Soldes Dyson : aspirateur V8, V10 et V11 en promotion jusqu’à -50% 🔥

Sur internet, les soldes battent leur plein et l’électroménager comme les aspirateurs Dyson sont à la fête. Entre Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce ou Boulanger, on retrouve régulièrement des ventes flash sur les derniers appareils haut de gamme pour le nettoyage. Ci-dessous, nous vous avons établi une liste en temps réel des offres spécifiques pour trouver un aspirateur Dyson V7, V8, V10 ou même V11 à un tarif préférentiel pendant les soldes d’été 2019.

Voici les promotions sur les aspirateurs Dyson pendant les soldes 2019 :

Comme vous le savez probablement, les aspirateurs Dyson se vendent extrêmement bien, et la marque de luxe britannique ne fait donc que très peu de promotions. Les quelques exemplaires disponibles pendant ces soldes d’été 2019 devraient partir très rapidement, et il faut donc être très réactif pour pouvoir en profiter. Si vous n’avez pas encore d’aspirateur Dyson chez vous, c’est le moment d’en profiter, ça vous changera la vie.

Que ce soit chez Rue du Commerce ou Boulanger, les soldes mettent en avant deux types d’opérations : les ventes flash et les promotions en continu. Les premières sont très courtes puisqu’elles sont limitées par le stock et par le temps. Les secondes sont beaucoup plus longues puisqu’elles ne sont que limitées par le stock. Pour ce qui concerne les aspirateurs Dyson actuellement en soldes, ce sont des ventes flash avec un risque de voir le stock arriver à l’épuisement dans les minutes à venir.

Dyson Motorhead, Animal, Absolute ?

Comprendre la gamme d’aspirateurs Dyson disponible pendant les soldes n’est pas évident. La société a mis plusieurs modèles au point, dont les derniers répondent au nom de V7, V8, V10 ou V11. Plus le chiffre est élevé, plus l’aspirateur Dyson est récent. A cela, les clients peuvent ensuite choisir les offres Dyson Motorhead, Animal ou encore Absolute.

La différence entre la version Motorhead, Animal et Absolute pour un aspirateur Dyson (par exemple, le V8), c’est le nombre de brosses qui sont incluses dans le pack de départ. Ainsi, le Dyson Absolute est le modèle le plus complet, et il vient avec deux larges brosses (l’une motorisée, l’autre Fluffy), deux mini brosses (motorisée et douce), un long suceur ainsi qu’une tête combinée. Le modèle intermédiaire est le Dyson Animal, et il est légèrement moins cher par défaut puisqu’il retire la brosse Fluffy de sa gamme. Le modèle qui est le plus limité au niveau des brosses est le Dyson Motohead, qui vient juste avec une brosse motorisée, un long suceur et une tête combinée. Ce dernier aspirateur Dyson est très populaire pendant les soldes d’été 2019.

Soldes : aspirateurs Dyson rarement en promo

Avoir un aspirateur Dyson chez soi est un vrai luxe, car ces petit appareils électroménagers sont vraiment super-puissants. Du fait qu’ils soient aussi sans fil, et que leur autonomie atteigne les 40 minutes, cela permet d’avoir un maximum de flexibilité. Au delà du design qui pourrait vous faire craquer pour un aspirateur Dyson pendant les soldes, c’est la qualité du produit qu’il faut surtout retenir.

Comme nous l’avons dit plus haut, Dyson n’a pas vraiment besoin de faire des soldes pour écouler ses aspirateurs. Il faut donc espérer que certains marchands comme Amazon, Cdiscount, Boulanger ou Fnac Darty acceptent de rogner leur marge pour offrir une réduction sur ces appareils anglais. Ils doivent auparavant obtenir l’aval de Dyson qui accepte ou non qu’ils fassent des remises – sans détruire son image de marque.

Pour ces soldes, on peut donc constater quelques petites offres sur les aspirateurs Dyson, avec des remises supérieures à 20% sur certains modèles de la gamme. Alors qu’en temps normal, on ne voit vraiment aucune remise sur ces produits, c’est le moment d’en profiter pour économiser un peu sur cet achat – qui sera vite rentabilisé.

