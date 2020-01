Les soldes commencent dès aujourd’hui dans toute la France, c’est le moment de se faire plaisir avec les multiples promotions chez Fnac. Le marchand propose des tarifs agressifs qui font tomber les prix des smartphones, des PC et de toutes les catĂ©gories. Les bons plans Ă©tant très nombreux, nous avons rĂ©alisĂ© une petite liste pour y voir plus clair.

Quels sont les meilleurs bons plans soldes chez Fnac ?

Nous rappelons que notre liste est mise Ă jour rĂ©gulièrement afin que les bons plans listĂ©s soient le plus frais possible. Cela devrait aussi vous Ă©viter les potentielles dĂ©ceptions ressenties Ă la dĂ©couverte d’un produit en rupture de stock. Plus les promotions sont importantes, plus il y a des chances que les articles disparaissent vite. Les Ă©conomies que vous ferez peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, ce qui explique l’intĂ©rĂŞt que ces promotions suscitent dès ce premier jour de soldes chez Fnac.

Lors des opĂ©rations comme les soldes, la Fnac propose plusieurs types d’offres. D’un cĂ´tĂ©, le marchand propose des produits Ă prix cassĂ©s Ă tous ses clients sous forme de rĂ©ductions immĂ©diates. Cela veut dire que dès que vous ajoutez l’article Ă votre panier, la promotion affichĂ©e prend effet. De l’autre, le marchand dĂ©die de nombreux bons plans Ă ses adhĂ©rents, qui dĂ©tiennent la carte Fnac. Comme pendant le reste de l’annĂ©e, les adhĂ©rents peuvent obtenir des tarifs exclusifs et des coupons supplĂ©mentaires en fonction de leurs achats. Ils pourront par exemple obtenir un coupon de 10 euros offerts pour 100 euros d’achat.

Quels sont les avantages adhérents des cartes Fnac et Fnac+ ?

Le fait d’ĂŞtre en possession de la carte Fnac vous permet de bĂ©nĂ©ficier de diffĂ©rents avantages tout au long de l’annĂ©e et pendant les opĂ©rations comme les soldes. Les clients dĂ©tenteurs peuvent profiter de ventes privĂ©es allant jusqu’Ă -40% et de remises immĂ©diates sur certaines catĂ©gories de produits : sur les livres, la high-tech et le sport par exemple, la rĂ©duction est de 5%. La culture devient Ă©galement plus accessible grâce Ă des tarifs prĂ©fĂ©rentiels sur les spectacles (musique, théâtre, humour…) et Ă l’accès gratuit Ă Deezer Premium pendant 4 mois. Enfin, la carte Fnac vous offre aussi la possibilitĂ© d’accĂ©der aux offres des partenaires du marchand et d’avoir droit Ă des rĂ©ductions sur vos voyages, vos loisirs ou encore l’automobile et la mode.

Pour ce qui est de la carte Fnac+, elle permet de bĂ©nĂ©ficier de la livraison illimitĂ©e et gratuite en 1 jour ouvrĂ© et de la livraison sur rendez-vous. Vous pouvez aussi accĂ©der aux caisses prioritaires en magasin dans le cas oĂą vous souhaitez faire vos courses le samedi et qu’il y a du monde. Voici la liste de tous les avantages des cartes Fnac et Fnac+.

Il est possible de cumuler les offres des soldes avec les avantages de la carte Fnac, ce qui signifie que vous pouvez obtenir facilement d’excellentes promotions sur des produits onĂ©reux comme les smartphones, les tĂ©lĂ©viseurs, les tablettes oĂą les objets connectĂ©s.

Ă€ l’occasion des soldes, la Fnac casse les prix sur un grand nombre d’univers, une multitude d’articles sont donc en promotion dès ce premier jour. C’est d’ailleurs le cas de produits issus de grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony. CĂ´tĂ© smartphone, on note la très bonne remise de 200 euros sur le Huawei P30 Pro 128 Go, dernier-nĂ© de la gamme du constructeur. DĂ©voilĂ© il y a moins d’un an, le tĂ©lĂ©phone s’est fait une place de choix parmi ses concurrents haut de gamme sur le marchĂ© des smartphones, le tout en revendiquant une batterie très endurante et une excellente qualitĂ© photo.

Pour rester dans le monde high-tech, on peut aussi Ă©voquer la promotion sur le Sony WH-1000XM3, un casque audio avec rĂ©duction de bruit active qui n’a rien Ă envier Ă ses concurrents directs de chez Bose, les QuietComfort 35 et Headphones 700. Avec ses commandes placĂ©es directement sur l’Ă©couteur droit et sa longue autonomie , ce casque sans fil est parfait pour une utilisation au quotidien.

Les smartphones, les casques audio et autres produits similaires ne sont pas les seuls articles Ă voir leur prix chuter durant les soldes chez la Fnac. Tous les univers sont touchĂ©s, dont les livres, le petit Ă©lectromĂ©nager, les appareils photo, les ampoules connectĂ©es ou encore les PC sont aussi mis Ă l’honneur chez le marchand.

