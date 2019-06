Soldes Dyson : aspirateur et sèche-cheveux en promo à -50% 🔥

Quelle que soit la saison, soldes ou non, Dyson est connu pour ses aspirateurs et son sèche-cheveux de luxe. Alors qu’elle n’a pas vraiment besoin de faire des réductions pour écouler ses produits, les offres flash ci-dessous permettent de réaliser quelques économies intéressantes sur ces appareils haut de gamme. Les stocks sont limités, il faudra être vif pour en profiter.

Quelques promos Dyson pour les soldes :

Depuis le début des soldes, Dyson s’est montré très discret et les différents marchands en ligne n’ont fait que très peu de réduction sur les appareils de la marque. Cependant, en fouillant bien sur les plateformes des géants Cdiscount, Amazon, Fnac, Boulanger ou encore Rue du Commerce, il y a quelques belles offres à prendre, avec des remises jusqu’à -50% sur la marque de luxe britannique.

Cela concerne avant tout la gamme d’aspirateurs V8, l’aspirateur robot 360 Eye qui a été annoncé un peu plus tôt cette année, ou le fameux sèche-cheveux qui connait un très fort succès auprès des femmes. En revanche, les derniers modèles comme les aspirateurs V10 ou V11 ne sont pas en soldes : Dyson reste cependant une marque sûre, et les modèles V8 sont encore parfaitement d’actualité.

Ces nouvelles offres spéciales soldes sur Dyson qui ont été annoncées ce dimanche ne devraient toutefois pas durer très longtemps. On a pu voir quelques offres similaires mercredi, premier jour des soldes, mais elles ne sont pas restées plus que quelques minutes en ligne avant de connaître une expiration faute de stock. Pour ne pas manquer cette occasion de faire des économies, il est recommandé de se dépêcher.

Les soldes Dyson sur Boulanger

Plutôt l’aspirateur Dyson Motorhead ou Absolute ?

La gamme d’aspirateurs Dyson peut sembler de prime abord un peu délicate à comprendre – mais la réalité est finalement très simple, y compris pendant les soldes. Au fur et à mesure des années, les nouveaux modèles d’aspirateurs sans fil voient leur chiffre augmenter : V6, V7, V8, V10 ou V11 – ce dernier étant le dernier aspirateur de la marque. Toutefois, les modèles V6 se vendent toujours très bien et ils ont des performances très compétitives. A noter que le Dyson Big Ball est un aspirateur avec fil.

Comme vous le remarquerez dans la liste ci-dessus des soldes Dyson, il y a ensuite un nom qui est associé à chaque modèle. Cela a un lien avec le nombre de brosses qui viennent d’ajouter avec l’aspirateur par défaut. Ainsi, la version « Absolute » permet d’avoir toutes les brosses pour l’aspirateur, c’est donc aussi logiquement l’aspirateur le plus cher.

A l’inverse, l’aspirateur Dyson V8 Motorhead en soldes est le plus simple de la gamme, et il s’accompagne uniquement d’une brosse motorisée, d’un long suceur et d’une tête combinée. Cela reste largement suffisant, et l’économie que vous pouvez réaliser sur ce produit Dyson pendant les soldes lui offre un rapport qualité prix encore plus pertinent.

Soldes : le sèche-cheveux Dyson à l’honneur

Même s’ils sont très rarement en promotion, les produits Dyson sont vraiment à saisir en soldes – parce qu’ils sont sinon quand même assez onéreux. En ce moment, c’est donc une bonne opportunité pour acheter des aspirateurs haut de gamme à un prix plus accessible, mais également le fameux sèche-cheveux Supersonic.

La société britannique a développé d’autres solutions spécialisées dans la ventilation, à l’instar de ventilateurs, de purificateurs d’air ou encore de sèche-cheveux. En ce moment, ce sont deux plateformes qui offrent des soldes sur le sèche-cheveux Supersonic de Dyson : Amazon et Rue du Commerce. Le premier permet d’économiser jusqu’à 30% sur l’achat d’un tel produit – une offre à saisir très rapidement.

Les soldes sur le sèche-cheveux Dyson Supersonic sur Amazon

