories sont en production, avec en vedette des offres très agressives sur le gros électroménager. Dans cet article, nous vous avons sélectionné nos offres préférées disponibles aujourd’hui sur Darty.com.

Mais ce n’est pas tout. En plus des réductions que vous pouvez voir dans notre liste de bons plans ci-dessous, Darty vient de lancer une offre spéciale avec des coupons de réduction qui est valable de ce samedi 18h à lundi 13h. Si vous cherchez à vous équiper, c’est le moment de foncer.

Ces bons sont valables sur les catégories TV, Hardware, Smartphone, gros électroménager, et une partie des produits de petit électroménager. Sont exclues les offres ayant déjà un code promo chez Darty, les produits de la MarketPlace, les abonnements, les services payants et la cuisine sur-mesure.

Darty : le code promo disponible jusqu’à lundi 13h

Comme tous nos articles dédiés, la liste que vous pouvez voir ci-dessous est mise à jour en fonction des nouvelles offres et des ruptures de stock pendant ces soldes. Dans le cas des produits très récents, les stocks peuvent être amenés à se vider très rapidement.

Soldes Darty : les offres immanquables

Dernière mise à jour : samedi 11 janvier, 18h00

Sur Darty, on retrouve plusieurs types d’offres sur un événement comme les soldes. Alors que quelques bons plans durent pendant toute la durée de l’événement et sont soumis aux démarques, d’autres ne sont disponibles que quelques heures. C’est pour cela que nous mettons à jour cet article pendant tout ce week-end, pour vous aider à trouver les meilleures promotions, et ne pas manquer l’opportunité d’utiliser l’un des trois codes promos Darty pour les soldes.

Chez Darty, il y en a pour tout le monde, et certains produits peuvent bénéficier de jusqu’à 50% de réduction pour l’événement, hors code promo. L’important est donc de bien naviguer dans les différentes catégories du site, si vous cherchez le produit idéal. Pendant ces soldes, les lave-linge, frigo ou encore en four, les offres sont de partout.

Darty, la proximité et le SAV

Que ce soit pendant toute l’année ou pendant le mois des soldes, acheter un produit chez Darty présente de multiples avantages. Le premier est la livraison en 1h directement magasin, ce qui vous permet de profiter immédiatement du produit si vous êtes (très) pressé. La deuxième, c’est la qualité du service après-vente du marchand, dont la devise est « Le Contrat de Confiance ». Depuis sa fusion avec Fnac, Darty propose également sa propre carte de fidélité : Darty+.

Cette dernière vous permet d’accéder toute l’année à la livraison gratuite en 1 jour, et même l’installation dans certains cas, comme celui des Smart TV. Darty propose aussi régulièrement des opérations de 10€ offerts tous les 100€ d’achat pour ses adhérents. Elle vous permet aussi des tarifs préférentiels sur la réparation des appareils cassés.

Pour découvrir, toutes les offres soldes Darty, c’est ici que ça se passe :

