Soldes Cdiscount : les meilleures offres choc pour ce mercredi

La phase de soldes * est vraiment cruciale pour les commerçants français et peut représenter près de 20% de leurs revenus annuels. Acteur marché du commerce en ligne, Cdiscount est, comme à son habitude, déjà très active pour ces soldes d’été avec des centaines de milliers de produits en réduction, avec des remises pouvant grimper jusqu’à -75% pour les premiers jours de l’opération.

Les meilleures offres Cdiscount pour ce matin

Comme à chaque fenêtre de soldes Cdiscount, toutes les catégories ont droit à de fortes promotions : électronique, électroménager, sport, literie, mode ou encore décoration, il y a des offres pour tout le monde. Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour, cette liste est mise à jour pendant toute la journée en permanence si des ruptures de stock surviennent. Les bons plans à ne pas rater chez le e-commerçant.

Soldes d'été Cdiscount : les offres flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 26 juin, 9h35

Dans notre sélection soldes Cdiscount ci-dessus on retrouve des produits très populaires sur le marché, et la rupture de stock est possible d’une minute à l’autre. Soyez donc rapides si vous voulez profiter des prix avantageux du marchand. Dans les autres opérations de réductions, on a souvent vu des produits phares expirer en quelques heures. Les offres du marchand sont très nombreuses, vous pouvez retrouver l’intégralité des offres soldes Cdiscount sur cette page :

En naviguant depuis la page d’accueil du site, vous pourrez accéder à toutes les catégories de produits en promotion. Alors qu’historiquement la mode est la catégorie la plus populaire des soldes d’été, la technologie n’est pas en reste. Vous pouvez ainsi trouver des offres sur les produits de grandes marques allant jusqu’à -45%. N’hésitez pas à bien fouiller tout le site e-commerce pour voir tous les détails sur ses offres.

Cdiscount : milliers de promos et ventes flash lors des soldes

Comme à chaque fois, ce sont des centaines de milliers voir des millions de produits qui sont proposés en Soldes chez Cdiscount, de quoi concurrencer des périodes comme le Black Friday ou les French Days. Alors que la loi Pacte prévoit 4 semaines pour les soldes dès 2020, les soldes d’été 2019 dureront pendant 6 semaines, du 26 juin au 6 août 2019. Comme on peut l’anticiper, les produits les plus populaires ne resteront pas très longtemps disponibles. La réactivité est donc la clé pendant une période soldes, pour ne pas manquer la bonne offre au bon moment.

Pour ce qui est des bons plans, Cdiscount propose encore une très large offre. Que ce soit les produits tech à la mode (comme les iPhone, les iPad ou les smartphones Samsung), en passant par l’électroménager (réfrigérateurs, aspirateurs, ventilateurs), mais aussi les TV, la mode ou les produits pour le sport. Avec sa position de généraliste, le marchand se positionne comme un acteur majeur des soldes.

L’inventaire disponible est une force chez Cdiscount, et cette opération soldes est une nouvelle fois très convaincante, comme l’année passée. Alors que les remises les plus fortes dépassent les 75%, les produits très populaires peuvent se voir offrir des remises allant de -20% à -40%, par rapport au tarif « classique ». Alors que le Black Friday est une période de plus en plus importante, les soldes gardent un avantage majeur : les marchands peuvent vendre à perte. Les soldes sont la seule période pendant laquelle les marchands ont ce droit en France, ce qui permet d’écouler aussi des stocks d’invendus à des prix défiant toute concurrence.

Profitez du programme Cdiscount à Volonté ?

Le programme Cdiscount à Volonté (CDAV) est un programme de fidélité qui permet d’accéder à des offres en avant-première (comme certaines pendant les soldes) ainsi que la livraison gratuite en une journée. Le service est facturé 29€ par an, si vous êtes amenés à commander souvent, ça peut-être très utile pour la livraison gratuite, mais pas seulement.

En effet, les membres CDAV ont accès en avant-première à certaines offres. La liste de cet article est cependant à tous les clients Cdiscount, qu’ils soient CDAV ou pas. Dans certains cas cependant, être membre CDAV est un vrai plus, et vous permet de bénéficier de belles réductions sur des produits en avant-première, et donc éviter la rupture de stock. Et comme c’est régulièrement le cas, les marques en vogue sont très vite prises d’assaut quand elles arrivent en promotion chez Cdiscount.

Pendant ces soldes, n’hésitez pas à revenir souvent sur le site marchand puisque les bons plans et ventes flash sont mis à jour régulièrement par le marchand. Nous mettrons à jour cet article régulièrement avec les meilleures offres à disposition, et les ruptures de stock.

Pour voir les soldes chez Cdiscount, c’est par ici :

*sur produits signalés, période de soldes de 26 juin 2019 au 06 août 2019

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’article