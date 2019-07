Soldes iPad Pro : 16% de réduction immédiate au Prime Day 🔥

Le Prime Day Amazon n’est pas tout à fait fini, et il reste encore quelques heures pour profiter de deals comme sur cet iPad Pro. Pendant les soldes, cette opération menée par Amazon permet d’obtenir des réductions exceptionnelles sur des produits qui le sont tout autant. Amazon a fait la razzia sur les produits Apple, et c’est au final toute la gamme d’iPad qui est concernée.

Voici les offres iPad Pro pour le Prime Day :

Les bons plans iPad Pro du Prime Day

Comme vous pouvez le voir ci-dessus et sur les fiches spécifiques sur chaque produit pour le Prime Day Amazon, la plupart des iPad Pro qui sont en réduction jusqu’à -16% sont ceux de la dernière génération. Alors que Apple est connu pour ne jamais faire de réduction ni de soldes, c’est donc une bonne occasion pour réaliser quelques économies à quelques semaines de la rentrée.

iPad 6, iPad Pro et iPad mini en promotion

La grande difficulté de ce Prime Day est de savoir quand regarder sur Amazon pour trouver la promotion que l’on cherche. En effet, le marchand a dit que chaque heure, il mettrait de nouvelles offres flash en ligne. Cela signifie aussi que chaque heure, il y a des offres qui expirent. Pour profiter des promotions sur la gamme d’iPad Pro que nous avons listé ci-dessus, il faut être très rapide. Ce sont des produits qui sont très populaires qui sont en soldes, et la moindre remise peut convaincre beaucoup de monde.

Pour rappel, la dernière génération des iPad Pro possède un écran Retina (dont la taille varie selon les modèles) avec une puce A12X Bionic. Cette puce est aujourd’hui la plus puissante qui a été présentée par Apple, et elle permet de faire tourner aussi bien les films que les jeux vidéos en très grande qualité. Ce sont aussi 4 haut-parleurs avec un son en stéréo qui permettent d’avoir une expérience la plus immersive possible. A l’arrière de l’iPad Pro en soldes au Prime Day, il y a un capteur 12 MPx.

Amazon Prime Day, la référence de l’été

Si l’iPad Pro de ce Prime Day plait autant, c’est parce que c’est aujourd’hui l’une des tablettes les plus puissantes et les plus designs qu’il existe sur le marché. On n’oubliera pas de mentionner l’autonomie du produit qui est aussi assez exceptionnelle (plus de 10 heures au début). Bref, tous les arguments qui font que la tablette soit aujourd’hui l’une des meilleures ventes sur Amazon, et que ses notes soient aussi très élevées parmi les utilisateurs.

Encore une fois, le Prime Day ne laisse pas beaucoup de chance aux retardataires puisque les produits partent à toute vitesse. Si vous voulez en bénéficier, il faudra être réactif – quitte à ensuite faire valoir son droit de rétractation pour renvoyer le produit si vous n’en voyez plus d’utilité. L’iPad Pro que vous aurez acheté en soldes vous sera alors remboursé dans son intégralité sous condition qu’il soit encore neuf.

Pour bénéficier de toutes ces offres sur les iPad Pro, iPad 6 ou iPad Mini, il faudra que vous soyez client Prime chez Amazon. En effet, le Prime Day est réservé à ces gens là. Il n’empêche que ceux qui n’ont pas de compte Prime peuvent en ouvrir un gratuitement pendant 30 jours et bénéficier des remises. Il suffira ensuite de se désinscrire pour ne pas avoir à payer la cotisation annuelle (49€). Il n’y a rien de caché, tout ce processus est vraiment facile à faire, et cela ne vous prendra que quelques secondes pour faire une grande économie pour ce Prime Day sur Amazon.

