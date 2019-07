Soldes Dyson : les meilleures offres encore disponibles 🔥

La marque d’Ă©lectromĂ©nager de luxe Dyson fait peu de soldes, et il faut donc chercher sur les diffĂ©rents sites marchands les quelques exemplaires en stock. Mais si l’on y regarde de plus près, il y a plusieurs produits – dont les aspirateurs Dyson – qui ont des remises intĂ©ressantes pour ces soldes. Le stock part très vite, et bon nombre de ruptures ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© observĂ©es. Ci-dessous, nous avons dressĂ© une liste des bons plans Dyson pour les soldes d’Ă©tĂ©.

Le britannique Dyson n’est pas un grand amateur de soldes, et les promotions sur les aspirateurs, sèche-cheveux et autres solutions de ventilations se font assez rares. Dans tous les cas, les stocks sont très limitĂ©s. Le premier jour des soldes, mercredi il y a une dizaine de jours, on a vu plusieurs modèles d’aspirateurs V6, V7, V8 et V10 ĂŞtre en promotion. En l’espace de quelques heures, tous ont disparu. Vous pouvez donc imaginer qu’il faut ĂŞtre très rĂ©actif, mĂŞme sur les offres ci-dessus concernant les produits Dyson, pour ne pas louper les soldes sur ces derniers.

Où dénicher les bons plans Dyson en soldes ?

Ce dimanche, on revoit quelques belles promotions avec des aspirateurs Dyson et le sèche-cheveux Supersonic qui sont en soldes. Rue du Commerce, Amazon, Cdiscount ou encore Boulanger sont les grands artisans de ces soldes. Si Dyson lui-même ne fait pas de promotions, ce sont les marchands qui rognent sur leur marge pour offrir un rabais sur les appareils électroménagers haut de gamme.

Sur les premiers modèles comme les Big Ball, on voit des remises parfois jusqu’Ă -50%, ce qui est particulièrement gĂ©nĂ©reux. Pour ceux qui veulent trouver un aspirateur qui soit plutĂ´t sans fil, il faudra alors s’orienter vers les modèles V6, V7, V8, V10 ou encore le dernier V11. D’un modèle Ă un autre, on retrouve plusieurs dĂ©clinaisons : Motorhead, Animal ou Absolute.

Si l’aspirateur Dyson en lui-mĂŞme est le mĂŞme, ces dĂ©clinaisons viennent avec plus ou moins de brosses (la version Absolute ayant le plus de brosses), ce qui justifie l’Ă©cart de prix. Évidemment, plus le chiffre est Ă©levĂ© Ă cĂ´tĂ© du « V », plus il est rĂ©cent. Toutefois, les modèles V6, V7 ou V8 sont loin d’ĂŞtre obsolètes, et les Ă©volutions sur les derniers modèles sont assez mineurs. Tous offrent entre 30 et 40 minutes d’autonomie, et ils sont tous sans fil.

Les aspirateurs partent très vite

Évidemment, les diffĂ©rentes ruptures de stock que l’on peut voir pendant ces soldes sur Dyson incitent vivement Ă ĂŞtre efficace pour saisir un bon plan en cours. Cela n’empĂŞche pas qu’on ait le droit Ă tout moment, sous 14 jours de renvoyer son colis chez la plupart des marchands comme Rue du Commerce, Cdiscount ou encore Darty, Fnac et Boulanger. Chez Amazon, la durĂ©e est mĂŞme plus longue puisque les clients peuvent se rĂ©tracter sous 30 jours, sous condition que le produit soit encore neuf.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre leur aspirateur Dyson pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et consorts ont pour la plupart des programmes qui permettent d’obtenir des avantages comme la livraison gratuite en un jour, un accès Ă des ventes flash ou encore des remises spĂ©cifiques pour les clients fidèles. Ils s’appellent Amazon Prime, Cdiscount Ă VolontĂ© ou carte adhĂ©rent – tous ces programmes sont Ă©videmment valables pendant les soldes, et sur les produits Dyson.

